Из-за эпидемии коронавируса в мире закрывают знаменитые музеи, театры и храмы — от Лувра до собора Святого Петра. «360» собрал галерею культурных объектов, ставших безлюдными за последние дни.

С этой недели власти Италии ввели карантин по всей стране — закрыли школы, музеи и театры, отменили спортивные мероприятия. В провинции на севере страны и вовсе закрыли въезд. Под замком оказался римский Колизей, вулкан Везувий и достопримечательности Венеции.

В Венеции, где обычно толпы туристов, теперь пустынно. Вот как выглядит знаменитый мост Риальто.

Большинство гондол стоят на причале.

Редкие туристы любуются видами.

Площадь Святого Марка.

Главный храм Венеции — Собор Святого Марка, перед которым обычно стоит огромная очередь.

Венецию дезинфицируют.

Собор Святого Петра в Риме и музеи Ватикана, где расположена знаменитая Сикстинская капелла, будут закрыты с 10 марта по 3 апреля. Туристы и паломники приходили туда до последнего, хотя и меньше, чем обычно.

На Колизей можно посмотреть только снаружи, внутрь не пускают.

Как и в парижский Лувр.

В Израиль лучше и вовсе не ездить, пока все не уляжется. С 12 марта всех въезжающих ждет двухнедельный карантин. Туристы, которые приехали раньше, смогут отдыхать, как обычно. Пока что на улицах Тель-Авива людно. Пешеходы ходят без масок.

А это Иерусалим.