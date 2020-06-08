Пустые города снова заполнены людьми. Фотографии Японии во время и после карантина

Благодаря отмене режима ЧС к жизни вернулся неотъемлемый элемент и символ Токио — перекресток Сибуя. Это пульс и олицетворение динамичной жизни знаменитого города. В обычное время за сутки его пересекают тысячи людей. В первые же выходные после отмены Японией ряда ограничений на знаменитую зебру вернулась толпа пешеходов.

При этом ранее, во время разгара пандемии, местных жителей шокировал вид пустой зебры и района, где она находится.

«Эти фотографии невероятны. Я никогда не видел Гиндзу (один из самых популярных торговых кварталов Токио с элитными бутиками и барами — прим. ред.) и Сибую такими пустыми», — заявила специальный корреспондент Reuters в Токио Мари Саито в своем Twitter.

Ожил не только перекресток, но и весь район Сибуя. Так, на канале Nippon Wandering TV можно увидеть длинный ролик, на котором улицы заполняют местные жители, спешащие по делам, встречающиеся с друзьями, катающиеся на велосипедах, просто сидящие на заборах и так далее.

Пользователь Twitter Klaud9 отметил: несмотря на отмену режима ЧС, «встреча с семьей в нескольких кварталах ощущается как полноценное путешествие». При этом молодой человек выложил фото, на котором родные веселятся уже на оживленных улицах Японии.

В Сети делятся снимками, на которых улицы страны заполнены людьми. При этом местные СМИ отмечают, что все в масках. Это видно и на самих фото.

Заполнены улицы и в окрестностях одного из самых известных храмов синто в Токио — храма Асакуса, также известного как Сандзя-сама. Это одна из главных токийских достопримечательностей, где до ЧС было не протолкнуться.

При этом во время действия ограничительных мер в Японии некогда оживленное место буквально вымерло. Там не было ни туристов, ни местных жителей, а снимки того периода напоминают сюжет фильма про постапокалипсис.

В Японии в минувшее воскресенье не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19 среди инфицированных пациентов — впервые с 6 марта. Число новых случаев заражения составило за прошедшие сутки 38. В стране уже открылись школы, музеи и даже рестораны.

Однако власти все же 2 июня объявили особое предупреждение и призвали граждан сохранять самодисциплину и проявлять осторожность. Более того, руководство государства и власти Токио договорились, что сотрудникам развлекательных заведений будут делать регулярные тесты на коронавирус. Так в стране рассчитывают избежать второй волны заболевания.