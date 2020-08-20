Путевки в еще закрытые страны набирают популярность. Но торопиться с покупкой туров не стоит

В последнее время россияне чаще покупают путевки за границу. Наиболее популярными направлениями стали еще закрытые Черногория, Белоруссия, Армения, Молдавия и Бали. Некоторые из них оказались более востребованными, чем уже открытая Турция. Из-за чего это происходит и почему не стоит покупать билеты до официального открытия авиасообщения, узнал «360».

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уже обращали внимание на то, что многие турагентства и авиакомпании начали продавать билеты по направлениям, дата открытия которых все еще не известна. В том случае, если рейс не состоялся, россиянам предлагают ваучеры, а деньги за купленные билеты не возвращают.

Такой ход компаний в ФАС назвали нарушением прав российских туристов, однако никаких действий для того, чтобы это нарушение пресечь, предпринято не было.

Обогнать Турцию

Сейчас среди закрытых, но популярных у туристов стран оказались Черногория, Армения, Молдавия и Белоруссия. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что прежде всего, по его мнению, стоит рассчитывать на открытие Белоруссии и Молдавии.

«Что касается Черногории, то пока таких планов по открытию авиасообщения, насколько мне известно, нет, так что сказать, насколько будут реализованы планы по вылету туда, сейчас нельзя», — добавил он.

Именно в Черногорию, по данным «Известий», сегодня хочет попасть наибольшее количество туристов. Власти страны еще в начале августа заявили, что готовы принимать россиян на своих курортах, однако ответного хода со стороны Москвы все еще нет.

Такой интерес россиян к Черногории, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова, может быть обусловлен климатом или лечебными курортами, которые считаются одними из лучших в мире.

Однако Барзыкин уверен, что на самом деле популярность этого направления не увеличилась по сравнению с предыдущими годами. По его словам, по реальным поездкам Турция в разы более востребована. Тем более что это одна из немногих стран, в которую россияне действительно могут въехать.

Надежды на будущие открытия

Наталья Осипова рассказала «360» о том, что еще одними направлениями, которыми активно интересуются туристы, стали Объединенные Арабские Эмираты, Куба и Вьетнам.

«В Белоруссию тоже люди часто хотят поехать, причем не только по туристическим путевкам, но и по каким-то своим делам — у нас очень тесный контакт налажен. Армения тоже очень востребована», — добавила она.

Последние два направления, а также Молдавия, по убеждению Барзыкина, вполне могут открыться уже этой осенью. Также он вспомнил заявления о том, что в ближайшее время откроются страны СНГ, однако предпосылок для этого эксперт пока не видит.

«Надо понимать, что открываться будут страны, где минимальные риски по заражению коронавирусом как для нас, так и для них. У нас динамика снижается, поэтому все больше стран готовы принимать российских туристов», — добавил он.

При этом наиболее заинтересованы в россиянах курорты Средиземноморья, Испании, Италии и Греции.

«Но у них самих неспокойно, поэтому, думаю, открываться они будут не раньше поздней осени, когда пляжный сезон пройдет. А вся Европа — в конце года или, скорее всего, даже в следующем году», — заключил Барзыкин.

Вопрос психологии

В вопросе того, как стоит оценивать продажу авиакомпаниями и агентствами билетов и путевок, которые могут оказаться «пустыми», если границы Россия так и не откроет к моменту вылета, эксперты не сошлись.

Наталья Осипова уверена, что злого умысла у компаний нет. По ее мнению, предложения на рынке появляются только в том случае, если туроператоры уверены в том, что страна уже открылась, а российские власти вскоре одобрят двустороннее авиасообщение.

«Сейчас если авиакомпании продают билеты, то они все-таки обычно возвратные, наверное, еще и поэтому люди покупают билеты — надеются на возврат денег. А вот „Аэрофлот“, например, снял с продажи билеты, потому что Ассоциация по защите прав пассажиров обратилась в ФАС с просьбой уточнить, законна ли продажа билетов, когда нет авиасообщения», — добавила она.

А в возможном желании компаний продать билеты сейчас, чтобы потом вернуть деньги туристам, логики Осипова не видит. Зато Барзыкин считает, что вероятность того, что многие продающиеся сегодня путевки не реализуются, очень высока.

«Мы рекомендуем бронировать и тем более оплачивать билеты, когда направление уже открыто в обе стороны, а не когда его только предлагают. Будут переносы, поэтому нужно очень ответственно к этому подходить, а не выдавать желаемое за действительное», — заявил он.

При этом Наталья Осипова видит в возможности купить билеты на отдых, пускай и не гарантированный, психологический аспект.

«То, что билеты все равно покупаются, наверное, выражает надежду людей в первую очередь для себя, что они все же скоро полетят. Мне кажется, когда люди берут билет, им кажется, что они уже в самолете и летят. Это мера психологическая, для себя», — заключила она.