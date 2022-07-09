Сотрудничество Украины и НАТО началось почти сразу после развала Советского Союза. Еще в 1992 году страна впервые подписала с альянсом соглашение, а спустя 10 лет, в 2002-м, — договор о сотрудничестве. С тех пор НАТО активно привлекал Украину к своим операциям, но взамен не предлагал ничего существенного. Для Североатлантического альянса Украина, с ее населением, всегда была и остается лишь полигоном и источником пушечного мяса в большой игре против России.

История Украины и НАТО

Первым шагом во взаимоотношениях Украины и НАТО стало вступление страны в Совет североатлантического сотрудничества в 1992 году. Через два года с ней подписали договор в рамках инициативы «Партнерство ради мира», 9 июля 2002 года утвердили меморандум о поддержке Украиной операций НАТО, а в ноябре того же года — «Индивидуальный план партнерства с НАТО».

С тех пор ежегодно альянс разрабатывает «Целевые планы Украина — НАТО», которые публикуют на официальном сайте. Главная цель, как утверждается на сайте альянса, — в «укреплении демократии, верховенства закона, прав человека и рыночной экономики».

В 2004 году власти Украины в рамках программы по сближению с НАТО приняли закон о свободном доступе сил альянса на территорию страны. Все эти годы ей обещали место в военном блоке, однако до сих пор она остается лишь «партнером с расширенными возможностями». Но даже такой статус предоставили Украине только в 2020 году.



Источник фото: Солдаты НАТО тренируют украинских военных, 2016-йИсточник фото: Wikimedia

В 2005 году НАТО подписал с Украиной очередной документ о сотрудничестве — на этот раз об установлении «Усиленного диалога», который, как подчеркивалось в официальной документации, не гарантирует принятие страны в альянс. При этом с 2006 года НАТО неоднократно заявлял, что все члены альянса поддерживают вступление Украины в блок.

Во время президентства Виктора Януковича вопрос о вступлении Украины в НАТО временно заморозили — это закреплено в законе «Об основах внутренней и внешней политики» от 2010 года. Однако в 2013 году Украина присоединилась к очередной операции альянса — по противодействию пиратству.

При следующем президенте Петре Порошенко Верховная рада отменила внеблоковый статус Украины и снова начала активные попытки войти в состав НАТО. Действующий глава страны Владимир Зеленский продолжил эту политику. В 2017 году в Киеве открыли Офис связи и Центр информации и документации Североатлантического альянса, но в 2018 году Украине в очередной раз отказали во вступлении в организацию.



Источник фото: Заседание Комиссии Украина — НАТО под председательством Петра Порошенко, 2017-й. Справа — генсек НАТО Йенс СтолтенбергИсточник фото: Wikimedia

Односторонняя выгода

По мнению историка и политолога, профессора кафедры государственной политики МГУ имени М. В. Ломоносова Вардана Багдасаряна, все эти годы НАТО использует Украину исключительно в своих целях. Яркий пример — привлечение украинских военных к «миротворческим операциям» альянса. Именно это было одной из целей «сотрудничества», которую заявляли в НАТО.

«Украина последовательно поддерживала агрессивные операции, которые проводил Североатлантический альянс, в том числе бомбардировку Югославии, операцию в Ираке, в Ливии, в Сирии и любые политические шаги, которые делали США», — сказал Багдасарян.

Такое «сотрудничество», по мнению историка, для Украины совершенно невыгодно, так как НАТО просто использует страну в так называемой прокси-войне, где вместо себя в противостоянии с Россией выставляет других в качестве пушечного мяса и живого щита.

НАТО за 30 лет сотрудничества с Украиной получил пушечное мясо. Она ничего не получила в этом отношении, кроме смертей и разрушения собственной экономики. Участь пушечного мяса достаточно печальная. В этом плане украинский современный режим — это инструмент в руках геополитики Запада Вардан Багдасарян.

Историк отметил, что НАТО — военный альянс, за которым стоят серьезные геополитические силы, действующие исключительно в своих интересах. В частности, Украина нужна НАТО, чтобы продолжить расширение на восток и усилить давление на Россию.

Полигон больших столкновений

За 30 лет «сотрудничества» Украины с НАТО, по мнению Багдасаряна, альянс никак не способствовал ни улучшению ситуации внутри страны, ни ее внешнеполитическому положению.

«Украина не является цивилизационно „своей“ для НАТО. Есть миф, что на Западе к украинцам относятся иначе, например, чем к русским. Но это миф, русофобия, которая распространяется в том числе и на украинцев, никуда не ушла», — подчеркнул историк.

Причем внутри Украины, вопреки заявлениям киевских властей, много лет не было единогласной поддержки курса на вступление в НАТО. Как подчеркнул Багдасарян, до 2014 года социальные опросы показывали, что большинство не одобряет подобный курс и рассматривает его как источник угрозы.



Источник фото: Транспаранты во время акций протеста против НАТО в Феодосии, 6 ноября 2006 годаИсточник фото: Wikimedia

«После 2014 года включился механизм тотального зомбирования, данные социологических опросов поменялись, но сути дела это не изменило: НАТО для Украины создает дополнительные проблемы и угрозы. В случае большой войны она окажется полигоном больших столкновений», — заключил историк.