Путин в ООН, крушение самолета под Харьковом и тайная инаугурация Лукашенко. Неделя в фотогалерее

За прошедшую неделю в мире произошло множество различных важных событий. Состоялась юбилейная генассамблея ООН, на которой выступили лидеры различных стран, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию, а упавший под Харьковым самолет унес жизни 26 курсантов и офицеров.

Подробнее об этих и других событиях — в фотогалерее «360».

Крушение Ан-26 под Харьковом

Самолет Ан-26 потерпел крушение под Харьковом вечером 25 сентября возле города Чугуева в Харьковской области. Он потерпел крушение во время учебного полета. На борту самолета находилось 27 человек — 20 курсантов и семь офицеров. В результате крушения 25 человек скончались на месте, еще один умер позже в больнице. Выжил только один курсант.

На место крушения прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Причины, по которым мог упасть самолет, пока неизвестны, однако за несколько минут до этого пилот сообщил диспетчеру о проблемах с левым двигателем. По словам экспертов, при такой неполадке воздушное судно можно было успешно посадить. Правоохранители уже извлекли бортовые самописцы, однако их расшифровка займет некоторое время.

Выступление Путина в ООН

Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Из-за пандемии коронавируса выступления лидеров различных стран записали в формате видеообращений. Президент России отметил важность миссии, которую выполняет Организация Объединенных наций — бережет мир, содействует устойчивому развитию народов и континентов, а также помогает в преодолении локальных кризисов.

Глава государства затронул и тему пандемии коронавируса. Он отметил, что людям из разных стран пришлось столкнуться с новым вызовом, и чтобы избавится от последствий, нужно действовать вместе. Главное — наладить глобальную экономику.

Кроме того, Владимир Путин рассказал о первой в мире вакцине от коронавирусной инфекции, которую разработала Россия. Он отметил, что страна бесплатно предоставит ее сотрудникам ООН, которые этого захотят.

Тайная инаугурация Лукашенко

Избранный президент Белоруссии Александр Лукашенко официально вступил в должность — церемонию его инаугурации провели во Дворце независимости 23 сентября. Однако дату торжественного мероприятия не сообщили заранее, а вступление президента в должность не транслировали по телевидению.

В резиденцию Лукашенко на церемонию пригласили лишь несколько сотен человек. В их числе оказались высшие должностные лица и руководители местных органов власти. Кроме того, туда позвали журналистов с государственных СМИ, деятелей науки, культуры и спорта.

По мнению экспертов, церемония инаугурации проходила в тайне, чтобы избежать организованных протестов и вмешательства Запада.