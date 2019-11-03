Британцы повторили путь нелегальных мигрантов в страну. Граница оказалась без замка

Пограничные службы Великобритании практически не работают. Это смогли доказать участники реалити-шоу на телеканале Channel 4. Восемь британских граждан незаконно пересекли границу, способами, которые используют мигранты и торговцы наркотиками. Первая серия выйдет в эфир в понедельник. Но власти уже обвинили авторов в попытке попиариться на истории с 39 мертвыми мигрантами в фуре и провокациях. «360» собрал все, что известно о скандальном шоу.

Тайник в трейлере

Пара пенсионеров из Беркшира Кэролайн и Дэвид отправились домой из Франции на трейлере. В беседе с Daily Mail, участница пояснила, что на эксперимент с мужем она пошла ради того, чтобы быть уверенной в безопасности границ. Главной целью для миграционных служб должна была стать Кэролайн, которая отдала свой паспорт съемочной группе.

Они выезжали с севера Франции, одного из самых популярных маршрутов для нелегальных мигрантов. Все это время пару сопровождали продюсеры со скрытыми камерами, которые маскировались под попутчиков. После того, как паром с трейлером подъехал к пропускному пункту Кэролайн спряталась в маленьком отсеке под кроватью.

Источник фото: dailymail.co.uk

Однако сотрудники иммиграционной службы не стали заходить внутрь. Они только поинтересовались у Дэвида закрывал ли он трейлер, когда выходил из него и с кем он едет.

Кэролайн заявила, что после проверки у нее двойственные чувства: ей стало легче, что ее не нашли, но она сильно разозлилась из-за того, как просто обойти пограничный контроль.

Дэвид в свою очередь объяснил беспечность правоохранителей тем, что они не стали проверять аккуратно одетого пенсионера из Средней Англии, который не похож на преступника. «Мы просто двое пенсионеров в автофургоне. Но если бы мы правильно его обустроили, то могли бы привести несколько нелегальных иммигрантов», — пояснил он.

Чужой паспорт

Журналист Хуррам из Йоркшира отправился в Великобританию из Голландии с паспортом своего друга. Сначала он был уверен, что мошенничество раскроется, тем более, что документ был биометрическим. Однако и в Амстердаме, и Ньюкасле, куда он приехал, его пропустили без единого вопроса.

Источник фото: dailymail.co.uk

Таким способом въезда в Великобританию часто пользуются торговцы наркотиками и оружием, но они хотя бы подбирают владельцев паспортов похожих на себя. В случае Хурама, сходства с реальным владельцем паспорта не было никакого. По словам журналиста, он был уверен, что паспорт просканируют и поймут, что он другой человек. Но единственное, о чем его спросили не везет ли он оружие или наркотики. После отрицательного ответа его пропустили в страну.

Надувная лодка через Ла-Манш

Часть мигрантов добираются в Великобританию на надувных лодках через Ла-Манш. Чтобы остановить поток нелегалов на пути к королевству, пограничная служба страны организовала патруль из шести кораблей и пяти катеров. По словам министра внутренних дел, в прошлом году удалось остановить 1,2 тысячи попыток нелегального пересечения границы.

Источник фото: dailymail.co.uk

Спортивный инструктор из Лондона Ашер заявил, что на его пути патруль не встретился. Вся поездка на надувной лодке заняла у него восемь часов. Но, несмотря на его профессиональные познания в парусном спорте, управлении каяком и катании на моторных лодках, ему было очень страшно.

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«Пересекать Ла-Манш в этой надувной лодке, даже с небольшими волнами, — сумасшествие», — сказал он. В ходе его морского путешествия в проливе начался небольшой шторм, так что лодка чуть не утонула. По словам Ашера, это самый опасный способ поездки в страну. При этом он пояснил, что использовал собственный маршрут, опасаясь пограничников.

«Я смотрел видео с лодками, которые используют работорговцы. На лодку для четырех-пяти человек они помещают до 25 пассажиров. Или просто оставляют их в воде с возможностью держаться за канаты». — поделился собеседник.

При этом Ашер заявил, что он симпатизирует тем людям, которые едут в Великобританию за лучшей жизнью. Он пояснил, что его 80-летняя бабушка приехала в Лондон в 50-х годах с Ямайки. Она всю жизнь проработала в онкологическом центре.

«У нас только одна жизнь. Мы счастливчики, что живем в богатой стране с огромным количеством возможностей», — пояснил он.

Поездка в грузовике

Отправиться на пароме между французским Кале и британским Дувром без документов считается опасным даже среди опытных нелегальных перебежчиков границ. Но водитель грузовика Том не испытал никаких трудностей, чтобы привести рэпера Алима через границу, просто накрыв одеялом в своей кабине.

Источник фото: dailymail.co.uk

Каждый грузовик проверяется в Кале общим пограничным контролем Франции и Великобритании. Местная система использует высокотехнологичные сканеры и детекторы тепла, которые показывают тех, кто может скрываться внутри большегрузных автомобилей.

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По словам Тони, во Франции пограничники занимаются только мигрантами, которые в открытую ходят около фур и просят взять их с собой. На находящегося под одеялом в кабине Алима никто даже не обратил внимание.

«У них есть сканеры, датчики тепла, тренированные собаки, паспортный контроль. Я никогда не думал, что кто-то может пройти через эти контрольно-пропускные пункты», — пораженно рассказал водитель. Тони пояснил, что если бы Алима обнаружили, то он бы просто заплатил штраф в две тысячи фунтов стерлингов.

По прибытии в британский Дувр Тони узнал, что здесь проверка грузовиков выборочная и он спокойно проехал дальше.

«Есть вся эта служба безопасности. Но что мы сделали? Мы просто положили парня за сиденье, накрыли одеялом и проехали. Эту систему очень легко обойти», — возмутился водитель.

Реакция властей

В министерстве внутренних дел Великобритании проект Channel 4 раскритиковали и назвали безответственным, особенно в свете расследования 39 погибших мигрантов из Вьетнама. Работу собственных сотрудников ведомство объяснило тем, что все участники проекта являются гражданами страны, а пограничные службы нацелены на то, чтобы ловить нарушителей границы.

«Когда есть основания подозревать преступный замысел, мы проводим строгие проверки, о чем свидетельствуют 50 тысяч обнаружений нелегалов и отказов во въезде по итогам прошлого года», — заявили в контрольном ведомстве.

В ответ журналисты заявили, что по предварительным подсчетам по итогам прошлого года в Великобританию нелегально проникли 34 тысячи человек. При этом правительство заявляет о том, что границы страны в безопасности. Но если бы пограничники делали свою работу, то и мигранты из Вьетнама не умерли бы в грузовике в Эсскесе, потому что они бы просто не смогли попасть в страну.