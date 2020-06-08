Путешествия по России захотели разрешить с 1 июля. Как будут запускать туризм?

Начиная с 1 июля россияне смогут начать путешествовать по всей стране. Сейчас отели и санатории готовятся к открытию нового туристического сезона. Как в России подготовились к возобновлению путешествий по стране — в материале «360».

Директор департамента по развитию гостиничного бизнеса Федерации рестораторов и отельеров России Анфиса Знаменская напомнила «360», что Роспотребнадзор разработал правила и рекомендации по работе гостиниц.

«Если мы берем работу санаториев и отелей, то они руководствуются рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции. Если снимается карантин, то де-юре получается, что эти рекомендации уже теряют свою силу», — рассказала Знаменская.

Она добавила, что многие отели добросовестно продолжают придерживаться правил безопасности. При этом их не могут оштрафовать за несоблюдение рекомендаций. Например, в Краснодарском крае уже заработали санатории, но самоизоляция продолжается.

«Они, конечно, при открытии санаторно-курортных учреждений руководствуются рекомендациями. Соблюдают и масочный режим, и входной фильтр гостя (измерение температуры - прим.ред.), гостя обязательно должен справку предоставить, полученную за два дня до приезда, об отсутствии COVID-19», — отметила Знаменская.

Когда в регионе закончится карантин, то правила будут продолжать соблюдать, но делать это будут в разумных рамках. Директор департамента пояснила, что в рекомендациях Роспотребнадзора есть пункт о каждодневной двухразовой уборке. При этом, если человек отказывается от уборки и хочет отдохнуть, то персонал не имеет права вламываться в номер.

«Вот эти же самые рекомендации и другие наши федеральные законы могут сталкиваться. Конечно, в приоритете у нас федеральное законодательство, но опять же мы возвращаемся к тому, что это рекомендации», — отметила Знаменская.

Она подчеркнула, что есть отдельные правила для отелей. Сейчас рестораны не работают, поэтому блюда могут доставлять только бесконтактно до двери номера. Кроме того, ограничения касаются и шведского стола, где блюда обязали выставлять с определенным интервалом. Еще ведомство включило в перечень рекомендаций обязательное прохождение сотрудниками гостиниц тестов на коронавирус.

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Внутренний туризм

Туризм в России только начинает возобновлять свою работу, но некоторые отели уже открылись для путешественников. Специалист отдела бронирования пансионата «Эдем» в Сочи Кристина Филатьева рассказала «360», что пансионат уже принимает туристов.

Для отдыха необходима справка об отсутствии коронавирусной инфекции и документ о том, что не было контакта с заболевшими. Сам пансионат предоставляет все необходимые средства защиты. Постояльцам выдаются маски и дезинфицирующие спреи.

«Соблюдается дистанцирование в полтора метра в столовой, на пляже. На ресепшене имеются [защитные экраны]», — отметила специалист отдела бронирования.

Знаменская отметила, что у туристов не только проверяют справки, но и меряют температуру еще до заезда в отель. Все номера в обязательном порядке дезинфицируют, обрабатывают уличную территорию и следят за состоянием здоровья всех сотрудников.

Пока отели перестраиваться под новые правила, россияне начинают планировать свой отпуск. Как отметил первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, большинство жителей отправятся на побережье Черного моря.

«У нас северная страна. Людям нужно море, людям нужно солнце, людям нужен пляж. Здоровье нужно, витамин D необходим, поэтому прежде всего те, кто поедет отдыхать, <…> постараются поехать на Черное море или останутся в своем регионе из соображений, что это дешевле и безопасней», — сказал эксперт.

Он добавил, что для туризма внутри страны необходимо приложить большое количество усилий. Если работа будет проведена, то у внутреннего туризма замечательные перспективы.

«Чтобы куда-то отправлять чартеры должна быть гостиничная емкость, которой нет <…> Нужно развивать [инфраструктуру], нужно заниматься рекламой, очень много нужно сделать. А так, это замечательное желание, но которое не думаю, что будет реализовано», — заключил Канторович.

Несмотря на такие заявления, в середине июля первые чартерные рейсы в эти регионы отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в Хакасию, Алтай и Бурятию. В дальнейшем к этим трем регионам могут добавиться Анапа, Геленджик, Калининград, Симферополь и Сочи.