Новым источником заражения вирусом назвали пушные фермы в Китае, где животные содержатся в непригодных условиях. По мнению зарубежных экспертов, такие фабрики — идеальное место для размножения вирусов, опасных для человека. Российские специалисты считают, что, скорее, люди могут заразить животных.

В Китае нашли новый вероятный источник распространения вирусов. Им стали пушные фермы, где звери находятся в ужасных условиях, а некоторые из них страдают от болезней.

«За последние месяцы общественность столкнулась с тем фактом, что пушные фермы — это не только места, где страдают животные, но и фабрики вирусов», — рассказала исполнительный директор Humane Society International Клэр Басс The Mirror.

Условия жизни на пушных фермах, на которых звери содержатся в тесноте и близости друг к другу, не соответствуют самым базовым потребностям животных, считают ученые. Из-за этого у них появляется стресс, психические расстройства, и слабеет иммунитет. Все это приводит к появлению болезней у животных и грозит вспышкам зоонозных заболеваний — тех, что передаются человеку.

По словам собеседницы издания, норки, лисы и енотовидные собаки могут заразиться коронавирусом, а вспышки на фермах в Европе и Северной Америке показали, что в этих местах идеальные условия для передачи вируса от одного животного к другому. Сами вирусы могут мутировать в потенциально опасные для людей формы.

«Нам не нужна необоснованная мода на мех. И нам точно не нужны эти резервуары для коронавируса. Сейчас самое время оставить мех в прошлом», — добавила Клэр Басс.

Особые условия заражения

В отличие от британских экспертов, российские специалисты считают, что опасность заражения человека на зоофермах преувеличена. По мнению ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, пока что «нет данных о том, что зоофермы стали источниками распространения болезней, передающихся человеку».

Зато бывали случаи, когда люди инфицировали животных.

Человек болеет своим видом коронавируса, а животное — своим. В норме не должно быть проламывания через межвидовой барьер, но такое случается, когда истощаются силы организма Михаил Шеляков.

Ветеринар отметил, что если на ферме непригодные условия содержания, плохое питание и некачественный ветеринарный уход, то звери могут подхватить от людей вирус. А на зоофермах редко занимаются лечением животных и вместо этого уничтожают их, если те из-за болезни начали терять свои качества.

В основном, по словам ветеринарного врача, животные болеют респираторными заболеваниями. Шеляков также добавил, что из-за частых случаев заболеваний на фермах, есть риск закрытия всей индустрии.

В свою очередь заместитель генерального директора Аукционной компании Союзпушнина Павел Голота заявил, что закрывать зоофермы не стоит. Опыт Дании, по его мнению, показал, что распространение коронавируса не зависит от содержания животных.

«В Дании половину норок истребили и теперь ощутили негативные последствия — цены сразу пошли ввысь. В Европе в целом взяли направление на закрытие звероводства, но зато его стали развивать в других странах, например в Польше, на Украине», — добавил Голота.

Опасность в норках

В ноябре прошлого года власти Дании решили уничтожить всех норок на звероферме. По мнению правительства, работники ферм заразились от животных новым видом коронавируса, который плохо реагирует на антитела в организме и может быть проблемой при вакцинации от вируса. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен посчитала, что иначе новый штамм может распространиться по стране и даже по всему миру.

Спустя несколько дней правительство Дании признало решение ошибкой и приостановило уничтожение животных. Но, несмотря на скорую отмену, негативные последствия вряд ли будут обратимы. Из 17 миллионов норок в Дании успели убить около четырех миллионов, а известная в мире компания Kopenhagen Fur объявила о своем постепенном закрытии.

До этого Дания считалась крупным производителем меха норок. В 2019 году экспорт составил 475 миллионов долларов, но с приходом пандемии в скандинавской стране хозяйства стали нести убытки.