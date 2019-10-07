«Путин Go». Раскрываем пасхалки игры ко дню рождения президента

Щенки алабая

Чтобы получить очки, нужно собирать различные артефакты. На первом уровне это будут щенки алабая. В 2017 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину на день рождения щенка алабая, который получил кличку Верный.

Бердымухамедов прихватил его за холку и передал российскому лидеру. В отличие от своего туркменского коллеги, президент России не стал хватать щенка, а просто взял на руки.

Приветствие голубя

Путь Путина начнется в Москве. В игре президент пробежит мимо сталинских высоток, здания телецентра «Останкино» и билбордов «360». На его пути встретится голубь. Российский лидер поприветствует его взмахом руки.

Такой же случай произошел в 2017 году, когда российский лидер посетил Рогожский старообрядческий центр. В тот день митрополит Корнилий вел российского лидера в кафедральный собор. По пути в храм на дорожке прогуливался голубь. Владимир Путин поприветствовал птицу, помахав ей рукой.

LADA Kalina

Следующей локацией станет Подмосковье. Российский лидер пробежит мимо Дома правительства Московской области в Красногорске и мимо стоящего на аварийке автомобиля LADA Kalina желтого цвета.

В 2010 году за рулем точно такого же автомобиля Владимир Путин проехал по федеральной трассе между Читой и Хабаровском. Выбирая машину для поездки, тогда премьер-министр Владимир Путин заявил, что нужно брать самый массовый автомобиль в стране, чтобы заодно проверить и его качество.

Во время своей первой остановки на заправке Владимир Путин поделился с журналистами впечатлениями о поездке: «Машина отличная. Я даже сам не ожидал», — заявил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Ксения Собчак

Во время путешествия президент встретит Ксению Собчак. В 2018 году телеведущая боролась за пост главы государства и получила 1,68% голосов. Она была единственной женщиной-кандидатом на этих выборах. При этом Собчак обошла большинство конкурентов, уступив Владимиру Жириновскому, Павлу Грудинину и Владимиру Путину, который получил 76,69%.

Источник фото: телеканал «360»

Эрмитаж

Побывать в Санкт-Петербурге и не попасть в Эрмитаж невозможно. В нашей игре Владимир Путин забежит туда в конце одного из уровней. Но в реальности у него это однажды не получилось. 7 января этого года Владимир Путин был в Петербурге и хотел посетить музей. Сотрудники ФСО организовали вход и маршрут российскому лидеру, но он вспомнил, что это выходной день. Визит отменили, чтобы не нарушать правила.

Конь и амфоры

Сразу после Эрмитажа сложность игры повысится. Локация будет перенесена на юг России. А Владимир Путин теперь будет не бежать, а скакать на коне с голым торсом. Очки будут начислять за собранные амфоры. Древние сосуды Владимир Путин нашел в 2011 году, когда с аквалангом нырнул в Таманский залив, чтобы изучить затопленную часть древнегреческого города Фанагории. На поверхность Путин вынырнул с двумя амфорами VI века.

Фотография Владимира Путина на коне с голым торсом появилась в 2007 году и обошла все мировые СМИ. Снимок сделали в Республике Тыва, где президент провел свой отпуск. Там он занимался охотой и рыбалкой.

Источник фото: РИА «Новости»

Белые журавли

Во время прохождения второго уровня мимо конного Владимира Путина пролетит стая белых журавлей. Осенью 2012 года российский президент принял участие в эксперименте «Полет надежды», который проводили орнитологи Ямало-Ненецкого автономного округа. Они выпускали на волю выращенных в специальном питомнике краснокнижных белых журавлей — стерхов. Этих птиц постоянно уничтожали браконьеры Пакистана и Афганистана. В эти страны журавли отправлялись на зимовку.

Источник фото: РИА «Новости»

Чтобы сохранить выращенных особей, орнитологи предложили поменять зимний ареал обитания птиц и отправлять их в Узбекистан. При помощи специальных мотодельтапланов птиц учили летать, а потом уводили в места зимовки. В эксперименте принял участие и президент России Владимир Путин. Он надел белый костюм, чтобы не напугать молодых журавлей, и сделал с ними несколько кругов над Обью, приучая их к полету.

Крымский мост

Из Краснодарского края Владимир Путин направит своего коня в Крым. Добраться до полуострова можно только по мосту, который связал его с материковой Россией. В реальности по Крымскому мосту президент России проскакал не на коне, а проехал за рулем КамАЗа.

Дзюдо и Большой Ледовый Дворец Сочи

Путь Владимира Путина после прыжка коня над Белым домом пройдет мимо спортивного центра с надписью «Дзюдо». Об интересе российского лидера к единоборствам известно давно. Заниматься самбо и дзюдо будущий российский лидер начал очень рано — еще в 11 лет. Сам российский лидер заявлял, что его серьезно увлекла философия и правила ведения схватки в единоборствах.

Второй уровень завершится тем, что Путин на коне въедет в Большой ледовый дворец в Сочи. Это одно из мест, где проводит встречи Ночная хоккейная лига.

Любительская спортивная организация появилась в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Туда вошли прославленные ветераны отечественного хоккея.

Александр Овечкин

В качестве препятствия на этом уровне Владимиру Путину нужно будет преодолевать хоккейные ворота, которые защищает Александр Овечкин. Этот спортсмен настоящий фанат российского лидера. Еще в 2017 году он объявил о создании общественного движения Putin Team — «Команда Путина».

Ларек с мороженым

По дороге к Кремлю Владимир Путин пробежит мимо ларька с мороженым, откуда рукой ему будет махать продавщица. Это отсылка к тому, как на каждом авиасалоне МАКС в Подмосковье президент угощается мороженым.

Внимательные люди заметили, что продавщица холодного лакомства каждый раз одна и та же. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил это тем, что на МАКС каждый год работают одни компании по продаже угощений.