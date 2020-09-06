Пульс под завалами в Бейруте услышали через месяц после взрыва. Шансы малы, но выживших находили и спустя 60 дней

Спустя месяц после взрыва склада с аммиачной селитрой в Бейруте продолжаются разборы завалов. В минувшую среду собака кинолога из Чили подала знак, что под рухнувшим домом в районе Мар-Михаэль есть выживший. Специальные сканеры показали слабый пульс — 19 ударов в минуту.

Пульс под завалами

Район Бейрута Мар-Михаэль ближайший к порту. Детонация на складе с селитрой практически стерла его с лица земли. После того как чилийские спасатели объявили, что под завалами может быть живой человек, около развалин стали собираться жители города.

Для разбора завалов часть упавшей стены убрали подъемным краном. Когда на месте установили сканеры и тепловизоры для осмотра завалов, спасатели попросили собравшуюся толпу замолчать и выключить телефоны, чтобы не сбивать работу техники.

Снимок тепловизора показал два тела: маленькое свернулось в позе эмбриона рядом с большим. Сканер показал слабый пульс в 18 ударов в минуту. Специалисты не исключили, что там еще остался живой человек.

Вечером в четверг работы остановили из-за риска, что часть стены может обрушиться на самих спасателей. Собравшаяся толпа начала кричать, чтобы разбор завалов продолжился. Жители назвали выжившего своей последней надеждой. Когда спасатели отошли, толпа бросилась сама разбирать завалы. Напряжение росло, пока полицейские не сказали участникам акции, что спасатели скоро вернутся на место.

«Две недели назад мы почувствовали здесь запах гниения. Мы говорили об этом всем. Если бы спасатели проверили это место тогда, то человек был бы жив», — сказала в беседе с CNN одна из участниц протеста.

Затухающий сигнал

В пятницу руководитель чилийской спасательной группы «Топос» Франсиско Лерманда рассказал, что нужно разобрать завалы и проникнуть вглубь на три метра. Пока волонтеры и спасатели смогли проложить тоннели через бетонные завалы с разных сторон только на полтора метра.

На вопрос, каков шанс, что там действительно есть живой человек, руководитель группы заявил, что пока не может ничего обещать. При этом он отметил, что в его практике был случай, когда человек провел под завалами 28 дней.

Координатор спасательной службы Николас Сааде заявил, что к вечеру пятницы сигналы пульса замедлились и стали обнаруживаться хуже. Шансы на то, что человека достанут живым, он оценил как минимальные.

Однако сами спасатели считают, что проблема заключается в технике. Ее «глушат» мобильные телефоны собравшейся толпы.

На пресс-конференции в минувшую субботу, 5 сентября, Франсиско Лерманда объявил, что теперь сигнал пульса пропал окончательно.

Он объяснил, что спасатели осмотрели почти 90% здания. Теперь основную работу они сосредоточат на разборе завалов, чтобы достать тело человека, которого они не успели спасти. «Мы никогда не останавливаемся, пока работа не будет сделана до конца», — подчеркнул руководитель спасательной группы.

Крайний срок

Шансы на то, чтобы вытащить живого человека из-под завалов, заканчиваются с наступлением пятого дня после трагедии. Это тот период времени, когда кого-то еще можно спасти. Об этом «360» рассказал спасатель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Бабич.

«Четыре дня, переход на пятый день — это крайний срок, когда мы могли достать живого человека из-под завалов. Дальше все. Завал имеет такую тенденцию просто сплачиваться, то есть он постоянно опускается», — рассказал специалист.

Павел Бабич отметил, что в поисках выживших собаки — самые лучшие помощники. Их тренируют для поиска именно живых людей. Когда собака реагирует, значит, там точно есть выживший.

При этом он отметил, что редко, но между завалами образуются полости, внутри которых могут находиться люди. Но даже в этих случаях сроки для спасения не слишком большие.



Истории чудесного спасения людей из-под завалов после длительного времени в мире действительно были. В 2005 году после землетрясения в Кашмире местная жительница выжила на заваленной в доме кухне. Ее смогли высвободить только через 60 дней. Все это время у нее был доступ к воде и сгнившей пище.

Через 25 дней после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году удалось вытащить из-под разрушенного дома Эванса Монсиньяка. Ему приходилось пить сточные воды. Подросток из Сеула провел под завалами торгового центра две недели. Его спас доступ к дождевой воде.

Историю маленького Вани Фокина, выжившего под завалами дома в Магнитогорске, тоже можно отнести к чудесным спасениям. Мальчика достали через сутки после обрушения здания. Но все происходило жесткой уральской зимой. От завалов ребенка защитила кроватка, а от холода — одеяло, в которое его закутали родители.