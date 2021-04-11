Путешествия с кучей условий. Где безопаснее отдохнуть в условиях пандемии?

Россияне начали активно готовиться к весенне-летнему отдыху за границей. Но не везде ситуацию с коронавирусом можно назвать стабильной. «360» собрал последние данные, которые помогут принять правильное решение.

Турция

В Турции продолжает расти количество заболевших ковидом. Об этом предупредили российские власти. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, россияне в основном выбирают для отдыха курорты Турции. Рост заболеваемости в этой стране она назвала взрывным. Поэтому ведомство установило особый контроль над ситуацией. Кроме того, Попова указала на распространенность мутаций коронавируса в Турции.

Такими темпами отдыхать в Турции весной и летом будет не так безопасно, как хотелось бы. Более того, по предварительным данным, власти России допустили временный запрет на авиасообщение с Турцией. Он может продлиться около месяца. Но пока этот вопрос еще не решен.

Тем не менее туроператоры заявили, что отели активно готовятся к летнему сезону, сообщил «Интерфакс». По словам председателя Ассоциации отельеров и операторов средиземноморского туризма (AKTOB) Эркана Ягджи, все гостиницы продолжают свою работу с соблюдением сертификатов безопасности — Safe Tourism Certificate. Также персонал отелей регулярно тестируют на коронавирус.

По данным сайта Worldometer на 11 апреля, всего в Турции ковидом переболели 3,8 миллиона человек. Исходя из данных Our World in Data, в стране привились уже 18,3 миллиона человек.

Греция

С середины мая Греция планирует открыться для российских туристов. Местные власти заявили, что серьезно отнеслись к риску заболеваемости ковидом. Поэтому они разработали дорожную карту по приему международных путешественников. В частности, с 14 мая будет введено несколько нормативов, сообщило издание Ekathimerini.

По плану туристы смогут попасть в Грецию при наличии сертификата о вакцинации. Нужен отрицательный результат ПЦР-теста или подтверждение наличия антител. Кроме того, у некоторых путешественников, прибывших из стран с высоким показателем заболеваемости, будут брать анализы для дополнительных тестов.

По последним данным сайта Worldometer, в Греции за все время пандемии ковидом переболели 293 763 человека. В стране продолжают действовать разные ограничения: в общественном месте нужно ходить в маске и соблюдать дистанцию. В Греции прививку от коронавируса сделали уже 2,1 миллиона человек.

Мальдивы

На Мальдивах все тихо. О резком росте уровня заболеваемости слышно не было. Для России острова открыты еще с осени прошлого года. Чтобы попасть в это райское место, нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до поездки. От теста освобождаются только дети до года.

Если в аэропорту персонал вдруг заметит признаки ковида, то тест повторно придется сдать всем членам семьи. По данным на 11 апреля, всего с начала пандемии на Мальдивах переболели 25 524 жителя. Привились там уже 280 тысяч человек.

Танзания

Главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев несколько дней назад рассказал, что в Танзании широко распространен южноафриканский штамм коронавируса, передал МИГ ТВ. По последним данным, всего коронавирусной инфекцией там переболели 509 человек.

Тем не менее недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью kp.ru рассказала, что не рекомендует ездить в Африку по другой причине — из-за малярии. По ее словам, за этот год в Россию привезено четыре случая малярии, два из них — из Танзании. В прошлом году оттуда приехали 11 человек, заболевших этой болезнью.