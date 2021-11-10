Путин оказался виноват в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Что еще пишут западные СМИ

Несколько тысяч нелегалов уже не первый день находятся на белорусско-польской границе. Все они хотели попасть в ЕС, но застряли между странами. Пока власти Польши и Белоруссии обвиняют друг друга в миграционном кризисе, представители Запада стали говорить о причастности России. «360» собрал реакцию иностранных СМИ.

Кто виноват?

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, действия Польши в отношении мигрантов больше похожи на какую-то тренировку или шантаж. Собравшихся на границе иностранцев он назвал несчастными людьми. При этом лидер республики отметил, что миграционный кризис нельзя решить силовым путем.

«Мы знаем, что если <…> мы оступимся, это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию, а это крупнейшая ядерная держава. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести», — заявил Лукашенко.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что за всей ситуацией с беженцами стоит лично президент Белоруссии. Он пояснил, что Лукашенко якобы специально впустил в страну десятки тысяч мигрантов, чтобы потом отправить их к польской границе.

«И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место», — сказал Моравецкий.

«Новая низость»

Но за взаимными обвинениями последовали и заявления о причастности России к началу миграционного кризиса. Как написало британское издание The Telegraph, российский лидер Владимир Путин одобрил действия Лукашенко, спровоцировавшего ухудшение ситуации на границе. Для дестабилизации Европы президент России прибегает к так называемым гибридный войнам, считают авторы статьи.

Источник фото: РИА «Новости»

Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость The Telegraph

«Наблюдает с улыбкой»

Высказался о России в контексте миграционного кризиса и корреспондент немецкого телеканала Welt Кристофе Ваннер.

«Владимир Путин откинулся на спинку кресла и, как мне кажется, с некоторой улыбкой наблюдает за происходящим. Ведь ему на руку конфликт между Лукашенко и Европейским союзом», — сказал он.

По словам журналиста, изоляция Лукашенко и его ослабевающие позиции приводят к большей зависимости от российской помощи. В итоге белорусский президент просто превратиться в марионетку своего коллеги. Ваннер отметил, что чем острее становится конфликт Белоруссии с ЕС, чем сильнее Лукашенко зависит от Путина. Президенту республики приходится идти на большие уступки российскому лидеру.

«Сеет проблемы»

Обозреватель Bloombegr Энтони Халпин считает, что президент России наблюдает, как соседняя Белоруссия провоцирует пограничный кризис с Евросоюзом. Он также уверен, что мигрантов подвел к границе именно Лукашенко.

Источник фото: РИА «Новости»

«Лукашенко, ставший изгоем на Западе из-за спорных президентских выборов, почти полностью зависит от поддержки Кремля в своем выживании. Трудно представить, чтобы он разжигал напряженность в отношениях с ЕС и, возможно, с Организацией Североатлантического договора против воли Путина», — написал Халпин.

Он добавил, что своими действиями российский лидер хочет посеять проблемы в странах Европы.

Обвинения Польши

Россию стали обвинять в причастности к миграционному кризису не только западные журналисты, но и власти Польши. После нападок на Лукашенко они принялись за российскую сторону. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский считает, что с помощью беженцев Россия хочет добиться дестабилизации ситуации в Евросоюзе.

«Россия имеет свои долгосрочные цели среди которых дестабилизация ситуации в Евросоюзе. Для этого они используют президента Белоруссии, чтобы влиять на другие страны чужими руками», — пояснил он.

При этом министр подчеркнул, что без желания Лукашенко сделать бы этого не удалось. Президент Белоруссии действовал по поручению России, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он также озвучил слова о дестабилизации ситуации.

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Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что страны Запада осознают собственную вину в кризисе, но пытаются отвести от себя подозрения.

«Я думала, что это просто нечистоплотность СМИ, которые на протяжении последних недель запустили эту историю в жизнь, что якобы за всем этим стоит Москва. Потом я поняла, что мы опять имеем дело с некоей информационной кампанией», — сказала Захарова в эфире телеканала «Спас».

Западные страны выставили Россию главным врагом. Сложившаяся ситуация на границе является последствием той политики, которую Запад проводил на Ближнем Востоке и в странах северной Африки последние десятилетия.