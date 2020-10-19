Московские СИЗО перестали принимать новых обвиняемых из-за коронавируса. Путь к домашнему аресту?

Управление ФСИН в Москве подтвердило, что большинство столичных СИЗО закрыли для приема новых подозреваемых и обвиняемых из-за ситуации с коронавирусом. Однако это не значит, что преступников перестанут отправлять под арест. Как ограничения отразятся на строгости приговоров и соблюдении российского законодательства — в материале «360».

16 октября стало известно, что столичное УФСИН снова временно перестает принимать новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных почти во всех СИЗО Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

«Принято решение прекратить прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1, 2, 3, 4, 5 и 6 УФСИН России по Москве. Эта мера вводится с 19 октября до особого распоряжения. Прием новых подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществляться только в СИЗО-7 УФСИН России по Москве до особого распоряжения», — процитировало агентство слова собеседника.

Кроме того, управление федеральной службы исполнения наказаний решило временно запретить заключенным краткосрочные и длительные свидания с родственниками. Они не смогут получать и передачи от родных — за исключением лекарств и предметов медицинского назначения.

Нововведения коснулись и сотрудников столичных СИЗО. С 19 октября весь личный состав перевели на другой график службы — сотрудники будут находится на территории учреждений по 14 рабочих дней, без возможности их покинуть. При этом допускать до работы их будут только после отрицательных тестов на коронавирус.

Чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции в следственных изоляторах, руководство ограничило вход для «представителей органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий и иных лиц». Изменился и порядок проведения следственных действий, а также свиданий с адвокатами: теперь они будут проходить в комнатах краткосрочных свиданий через стекло. При этом пришедшие обязаны иметь средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и бахилы.

19 октября эту информацию подтвердили на официальном сайте УФСИН России по Москве.

«С этого дня прием подозреваемых, обвиняемых и осужденных будет осуществлять только СИЗО-7 УФСИН России по городу Москве, а прием арестованных, следующих транзитом через город Москву, — СИЗО-12 УФСИН России по Москве», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства добавили, что для подозреваемых, обвиняемых и осужденных ограничили вывоз на следственные действия и судебные заседания. Вместо очного общения ввели намного больше заседаний, которые проходят по видеосвязи.

Вместо СИЗО — домашний арест?

Меры, которые сейчас вводят для снижения риска распространения коронавирусной инфекции в СИЗО, аналогичны ограничениям, которые действовали в изоляторах весной — во время начала панедемии.

Член ОНК Москвы Алексей Мельников рассказал «360», во время первого закрытия СИЗО из-за распространения нового типа коронавирусной инфекции, подозреваемых, обвиняемых и заключенных также принимало только СИЗО № 7 в Капотне.

«Там все выдерживали какой-то период — от 14 дней — потом распределяли по другим СИЗО, при условии, что нет каких либо симптомов заболевания. Это значит, что не совсем закрываются все изоляторы. Закрываются они на прием, в любом случае, все будет идти чрез „семерку“, а потом уже распределяться по другим изоляторам», — пояснил собеседник.

Он отметил, что введенные сейчас ограничения вовсе не указывают на изменение мер пресечения для новых арестантов. Несмотря на закрытие большинства изоляторов для приема, сейчас сложно сказать, введут ли для новых нарушителей закона какие-либо послабления. Алексей Мельников подчеркнул, что ОНК выступала с таким призывом еще весной, и выразил надежду, что в этот раз именно так все и случится.

Одного следственного изолятора для приема маловато. Большинство людей, на мой взгляд, могли бы обойтись мерой пресечения в виде домашнего ареста или подписки — это люди, которые не несут угрозы обществу и окружению Алексей Мельников.

Если послабления не введут, ОНК ожидает, что в некоторых изоляторах будут перелимиты по количеству людей. Из-за этого будут нарушаться некоторые статьи 103 Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

«Например, касательно совместного содержания под стражей ранее отбывавших наказание с неотбывавшими, совместимость статей уголовного кодекса и другие ограничения 33 статьи 103 ФЗ. Ее сейчас будет исполнять ФСИН сложнее», — подчеркнул собеседник.

Однако Мельников подчеркнул, что говорить об изменениях пока рано.

«Ограничения ввели только с сегодняшнего дня. Пока, как я понимаю, какого-то аврала нет. Надо смотреть ближайшие дни, и уже тогда говорить про ухудшение, улучшение ситуации, или осталось все, как было. Сейчас сложно судить, потому что только ввели ограничения, они вступили в силу с 16:00», — сказал он.