Внимание президента. Что появилось в Подмосковье благодаря Владимиру Путину

Президенту России Владимиру Путину сегодня исполняется 67 лет. Известно, что этот день глава государства проведет на природе с родными и близкими людьми. Правда, не в Подмосковье. Но президент всегда был внимателен к Московской области и ее жителем — при его поддержке в регионе строят дороги, вводят льготы и делают многое другое.

Медицина и спорт

Благодаря поддержке президента Владимира Путина жители Московской области могут получать самую современную высококвалифицированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. В регионе появились онкологические, перинатальные и сосудистые центры. Но медициной поддержка не ограничивается. В регионе заработали спорткомплекс, мост через Волгу и другие стратегические объекты.

Одним из них является физкультурно-оздоровительный комплекс имени Владимира Петрова, который стал гордостью не только города, но и всей области. ФОК открыли летом. Там две хоккейные площадки, два спортзала, раздевалки, большое фойе и широкие витражи, стационарная и выдвижная трибуны, которые способны вместить полторы тысячи человек.

Источник фото: пресс-служба Минспорта МО

«Надо посмотреть, чтобы это был не просто каток. Вокруг этого катка сделать еще…» — говорил Путин на презентации проекта в 2016 году, и губернатор Андрей Воробьев заверил главу государства, что так и будет сделано.

Больше инвестиций, спорта и доступной медицины. Подмосковью — 90 лет Подробнее

Строительство началось в 2017 году, и за всеми его этапами следил губернатор. Объект возводили по госпрограмме «Спорт Подмосковья».

На базе учреждения создана хоккейная Академия имени Владимира Петрова. Дети 2007–2010 годов рождения и юниоры могут заниматься бесплатно при условии прохождения отбора, а с 2020 года планируется открыть коммерческие группы для малышей — детей 2011–2015 годов рождения.

Причем, как сказал президент, это не только каток. Кроме хоккейной инфраструктуры, в ФОКе есть все для занятий волейболом и баскетболом. А после тренировки спортсмены могут отправиться в сауну или на массаж.

Дороги

Уже в 2020-м передвижения химчан заметно ускорятся. По поручению президента сейчас в Подмосковье строят Репинскую развязку — альтернативный путь из Старых Химок в Новые. Она разгрузит Ленинградское шоссе, а сотрудники одного из градообразующих предприятий смогут добираться до работы бесплатно, не выезжая на платную трассу.

Развязку стали строить после обращения к президенту сотрудников НПО «Энергомаш». На эстакаде будет четыре полосы. Длина путепровода составит 130 метров.

«Проектные работы будут выполнены до конца 2019 года, после чего будет проведен конкурс, начнется строительство, которое должно быть завершено в 2021 году», — рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Дубне благодаря поддержке президента дорожная проблема уже решена: там построили мост через Волгу — один из символов Подмосковья. Путин поручил возвести стратегически важный объект, для чего федеральные власти даже выделили региону помощь. Это самый крупный проект дорожного строительства в Подмосковье, его стоимость составила почти девять миллиардов рублей. Причем реализовали его на два месяца раньше срока, в ноябре 2018-го. А весной вдоль реки высадили новые деревья, завершив работы на объекте.

Источник фото: телеканал «360»

Фестивали, велозаезды, концерты и выставки. «Лето в Подмосковье» — 2019 запомнится яркими эмоциями Подробнее

Мост построили по поручению президента в рамках подмосковной госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Его протяженность составляет два километра, в ширину — по две полосы в каждую сторону. Мост в Дубне относится к уникальным искусственным сооружениям — расстояние между русловыми опорами составляет 168 метров. Такая ширина позволит сохранить полноценное судоходное движение по реке.

Пользу от новой дороги ощутили не только горожане, но и резиденты особой экономической зоны «Дубна». Она — лидер по привлекательности инвестиционных площадок.

Здоровье

Благодаря президентской программе Московская область стала лидером по количеству перинатальных центров. Их в регионе семь: в Коломне, Наро-Фоминске, Щелкове, Сергиевом Посаде, Раменском, Видном и Балашихе. Это уникальный кластер областных центов материнства и детства, в которых мамы и малыши получают всю необходимую помощь.

Новый ФАП открылся в деревне Алферово в г. о. Егорьевск Подробнее

Обеспечили прорыв в снижении смертности и сосудистые центры. Летальных исходов за первое полугодие 2019 года, что меньше на 12% по сравнению с 2018-м. В регионе работают 18 первичных сосудистых отделений и 12 региональных сосудистых центров. Запланировано открытие еще двух: в Одинцове и Орехово-Зуеве. Также создается сеть консультативно-диагностических центров на базе крупных поликлиник.

В Первой красногорской городской больнице создали не только КДЦ, но и единый радиологический информационный сервис. Туда стекается информация с аппаратов КТ, МРТ и другого оборудования. По ОМС центр обслуживает порядка 500 тысяч человек, в том числе жителей Красногорска, Истры, Химок. КДЦ рассчитан на 364 посещения в смену.

Еще одно направление, которое поддерживают федеральные власти, это развитие онкоцентров. В Московской области борьба с раком — одно из главных направлений развития медицины. Почти полтора года назад в регионе открылись современные онкорадиологические центры Подольска и Балашихи.

Источник фото: пресс-служба Минздрава Московской области

С начала 2019 года в онкорадиологических центрах в Подольске и Балашихе получили лучевую терапию свыше 500 человек. Всего с начала работы ПЭТ-центров — весны прошлого года — в них пролечили более 2,2 тысячи человек. Так что Подмосковье добилось одного из лучших в мире показателей по борьбе с онкологией: за пять лет смертность от онкологических заболеваний снизилась на 24%.

Деньги

Московская область активно привлекает инвестиции в регион. Индустриальные парки есть в каждом муниципалитете. Но и здесь не обошлось без помощи президента. При поддержке Владимира Путина в Солнечногорском округе появился завод Mercedes. Он стал первым производством немецкого автомобиля в Восточной Европе.

Домой и на работу — с ветерком. Какие дороги откроют в Подмосковье до конца года Подробнее

Благодаря заводу сотни человек нашли работу. Обучают будущих сотрудников компании тоже в Подмосковье. Кстати, именно Путин открыл завод в апреле и даже оставил свою подпись на первом автомобиле Mercedes российской сборки.

«Я знаю, как долго шел диалог, как долго шла компания к принятию решения. Мы хотим поблагодарить наших коллег за то, что решение принято и практически уже реализовано. Мы и в будущем будем поддерживать проекты подобного рода, которые осуществляются как российскими компаниями, так и нашими зарубежными партнерами», — сказал Путин во время открытия.

Впереди еще есть новые задачи, которые при поддержке федеральной власти, наверняка, удастся решить. С днем рождения, Владимир Владимирович, и спасибо за помощь и любовь к Подмосковью.