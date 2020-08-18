Россиянин во время пандемии проделал долгий путь из Арктики в Петербург. Он добирался на корабле, поезде и велосипеде

Российский ученый провел в арктическом исследовательском путешествии дольше, чем планировал. Во всем оказался виноват коронавирус. Для того, чтобы вернуться в Петербург, он сначала пять месяцев дрейфовал в Арктике, а потом через Финляндию доехал до России на складном велосипеде.

MOSAiC — это междисциплинарная дрейфующая обсерватория для изучения арктического климата. Она включает в себя около 500 ученых и дополнительный персонал — они в течение нескольких месяцев сменяют друг друга на борту судна Polarstern и за его пределами. Ученые поддерживают там эксперименты, проводят исследования и собирают данные о погоде, льдах, океанах и экосистемах Центральной Арктики.

Как пишет The Atlantic, Алексей Нюбом — 32-летний инженер из Санкт-Петербурга — был одним из членов исследовательской группы. Он должен был управлять сейсмической системой для мониторинга толчков морского льда и помогать в других проектах, связанных со льдом. Планировалось, что экипаж пробудет на борту корабля до апреля. Затем их забрал бы транспортный самолет, прибывший с норвежского архипелага Шпицберген. В марте Норвегия приостановила зарубежные поездки из-за пандемии.

Ученые поняли, что не выйдут на сушу до середины июня. К тому моменту они провели в море уже почти пять месяцев. Дома Алексея ждали жена и маленькая дочь. По мере обострения пандемии он старался находить плюсы в своем положении.

«Мы ходили без масок и перчаток без страха. Мы единственные в мире, кто мог проводить футбольные матчи, пусть и на льду», — передает его слова The Atlantic.

Поначалу казалось, что команда Нюбом сможет отправиться домой на борту шведского ледокола, который должен пополнить запасы Polarstern в июне. Затем вступили в силу шведские ограничения на поездки и судно отменило свой рейс. После нескольких недель безуспешных попыток арендовать ледокол координаторы MOSAiC разработали альтернативный план. Судно Polarstern было намеренно вморожено в ледник для проведения исследований. Команда решила достать его изо льда и поплыть на сотни миль на юг, чтобы встретится с парой немецких судов.

Таяния льдов пришлось долго ждать, но в начале июня судно наконец смогло доплыть до порта в немецком городе Бремерхафен. Дальше каждому пришлось думать, как добраться до дома, учитывая, что многие перелеты все еще были запрещены.

Алексей оказался в Бремерхафене в начале июня, но до конца месяца рейсов из Германии в Россию не было. На помощь ему пришла координатор MOSAiC Елена Щерткова-Пауленц. Она нашла рейсы из Германии в Финляндию. Оттуда до Санкт-Петербурга ехать было не так долго, но поезда и автобусы из-за пандемии через границу не ходили. В финской пограничной границе выяснилось, что Алексей мог ее пересечь на личном автомобиле.

Наконец, они разработали план: он прилетит в Хельсинки, сядет на поезд до финского приграничного города Иматра и на велосипеде отправится в Россию, которая находится оттуда менее чем в 16 километрах.

Складной велосипед по разумной цене нашли на eBay. За ним координатор Елена поехала в соседний город. После этого Алексей наконец начал свой путь домой. Несмотря на то, что велосипед был в отличном состоянии, он повредился во время полета в Хельсинки. Когда Алексей достал его из чемодана, его передние и задние фары были сломаны.

К тому времени, когда Алексей прибыл в Иматру, солнце уже садилось. Его багаж оказался больше, чем багажник крошечного велосипеда. Несмотря на все попытки закрепить его, багаж упал по дороге, его пришлось крепить заново. Еще Алексей боялся, что рама велосипеда сломается пополам из-за большого веса. Вдобавок ко всему он ехал по незнакомой сельской местности по ремонтируемым дорогам, а его телефон не был подключен к интернету.

«Мне приходилось останавливать людей на улице и спрашивать, как проехать в Россию. Темнело, и я боялся, что останусь в лесу со сломанным велосипедом без еды и меня съедят комары», — сказал Нюбом.

И все-таки через полтора часа он прибыл на границу. На российской стороне его задержала женщина из департамента здравоохранения. Она была против того, чтобы Алексей заказывал себе такси до дома. Кто-то должен был забрать его лично, настаивала она. Ему пришлось просидеть четыре часа, прежде чем пограничная полиция и женщина сдались. Алексею заказали такси, и в полчетвертого утра он наконец увидел свою семью. Он был особенно счастлив, что двухлетняя дочь его узнала.