Пустые диваны вместо новостей. Какие СМИ присоединились к забастовкам в Белоруссии

Забастовки в Белоруссии дошли до сотрудников государственных радиостанций и телевидения. Утром 17 августа в студиях уже не было ведущих, а в эфире вместо новостей играла музыка. Сотрудники СМИ присоединились к митингам, чтобы в стране отменили результаты выборов президента и цензуру.

Митинги начались в Белоруссии 10 августа после проведения выборов президента. Александр Лукашенко набрал чуть больше 80% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Протесты освещались государственными каналами и радиостанциями. В эфире показывали кадры с акции, устроенной в поддержку Лукашенко. По словам журналистов, на мероприятии собралось более 70 тысяч граждан. В соцсетях стали публиковать фото с митинга в поддержку Тихановской, где было в разы больше людей. Пользователи начали сыпать комментариями, что озвученные цифры завышены.

«Судя по фотографиям, там было не более семи тысяч человек», — отметил один из них.

В итоге у зданий телерадиокомпаний стали появляться протестующие, которые требовали правды. Люди с плакатами у Белтелерадиокомпании призывали перестать врать и начать показывать реальную обстановку в стране.

Кроме того, несогласных с работой СМИ заметили у здания телеканала ОНТ. Там они также скандировали: «Мы хотим правду».

Увольнения журналистов

Сложившаяся в Белоруссии ситуация привела к увольнениям сразу нескольких журналистов госканалов. Так, заявление об уходе написал ведущий телеканала ОНТ и корреспондент президентского пула журналистов Дмитрий Семченко.

«И пожалуйста, передайте людям, что прежде чем нас осудить, пусть подумают, на что мы пошли. Я прошу, люди, не травите. Я два месяца не живу, я существую. Лично я сделала многое, что в моих силах, но не могла об этом кричать», — обратилась к общественности жена ведущего Юлия Семченко.

На фоне протестов ушел с работы и ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко.

«Я больше не ведущий этого телепроекта, ушел сам, не без приключений, но ушел. <...> Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай бог детей», — сказал он в своем видеообращении в Instagram.

Журналист призвал военных одуматься, так как никто не хочет войны. Все акции могут проходить мирно, считает Бурко. Ведущий уволился вслед за своим коллегой Евгением Перлиным. По его словам, новости и развлекательные шоу просто перестали вызывать эмоции у зрителей.

«Я решил, что мой сегодняшний эфир на „Беларусь 1“ был последним. На это решение никто не повлиял, я принял его сам», — сообщил он в соцсети.

Еще заявления об уходе написали ведущая СТВ Татьяна Бородкина, ведущий АТН Сергей Козлович, радиоведущий Александр Шустер и журналистка Татьяна Филипченко. Список пополнили ведущие программы «Доброе утро, Белоруссия» Вера Каретникова и Андрей Макаенак.

«Это мой выбор. С моей бесконечной любовью к жизни и работе сегодня мой последний рабочий день. Я писала, что скоро все будет хорошо. Так и будет, я — Вера», — объяснила в Instagram свое решение Каретникова.

Забастовки на ТВ и радио

Вслед за увольнениями журналистов последовал митинг сотрудников Белтелерадиокомпании. Утром 17 августа зрители увидели пустую студию на канале «Беларусь 1».

Сначала на канале показывали диваны без ведущих, а затем в студии вовсе выключили свет. После этого эфир продолжила программа про мемориальный комплекс Хатынь.

К забастовке присоединились работники радиостанции «Сталіца». В эфире можно было услышать только музыку. Все ведущие ушли из студии, поэтому читать новости стало просто некому.

В это время около 100 сотрудников Белтелерадиокомпании собрались у здания организации. На митинг пришли режиссеры, операторы и журналисты, которые уже написали заявления об увольнении. Перед проведением акции главу компании Ивана Эйсмонта обо всем уведомили.

«Объявляем забастовку до выполнения требований, которые просим донести до вышестоящих органов власти, в частности, в администрацию президента Республики Белоруссия, а также сделать все возможное со стороны Национальной государственной телерадиокомпании республики для выполнения требований», — сказано в уведомлении сотрудников, опубликованном Tut.bу.

Работники Белтелерадиокомпании потребовали признать результаты выборов недействительными и отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину. Бастующие хотят, чтобы в стране прекратилось насилие в отношении мирных граждан, были освобождены политические заключенные и отменена цензура для прессы.

Всего под документом подписались 55 сотрудников. Всего в штате компании полторы тысячи человек.

Вчерашние эфиры новостей и записи программ показывали на каналах в течение нескольких часов. При этом в программе стояли другие передачи. Только в 12:00 на телеканале «Беларусь 1» вышел ведущий с актуальными новостями. Но забастовка представителей прессы продолжилась.

Несмотря на фотографии в соцсетях и пустые студии, министр информации Белоруссии Игорь Луцкий заверил, что телевидение продолжает работать.

«Телевидение работает в штатном режиме. Пока у меня информации о забастовке белорусских телеканалов нет. Выпуски выходят, сетка вещания есть», — сообщил он ТАСС.

При этом министр признал, что у сотрудников появились некоторые трудности. Например, зрители канала ОНТ 17 августа не увидели программу «Наше утро». Вместо нее шли записанные ранее шоу. Отмену передачи Луцкий объяснил тем, что работники ушли в отпуск.

Ранее в соцсетях появилась информация, что ОНТ и СТВ тоже собираются бастовать 17 августа. На первом канале подтвердили, что утреннюю программу не будут показывать из-за увольнения журналистов. Но отметили, что «Наше утро» вернется в эфир, когда это станет возможным.