На борьбу со снегом в Москве пустили горячую воду. Жители назвали такой способ извращением

Жители московского района Бирюлево Восточное пожаловались на коммунальщиков, растапливающих сугробы горячей водой. Они засняли работу на видео и поделились кадрами в соцсетях. Людей возмутила залитая кипятком детская площадка, которая ночью превратилась в импровизированный каток. Кроме того, жильцы одного из домов боятся, что за использованную воду придется платить им.

Коммунальщики начали борьбу со снегом во дворе первого корпуса дома № 12 на Лебедянской улице, утверждают в соцсетях. Сугробы они решили растопить с помощью кипятка. По словам местных жителей, одну из детских площадок за два дня полностью залили водой. Ночью температура воздуха опускалась до отметки ниже нуля, поэтому вся территория покрылась льдом. Ролики с работой коммунальных служб опубликовали в соцсетях.

«Вот так у нас раскалывают лед — горячей водой. А мы потом за эту воду платим. Детская площадка, вот уже сколько растопили. Пар идет и воды море», — рассказывает за кадром одна из жительниц дома в Бирюлеве.

На видео женщина засняла человека, поливающего сугробы горячей водой из шланга. При этом отчетливо виден пар, поднимающийся от покрытия детской площадки. Рядом с мужчиной стоит дворник с лопатой, наблюдающий за всем процессом.

Еще одна жительница района сообщила, что коммунальщикам сказали использовать горячую воду, чтобы не повредить пластиковое покрытие на площадке. При этом шланг провели в подъезд жилого дома. Жители опасаются, что в итоге им придется платить за использованную воду.

«Все люди берегут ресурсы. А это просто извращение — топить лед на детской площадке. Зачем такими варварскими способами это делать? Тут намного больше вылилось, чем если бы залили каток. Здесь два дня льется. Здесь такое расточительство!» — отметила женщина в разговоре с изданием «Подъем».

Она добавила, что оплату за потраченную коммунальщиками воду могут раскидать между жильцами. По словам женщины, сумму могут приписать к плате за уборку или ремонт. Также она подчеркнула, что ее саму облили горячей водой во время съемки видео. Жительнице пришлось обратиться за помощью к правоохранителям. В управе и управляющей компании на ее вопросы отвечать не стали.

Женщина засняла разговор с коммунальщиком, который не стал ничего объяснять и быстро ушел с детской площадки.

«Я с вами не хочу разговаривать. Чего вы ко мне пристали?» — заявил мужчина.

«Неправильно интерпретировали»

Во многих российских городах для утилизации снега используют специальные тепловые станции, рассказал «360» член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев. В Москве такие сооружения точно есть, а информация жителей о горячей воде может быть искажена, предположил депутат.

«Я думаю, что это может быть неправильной интерпретацией того, что они видят. Может быть, просто откачивали горячую воду, а посчитали, что ей топят снег. В практике я не помню, чтобы такое было. <...> Если топят, я вообще не понимаю, это надо быть идиотом, чтобы заниматься таким делом. Есть другие инструменты и механизмы вывоза или утилизации снега», — сказал Чернышев.

Не в курсе проведения работ по растапливанию сугробов коммунальными службами оказались и в управе района Бирюлево Восточное.

«Такой информации управа не получала. Соответственно, не исключено, что она вымышленная. Впервые от вас слышу такое», — сообщили Daily Storm в управе.

Аналогичный способ уборки снега заметили ранее и в районе Ново-Переделкино. Там коммунальщики также заливали горячей водой детскую площадку на улице Скульптора Мухиной. При этом сугробы растапливали с утра и до самого вечера в течение двух недель, писали в местные жители в соцсетях.

«Сидят на лавочке и просто льют воду на последний остаток зимы и снега», — прокомментировал работу коммунальщиков автор видео.