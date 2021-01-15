Путь к пляжу за границей. Инструкция для летящих в отпуск в 2021 году

Несмотря на продолжающуюся пандемию, многие россияне стремятся улететь на отдых за границу. Но необходимо помнить о том, что в каждой открытой для граждан РФ стране свои коронавирусные правила. Сейчас для России открыты Мальдивы, Куба, ОАЭ, Турция, Танзания и Египет — как в них попасть и как себя вести в условиях пандемии?

Доступные направления

Для России в данный момент открыты из традиционных отпускных направлений Куба, Мальдивы, ОАЭ, Танзания и Турция. В Египет тоже можно улететь, только для этого придется сделать пересадку, например в Стамбуле.

«Самое популярное направление — Турция. Ценник можно найти любой. Чуть ли не от десяти тысяч рублей с учетом перелета, но это будут три звезды», — рассказала «360» руководитель турагентства Touch Travel Юля Картошкина.

По ее словам, сейчас как раз тот момент, когда лучше воспользоваться более дорогими предложениями по отдыху в этой стране. Очень дорогие отели снижают цены на проживание в несколько раз. Также этой зимой огромной популярностью пользуется ранее не очень известный для российских туристов Занзибар (Танзания).

«Можно найти туры от 50-60 тысяч рублей. Другой вопрос, что на эти деньги будет экономвариант, и придется еще потратить на месте большое количество. Средней чек для Занзибара — 100-110 тысяч рублей на человека. В эти деньги можно уложить отель с all inсlusivе», — заметила собеседница «360».

Она добавила, что у Занзибара есть еще один большой плюс — этот остров самый лояльный для туристов относительно требований по соблюдению санитарных правил в условиях пандемии.

«Тесты никакие не нужны, сам ты можешь ходить без маски. Только персонал ходит в масках и заболеваемости там почему-то нет», — рассказала Картошкина.

Санитарные меры

Ее слова подтверждают и отдыхающие на Занзибаре российские туристы.

В аэропорту встречают спокойно. Единственное, что проверяют, это температуру. <...> В отеле маску носить не нужно. Работники частично ходят в масках, но не все. В столовой накладывают еду официанты, карантина нет. Если вы заболеете, страховка, скорее всего, все покроет, если она есть Мария.

Оксана Фурлетова рассказала, что маски носят сотрудники пятизвездочных отелей и дорогих ресторанов. Только там можно увидеть и санитайзеры. По словам, посла мира ООН в Занзибаре Ингрид Ким в этой стране эпидемии коронавируса официально нет.

«Возможно, солнце всех защищает от этого вируса», — отметила она.

Россиянин Вячеслав Нескородов предпочел отправиться на прогулки по Стамбулу.

Днем нормально, жизнь кипит. Прокатились по старому городу. Людей реально очень мало. Безопасность на отличном уровне: везде санитайзеры, проверяют температуру, для росписи в отеле используют обработанные ручки, внизу [лежат] уже использованные Вячеслав Нескородов.

Он отметил, что маски нужно носить везде: в аэропорту, во время трансфера, в отеле. По его словам, в гостинице мало людей. Она заполнена примерно на 20%. Самолет из Москвы в Стамбул был полупустой. Немноголюдно оказалось и в турецком аэропорту.

«Самолет был заполнен на 15-20%. Проверили справки на коронавирус при регистрации и при посадке. Некоторые пассажиры не знали, что нужна справка. Их не пустили на самолет», — добавил Вячеслав.

Тесты на коронавирус

Результаты теста на коронавируса нужно предоставлять туристам, прилетающим на Кубу, Мальдивы, в ОАЭ, Турцию, Египет.

В Арабских Эмиратах представителям страны нужно будет показать два теста на коронавирус. Подробно об этом рассказала россиянка, отдыхающая сейчас в Дубае.

По прилету обязательно нужно иметь тест той страны, из которой ты вылетал. Результат должен быть получен не позднее чем за 92 часа до вылета (в СМИ пишут о 96 часах — прим. ред.). По прилету после таможенного контроля тоже сдаете тест и отправляетесь в гостиницу на карантин ждать результатов Анна.

Она отметила, что делаются все процедуры довольно быстро — вечером прилетели, а утром пришли результаты теста.

Справка из России должна быть получена в аккредитованной лаборатории и переведена на английский или арабский языки. В ОАЭ очень серьезно следят за выполнением мер безопасности. По словам Анны, масочный режим везде строго соблюдается. Даже на улице надо ходить в маске.

«На пляже, около бассейна тоже надо ходить в маске, но здесь к этому относятся лояльно», — отметила она.

Те, кто отправится на Мальдивы, тоже должны сдать в РФ тест на коронавирус. Причем он должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до вылета. Его результаты нужно перевести на английский язык. Кроме того, по прилету на Мальдивы в выборочном порядке туристам предложат сделать еще один тест на коронавирус. Иностранным гражданам также запрещено покидать острова-курорты, на которые они приехали отдыхать.

«Все путешественники, прибывающие в Египет, должны будут представить отрицательные результаты ПЦР-теста перед поездкой, выданный не более чем за 72 часа до прибытия в любой из египетских аэропортов», — написало агентство.

Путешественница Анна рассказала «360», что тест на коронавирус в аэропорту Шарль-аль-Шейха стоил 30 долларов.

«Справки у нас требовали еще перед тем, как сесть на трансфер, и требовали перед тем, как заселиться в отель», — отметила она.

Что касается Кубы и Турции, то эти страны требуют от въезжающих сделать тест не ранее чем за 72 часа до посадки и предоставить справку об отсутствии COVID-19. На Кубе документ рассмотрят по прибытии перед еще одним обязательным тестированием. Турции достаточно только одной справки.

Нюансы, о которых важно знать

Чтобыполучить результаты теста в Арабских Эмиратах, нужно указать местный номер телефона.

Это либо номер друзей, либо гостиницы, но именно мобильный. Если нет, то предлагают здесь купить номер Алексей Кулагин турист.

Также в ОАЭ в ожидании результатов теста туристам нужно скачать программу на телефон, которая отслеживает пациентов с коронавирусом, добавила руководитель турагентства Touch Travel Юля Картошкина.

Также она посоветовала не тянуть до последнего с покупкой путевки. За границу сейчас летают немногие, но спрос все равно превышает предложение. Может оказаться так, что, спохватившись в последний момент, человек окажется без подтвержденной гостиницы.

«Моя рекомендация тем, кто беспокоится за свое здоровье: возьмите тур заранее и оформите страховку от невылета. Это поможет вернуть деньги, если что-то сложится не так», — заключила она.