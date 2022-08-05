«Турецкий поток», взаимовыгодная торговля и другие вопросы. Что обсуждали Путин и Эрдоган в Сочи

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Главы государств более четырех часов обсуждали расширение торгово-экономических отношений. «360» разобрался, какие результаты последуют за переговорами.

В Сочи прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главы государств обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе экономические и военно-технические проекты, а также международную ситуацию.

Политолог Юрий Светов объяснил «360», что встреча — вне зависимости от ее результатов — важна как символ взаимного стремления политиков находить и развивать направления взаимовыгодного сотрудничества.

«Главное — мы соседи, можно вести себя так, как ведет себя Украина или Прибалтика, а можно, понимая, что где-то есть противоречия, вырабатывать общие точки зрения. Мы не американцы, мы понимаем, что у каждой суверенной страны есть свои интересы, свои взгляды на развитие ситуации, и мы ищем точки соприкосновения, стараемся сделать так, чтобы наши противоречия не разрушали ткань взаимовыгодного сотрудничества», — подчеркнул Светов.

«Турецкий поток» в Европу

Во время встречи Владимир Путин рассказал о бесперебойной работе «Турецкого потока» и призвал европейских партнеров выразить благодарность Эрдогану за функционирование трубопровода. Именно он, по словам российского президента, сегодня является важнейшей газовой артерией российского топлива в Европу.

Для России, по словам Юрия Светова, «Турецкий поток» является выгодной сделкой по продаже энергоносителей, а Турция за счет российского газа пытается получить статус страны — посредника доставки необходимых ресурсов.

При этом, по мнению политолога, главными источниками поставок энергоресурсов в ЕС были «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также транзит газа через Украину. Однако в условиях остановки работы первого трубопровода и наложенных на второй санкций «Турецкий поток» получает больший вес, чем когда-либо.

«Сейчас турки ведут разговоры о возможности строительства „Турецкого потока — 2“», — добавил Светов.

Продуктовая сделка и двусторонняя торговля

На встрече в Сочи Владимир Путин поблагодарил президента Турции за его посредничество в вопросе вывоза зерна с Украины, а также договоренностей о поставках российской продукции и удобрений, на которые ранее были наложены западные санкции. Реджеп Эрдоган в ответ заявил, что России и Турции предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества.

«Лидеры признали важную роль конструктивных отношений двух стран в заключении Инициативы о безопасном вывозе зерна из украинских портов», — отметили президенты РФ и Турции в совместном заявлении по итогам встречи.

Путин и Эрдоган акцентировали внимание на необходимости обеспечить полное выполнение Стамбульской сделки, в том числе на беспрепятственном экспорте российского зерна, удобрений и сырья для их производства. Они также указали на важную роль конструктивных отношений по продуктовому соглашению.

Владимир Путин отметил, что товарооборот России и Турции за прошлый год увеличился на 57%, а за первую половину 2022 года — еще в два раза. Главы государств также обсудили подписание меморандума о развитии торгово-экономических связей с Турцией.

Российский и турецкий лидеры договорились наращивать объем двусторонней торговли и идти друг другу навстречу по вопросам энергетики. В заявлении Путина и Эрдогана сказано о «конкретных шагах <…> в таких секторах, как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство».

По словам Юрия Светова, для России основным в таком договоре является вопрос поставок российских энергоресурсов, а Турция прежде всего заинтересована в продаже России продовольствия и товаров легкой промышленности, в том числе строительных материалов.

«Туркам меморандум даст более активную работу на рынке России, поставки сюда того, что она производит, прежде всего, конечно, продукции сельского хозяйства и другой легкой промышленности. Турция за последние десятилетия в своем промышленном развитии серьезно продвинулась, там есть продукция, которую для нас интересно покупать, особенно в условиях всякого рода ограничений», — сказал политолог.

АЭС, Сирия и Bayraktar

Также президенты обсудили совместный проект по строительству атомной электростанции «Аккую» на средиземноморском побережье.

«Мы поставляем туда свои технологии, свое оборудование, а затем, когда эта АЭС начнет работать, за нами будет обслуживание, контроль за тем, как работают аппараты, а также поставка обогащенного урана и многих других вещей. Это мощный канал привязки Турции к российским технологиям», — пояснил Светов.

Затронули Путин и Эрдоган и тему политического единства и территориальной целостности Сирии, которые необходимо сохранить. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, вопросы возможного производства в России или закупку у Турции беспилотников Bayraktar российский и турецкий лидеры не обсуждали.