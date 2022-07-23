«Путин опять победил». Реакция западной прессы на поездку Байдена на Ближний Восток

Президент США Джо Байден совершил рабочий визит в Саудовскую Аравию, пытаясь договориться с шейхами об увеличении нефтедобычи и спасении страны от экономического кризиса, нависшего над ней из-за серьезного повышения цен на топливо. Но все ли запланированное удалось сделать американскому лидеру, какие задачи он выполнил? «360» собрал реакции иностранных СМИ на поездку Байдена — и они отнюдь не радостные.

Полная капитуляция

Президент США Джо Байден капитулировал перед Владимиром Путиным. С таким заголовком вышел в свет материал авторитетной американской газеты New York Post.

Авторы статьи подчеркнули, что Путину было отлично известно, что после начала специальной операции западный мир обрушит на Россию санкции, что неизменно повлечет за собой рост стоимости энергоресурсов.

Источник фото: РИА «Новости»

«Россия и Китай контролируют внешнюю политику США, зная, что мы боимся поставлять тяжелое вооружение на Украину. Белый дом фактически боится ответа на санкционное давление», — говорится в материале.

Путин — умелый игрок

Авторы американского журнала Foreign Policy заявили, что Путин показал себя умелым игроком на геополитической арене, совершив выгодный визит в Иран, где переговорил с местными лидерами и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Поездка Путина в Иран доказала, что у России много партнеров, заинтересованных в сотрудничестве

«Байдену страны Персидского залива в очередной раз показали, что они не намерены отказываться от сотрудничества с РФ и Китаем, дав понять отказ в увеличении нефтедобычи», — написали авторы.

Дипломатическое поражение США

Штаты опять встретились с полным дипломатическим поражением после визита Байдена на Ближний Восток. Эту точку зрения в колонке для сайта Al-Quds Al-Arabi выразил журналист Ибрагим Навар.

Источник фото: РИА «Новости»

По его словам, Байден не сумел договориться с Израилем о мирном сосуществовании с Палестиной, провалил консенсус по новой ядерной сделке с Ираном и не получил гарантий от Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+.

«Провалы не останутся без внимания избирателей, которым обещали добиваться успехов на Ближнем Востоке», — написал Навар.

Также автор отметил, что последствия неудач Байдена отразятся уже на ближайших промежуточных выборах в сенат.

Путина встретили лучше Байдена

Журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль-Дилан Бемер подметил различия в церемониях приема в Саудовской Аравии Путина и Байдена.

«Они демонстрируют усиливающуюся роль России. Путина в 2019 году сопровождали 16 всадников на благородных скакунах. Кроме того, президенту России предоставили дворец из личного владения королевской семьи», — написал он.

Источник фото: РИА «Новости»

Бемер заявил, что Байдена не удостоили подобных почестей, а огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах.

«Просто позор, он жалкий!»

Телезрители и подписчики американского канала Fox News высмеяли Байдена за провальную попытку договориться с Саудовской Аравией.

Пользователи написали, что не поняли его намерений выпрашивать нефть, когда она есть в большом количестве у самих США.

«Он говорит, что делает все для увеличения поставок нефти! Что, правда? Она у вас под ногами», — написал подписчик DrHarryT.

Телезритель с ником Time’s up попросил Белый дом больше никогда не выпускать Байдена за пределы страны.

Байден является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны. Пожалуйста, не позволяйте этому глупцу когда-либо снова покидать наш дом

Пользователь заявил Shawn O заявил, что Байден просто жалок в своих попытках выпросить больше нефти.

«Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну, отправляясь туда выпрашивать нефть», — заявил подписчик.