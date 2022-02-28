Путин годами предупреждал НАТО о последствиях расширения. Хроника от Мюнхенской речи до спецоперации

Вопрос о нерасширении НАТО и несоблюдении договоренностей довольно остро стоит уже давно. Еще в знаменитой Мюнхенской речи 2007 года Владимир Путин говорил о том, что это провоцирующий фактор, который снижает уровень взаимного доверия. Однако альянс продолжал свое продвижение на восток, несмотря на просьбы РФ. С тех пор в заявлениях Путина не раз звучали слова о том, насколько необходимо отстаивать безопасность страны и как важно НАТО остановиться. Вот как это было.

Мюнхенская речь, 2007 год

О продвижении НАТО к границам России Владимир Путин заговорил еще на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла 10 февраля 2007 года. Выступление было посвящено однополярности современной мировой политики, а также роли России в современном мире.

«Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют Договор [об обычных вооруженных силах в Европе], включая положения о фланговых ограничениях, до тех пор, пока Россия не выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими коллегами решили, и это всем известно», — сказал президент РФ.

В Молдавии оставалась группировка в полторы тысячи военнослужащих — для миротворческих функций и охраны складов с боеприпасами, оставшимися со времен СССР.

«Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по пять тысяч штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия», — подчеркнул глава РФ.

Он добавил, что процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации альянса или обеспечению безопасности в Европе. Путин отметил, что это «серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия». Также он напомнил о заверениях, которые давали западные партнеры после роспуска Варшавского договора.

«Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: „Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности“. Где эти гарантии?» — отметил Путин.

Заседание Совета Россия — НАТО, 2008 год

После этого, в 2008 году, на заседании Совета Россия — НАТО Путин упрекнул альянс в пренебрежении интересами России. Он заявил, что альянс предлагает РФ просто понаблюдать за расширением НАТО. В ответ на это Россия будет просто вынуждена принимать меры по своей безопасности.

Президент подчеркнул, что Россия всегда открыта для взаимодействия на условиях равноправия и доверия друг к другу. Однако НАТО не может обеспечивать свою безопасность в ущерб другим странам, в том числе России.

Тогда президент России призвал Североатлантический альянс сотрудничать с Организацией Договора о коллективной безопасности. Более того, тогда же Путин предложил облегчить доступ российским компаниям, которые производят военную технику, на рынки стран НАТО. Это позволило бы улучшить оперативность совместимости Вооруженных сил России и НАТО.

Прямая линия, 2013 год

Продолжилась тема отношений России и НАТО и в 2013 году. Тогда во время прямой линии Путин заявил, что охлаждение между альянсом и РФ началось еще с событий в Ираке.

«Это не вчера возникло, и не в прошлом, и не в этом году. С событий в Ираке, когда нас наши коллеги, прежде всего американские коллеги, призывали активно включиться в события в Ираке. И мы тогда сказали, что мы считаем, что этот шаг является ошибочным, и мы делать этого не будем», — отметил Путин.

По его словам, Россию тогда поддержал ряд стран — членов НАТО, и Федеративная Республика Германия поддержала, и Франция.

«Но тем не менее возник некоторый холодок. Хотя наша позиция была открытой, честной. И мой тогдашний партнер мне неоднократно говорил: „У нас к вам претензий нет, у нас был честный диалог“. Но все равно определенное охлаждение возникло. Потом возникли события в Ливии, возникли события в других частях света. Я уже многократно свою позицию на этот счет высказывал. Мы наблюдаем там хаос везде. И не считаем, что позиция наших партнеров является безусловно правильной», — пояснил Путин.

Пресс-конференция, 2014 год

Источник фото: пресс-служба Кремля

На Большой пресс-конференции в 2014 году Путин напомнил, что НАТО продолжает расширение, тем самым создает некую стену между странами.

«Разве после Берлинской стены нам не говорили, что не будет расширения НАТО на восток? Но оно же пошло немедленно. Две волны расширения. Это что, не стена? Да, это не нарыли, это виртуальная стена, но она начала создаваться. А система ПРО рядом с нашими границами? Это что, разве не стена? <…> В этом же самая главная проблема сегодняшних международных отношений. Наши партнеры не остановились. Они решили, что они победители, что они теперь империя, а все остальные — вассалы и нужно дожимать. <…> Вот в этом проблема. Не остановились строить стены, несмотря на все наши попытки и жесты работать совместно, без всяких разделительных линий в Европе и в мире в целом», — пояснил Путин.

Тогда же президент России напомнил и о ситуации на Украине. Глава РФ подчеркнул, что она доказывает — НАТО пора выстраивать общее гуманитарное пространство безопасности и экономической свободы.

«Мы, что ли, свои Вооруженные силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо других государств? Базы НАТО кто двигает к нам, военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто‑нибудь слушает, хоть какой‑то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет, вообще никакого. Всегда в ответ только одно: „Не ваше дело, каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности“. Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать. Почему нам это запрещено?» — подчеркнул Путин.

Еще в 2013 году он напомнил, что США создают угрозы для РФ, разворачивают элементы стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Европе, Румынии, Польше — прямо возле России.

«И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику?» — отметил глава России.

Пленарное заседание Госдумы, 2016 год

В 2016 году на пленарном заседании Путин заявил, что НАТО усиливает свою агрессивную риторику и свои агрессивные действия уже вблизи границ России.

«Необходимо создавать современную, внеблоковую, равную для всех государств систему коллективной безопасности. Россия открыта для обсуждения этого важнейшего вопроса», — подчеркнул он.

Пресс-конференция, 2018 год

Спустя два года на Большой пресс-конференции российский президент напомнил, что у России нет планов по расширению своего влияния — в отличие от НАТО.

«На минуточку, у нас 146 миллионов граждан в России, а в странах НАТО — 600 миллионов, и вы считаете, что наша цель — управлять миром? Это штамп, который навязывается общественному мнению западных стран для решения внутриблоковых и внутриполитических вопросов. Внутриблоковых — это значит, что для того, чтобы сплачивать вокруг себя страны, скажем, НАТО, нужна обязательно внешняя угроза, иначе не обеспечить этого сплочения, надо против кого‑то сплачиваться. Против России — это хорошо, крупнейшая ядерная держава», — подчеркнул Путин.

Пресс-конференция, 2020 год

Источник фото: пресс-служба Кремля

Два года назад российский президент все так же поднимал вопрос о недопустимости расширения НАТО на восток. На ежегодной пресс-конференции он подчеркнул, что альянс не сдерживает своих обещаний.

«Мы услышали ваши заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток. Но вы не выполнили своих обещаний. Да, это не прописанные обещания, это устные были заявления, в том числе со стороны НАТО. Но вы-то ничего не сделали. Было две волны расширения, и военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам. Разве мы не должны на это реагировать? Разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которое купирует наши угрозы», — подчеркнул Путин.

«Об историческом единстве русских и украинцев», 2021 год

В 2021 году Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней он вновь заговорил о расширении НАТО и движении альянса к границам России, а также о создании на Украине агрессивной атмосферы.

«Прежде всего это создание в украинском обществе атмосферы страха, агрессивная риторика, потакание неонацистам, милитаризация страны. Наряду с этим не просто полная зависимость, а прямое внешнее управление, включая надзор иностранных советников за украинскими органами власти, спецслужбами и вооруженными силами, военное освоение территории Украины, развертывание инфраструктуры НАТО. Не случайно, что упомянутый скандальный закон о „коренных народах“ принимался под прикрытием масштабных натовских учений на Украине», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Запад настраивал украинскую политическую систему на разделение с Россией, на вражду с соседней страной.

Обращение к россиянам, 24 февраля 2022 года

Источник фото: пресс-служба Кремля

На прошлой неделе президент в обращении к россиянам указал на то, что все доводы против расширения НАТО оказались напрасны.

«Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы. Дело, конечно, не в самой организации НАТО — это только инструмент внешней политики США. Проблема в том, что на прилегающих к нам территориях — замечу, на наших же исторических территориях — создается враждебная нам „анти-Россия“, которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается Вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием», — сказал Путин.

Для США и их союзников это так называемая политика сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны это в итоге вопрос жизни и смерти, вопрос нашего исторического будущего как народа. И это не преувеличение, это так и есть. Это реальная угроза не просто нашим интересам, а самому существованию нашего государства, его суверенитету. Это и есть та самая красная черта, о которой неоднократно говорили. Они ее перешли Владимир Путин.

После этого президент объявил о начале военной спецоперации России.