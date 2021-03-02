Путешествия на каршеринге начнут развивать в России. Поездки будут безопасными, но не всегда выгодными

Ростуризм захотел развивать путешествия по стране на каршеринговых авто и уже заключил соглашение с одним из сервисов. Эксперты считают, что такой туризм будет более комфортным и безопасным в период пандемии. При этом возникает вопрос о выгоде поездок на арендованной машине на дальние расстояния.

Междугородние поездки стали пользоваться большим спросом в 2020 году. Тогда один из сервисов проката автомобилей запустил функцию, позволяющую уезжать на каршеринге на расстояние до двух тысяч километров от города. Водители получили возможность ездить на выходные в Петербург или Сочи, а также в другие места.

Пока услугой можно воспользоваться в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Но скоро Ростуризм и с каршеринговым сервисом планирует разработать специальные маршруты для путешествий по всей стране. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, уже сейчас многие туристы пользуются каршерингом для комфортного и быстрого передвижения.

Мы рады, что каршеринговые сервисы начали также продвигать долгосрочную аренду своих автомобилей с возможностью путешествовать по стране, и мы готовы всячески поддерживать такие инициативы. С нашей точки зрения, каршеринг может стать популярным транспортом для сити-брейков по России, сделать путешествия по стране еще более доступными и приятными Зарина Догузова глава Ростуризма.

Безопасность и комфорт

Аварии с участием автомобилей каршеринга нередко попадают в новостные ленты. Многие водители даже стараются не сближаться с такими машинами на дороге. Автоюрист Дмитрий Славнов считает, что для путешествий на дальние расстояния сервисы по аренде авто должны ввести ограничения по стажу вождения.

«Это должны быть опытные водители, стаж у которых будет хотя бы от пяти лет, а возраст должен быть от 20-35 лет», — пояснил он «360».

С подобным мнением не согласился ведущий редактор «Радио Автодор» и юрист Сергей Смирнов. Он считает, что сервисам не стоит ограничивать возраст или стаж водителей.

«Здесь тоже нужно понимать, что когда водитель получает доступ к управлению в виде водительского удостоверения, он уже подтверждает свое умение водить автомобиль. Опыта может быть немного, но в целом нужно исходить из того, коль скоро водителю вручили права, то он имеет полное право управлять автомобилем», — заявил Смирнов.

Славнов добавил, что сами автомобили должны быть оснащены самыми последними спутниковыми сигнализациями. С помощью такого оборудования специалисты компании могут отследить, где именно находится машина. По словам эксперта, передвигаться на своем автомобиле во время путешествий всегда интереснее и комфортнее, а во время пандемии еще и безопаснее.

Машина — это капсула безопасности. В период пандемии коронавируса те люди, которые менее всего контактируют с другими людьми, находятся в безопасности. Здесь человек не контактирует с теми, кто находится в самолете, поезде и так далее Дмитрий Славнов автоюрист.

Арендованная машина позволяет сократить время в пути до какой-либо точки. Отпадает необходимость приезжать к определенному времени в аэропорт и ждать свой рейс. Водитель находит ближайший автомобиль и уже через несколько минут может отправляться в путь.

Источник фото: pixabау.com

Вопрос выгоды

Смирнов отметил, что ему совсем непонятна идея путешествий на дальние расстояния на каршеринге. Сама система предполагает быстрый оборот автомобилей, то есть машину оставляют в определенной точке, где ее быстро забирает уже другой водитель. В конечном месте маршрута всегда должен быть спрос на машину.

«Если мы говорим о туризме, то где гарантия того, что человек, например, поехал в одну точку, дальше он пересел на другой транспорт, а этот автомобиль будет долго стоять в ожидании какого-то клиента», — задался вопросом эксперт.

Такой вид путешествий будет востребован, если, например, из Москвы в Петербург поедет семья из четырех человек. Каршеринг в этом случае может быть более выгодным, чем поездка поезде или самолете. Если водитель едет один, то ему этот вариант передвижения может не подойти.

«Если это не очень распространенные направления, то самый главный вопрос — на сколько это будет экономически выгодно? Это будет уже не краткосрочная аренда, на которую нацелен каршеринг, а долгосрочная аренда», — сказал Смирнов.

Многие россияне ездят отдыхать на несколько дней, а некоторые отправляются в поездки и на недели. Юрист считает, что аренда каршеринга для туризма может получить распространение только при недлительных поездках по наиболее востребованным маршрутам.