Пустынное величие коронавируса. Как сейчас выглядят главные достопримечательности мира — фотогалерея
С этой недели власти Италии ввели карантин по всей стране — закрыли школы, музеи и театры, отменили спортивные мероприятия. В провинции на севере страны и вовсе закрыли въезд. Под замком оказался римский Колизей, вулкан Везувий и достопримечательности Венеции.
В Венеции, где обычно толпы туристов, теперь пустынно. Вот как выглядит знаменитый мост Риальто.
Большинство гондол стоят на причале.
Редкие туристы любуются видами.
Площадь Святого Марка.
Главный храм Венеции — Собор Святого Марка, перед которым обычно стоит огромная очередь.
Венецию дезинфицируют.
Собор Святого Петра в Риме и музеи Ватикана, где расположена знаменитая Сикстинская капелла, будут закрыты с 10 марта по 3 апреля. Туристы и паломники приходили туда до последнего, хотя и меньше, чем обычно.
На Колизей можно посмотреть только снаружи, внутрь не пускают.
Как и в парижский Лувр.
В Израиль лучше и вовсе не ездить, пока все не уляжется. С 12 марта всех въезжающих ждет двухнедельный карантин. Туристы, которые приехали раньше, смогут отдыхать, как обычно. Пока что на улицах Тель-Авива людно. Пешеходы ходят без масок.
А это Иерусалим.