Приложение «Путешествую без COVID-19» заработало в странах ЕАЭС. Пошаговая инструкция

Прежде всего, приложение поможет туристу найти рядом с собой лабораторию для сдачи анализов на коронавирус в Армении, Белоруссии и России. Результаты обследования будут храниться в виде QR-кода, который можно показать контролеру.

Приложение доступно для пользователей iOS и Android-системы. Его необходимо скачать и после включить доступ к своему местоположению, чтобы выявить ближайшие лаборатории для сдачи теста на коронавирус. При входе в приложение пользователя попросят сканировать паспорт. Личные данные загрузятся автоматически, включая фотографию.

Затем нужно выбрать страну отправления и страну прибытия. В обоих случаях откроется окно, где указаны три страны: Армения, Белоруссия и Россия.

После этого в разделе «Лаборатории» отобразится список доступных поблизости мест, где можно сдать тест. При нажатии на любую из них появится нужная информация: телефон лаборатории с кнопкой «Позвонить», адрес, местоположение на карте, часы работы и ссылка на сайт, по которой можно перейти из приложения. Туристу нужно выбрать лабораторию из предложенного списка и записаться на прием через сайт или по телефону. В лабораторию нужно прийти с паспортом.

Сотрудники лаборатории попросят предоставить сведения для заполнения анкеты, указать номер телефона, на котором установлено приложение, и подписать заявление. Затем пригласят сдать тест.

В заявлении будет указан QR-код, который требуется сканировать через приложение «Путешествую без COVID-19». Для этого нужно нажать на «Мои тесты». В открывшемся окне появится предложение сканировать QR-код.

Позже в этом разделе появятся результаты тестов на коронавирус. Перед полетом нужно убедиться, что вся информация загружена в приложение и сроки действия теста действительны на дату отправления.

QR-код из приложения «Путешествую без COVID-19», который находится в разделе «Мои тесты», нужно предъявить контролеру на экране мобильного телефона во время пересечения границы.

Также в приложении существует раздел «Информация», где пользователю подробно описывается порядок действий от выбора лаборатории до показа QR-кода контролеру. Там же можно проверить QR-код.