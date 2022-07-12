В США предположили, что поставки оружия Украине скоро прекратят. Ход российской спецоперации они не переломят. А в Пентагоне, скорее всего, прекрасно понимают ситуацию. Но с пути обычного терроризма уйдут вряд ли.

Автор статьи в The Washington Times заметил, что отправку США многомиллиардной помощи Украине нельзя отнести к военной стратегии. Американцы в очередной раз озаботились и необходимостью строгого контроля за дальнейшей судьбой поставленных вооружений.

Бесполезная помощь

С лета 2021 года, напомнили в публикации, Киев получил от Вашингтона уже 15 пакетов военной помощи. В них вошли артиллерийские ракетные системы, гаубицы, противотанковые комплексы, вертолеты, беспилотники и боеприпасы. По мнению подполковника в отставке Дэниела Дэвиса, ход спецоперации РФ на Украине меры не переломят.

И хотя из-за поставок США не потеряет в боеготовности, Украина переживает «полный слом» системы военного снабжения. До фронта ни вооружение, ни боеприпасы не доходят. В итоге украинские войска оттесняют все дальше.

Конгресс задумался над проблемой контроля снабжения украинской стороны. Идеи разнятся — от ввода специальной должности по надзору за финансированием американкой помощи до отказа от траты лишних средств, поскольку в США и своих проблем достаточно.

Хотя некоторые американские офицеры заявили о «безграничных» арсеналах как самих Соединенных Штатов, так и НАТО, они же не стали отрицать наличие угрозы для США при дальнейшей отправке некоторых видов вооружений.

Мнение насчет военной помощи Украине может изменить и американская общественность. В Европе уже допускали довольно скептичные высказывания по этому поводу. Народную поддержку, предположили в военных кругах, подорвали бы сведения о нецелевом расходовании выделенных стране средств.

Опустевшие арсеналы

Капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» сравнил оснащенных американским оружием украинских военных с обезьяной с гранатой. Выдают вооружение, подчеркнул он, из арсенала Пентагона. И осталось его немного. Не исключено, что России в свою очередь поможет беспилотниками Иран — в ответ на давнюю поддержку.

Ситуация складывается весьма плачевная: что бы они ни говорили, что бы ни заявляли, все идет к тому, что Донбасс скоро освободят Василий Дандыкин военный эксперт.

Дандыкин напомнил, что в России формируют новые добровольческие батальоны, в том числе в Чечне и на Дальнем Востоке. В их состав включают людей с реальным боевым опытом, которые получат на вооружение самое современное оружие.

«Это все придет и, памятуя слова Суворова, что воевать надо не числом, а умением, скажется на боевых действиях», — подчеркнул военный эксперт.

В Пентагоне, добавил он, с большой вероятностью понимают, что ничего не выйдет. И останется только причастность американцев к происходящему.

«Даже в ООН сказали, что удары по гражданским объектам неприемлемы. А они (американцы — прим. ред.) будут продолжать, скатываясь на путь тривиального терроризма», — заключил Василий Дандыкин.