Бандиты, члены этнической мафии или обезумевшие земледельцы? В чем причины массовой перестрелки под Ростовом и почему ее печальные итоги — это звоночек московским хипстерам? Рассуждает колумнист «360».

Не дуэль

Пять «двухсотых» и два «трехсотых» — это не очередная военная сводка из окрестностей Донецка или другой горячей точки на карте мира. Пятеро человек были убиты и двое ранены в результате перестрелки в Ростовской области во вторник вечером.

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Многие россияне, читая эту новость, почувствовали неприятный холодок родом из девяностых. Тем более ситуация до боли знакомая: на отдаленном участке хутора Чернозубовка Орловского района две местные семьи устроили стрелку, которая вылилась в разборку со стрельбой.

Противники были вооружены до зубов: по разным данным, в перестрелке было задействованы гладкоствольные охотничьи ружья и травматы. Несмотря на вечернее время, стрелки били точно в цель — пять человек скончались на месте, еще двое попали в больницу.

В этом совсем не похожем на благородную дуэль поединке погибли трое представителей чеченской семьи Бациевых, один представитель семьи Дакишвили (кто-то пишет, что они выходцы из Грузии, по другой версии, тоже чеченцы) и еще один неизвестный. Участники разборки скрылись с места на нескольких машинах, среди которых были замечены джип, «приора» и «мерс».

Эхо выстрелов роковой стрелки раскатилось по всей России — давно мы не сталкивались с таким откровенным проявлением вооруженной агрессии в мирной жизни. Но что это было: бандитская разборка, война между кланами этнических преступных группировок или нечто другое?

Война хуторов

По итогам скоротечной, но жаркой ночи, в Орловский район были стянуты силы правопорядка и даже переброшены несколько БТР. Был задержан один из участников массовой стычки, еще несколько объявлены в розыск.

«Вы представляете, если чеченцы с грузинами начнут там войну? Там не хватит только полиции и Росгвардии. Поэтому и привлекли туда БТР и все остальное. Там сейчас может начаться кровная месть», — прокомментировал ситуацию «360» представитель «Московского профсоюза полиции» Михаил Пашкин.

Звучит пугающе. Впрочем, с мест сообщают, что жители удивлены таким поворотом событий. «Некоторых удивили сообщения, что сбежавшие участники перестрелки „вооружены и очень опасны“. Этих людей многие знают и считают хорошими, порядочными гражданами», — цитирует своих читателей из Орловского района Telegram-канал «Че по Ростову?».

Один из членов семьи Дакишвили назвал напавших на его родственников бандитами. Но это скорее эмоции, чем серьезное обвинение. Насколько известно, обе семьи зарабатывали на жизнь трудом на земле. Именно за нее и начались первые трения — вроде бы, фермеры не поделили одно из предназначенных под посев полей.

Удивительно, но кажется мы и правда имеем дело не с эпизодом мафиозной войны, а с трагическим недоразумением ставшим финалом драмы достойной пера Уильяма Шекспира. Бациевы и Дакишвили, если не вскроются новые шокирующие подробности, это не клан Сопрано, а эдакие Монтекки и Капулетти из Ростовской области. Только вместо трагической любви Ромео и Джульетты противостояние семей закончилось более приземленно — словно за средневековые бароны, они сошлись за поле и на нем же (или рядом с ним) полегли или были вынуждены бежать.

Уроки Чернозубовки

Повторюсь, история совсем свежая и новые детали могут изменить картину случившегося, но пока все указывает на преступление на почве страсти. Так может называться не только криминал? связанный с любовными отношениями мужчины и женщины, но и любые непродуманные и эмоциональные нарушения закона.

Встает вопрос — как в дальнейшем избежать такие «кровавые бани»? Ответить на него непросто, ведь нестабильное эмоциональное состояние взрослого человека купировать крайне сложно, ведь к каждому жителю страны психолога не приставишь.

Самый очевидный вариант — власти на местах должны отслеживать подобные затянувшиеся конфликты и пытаться содействовать настоящему, а не формальному примирению сторон. Если бы Бациевы и Дакишвили встретились бы не ночью в поле, а при свете дня в сельском клубе (к примеру) в окружении не только родственников, но и односельчан, разговор мог получится куда более адекватный и спокойный.

Есть и другой важный вывод. В последнее время появилось немало сторонников дальнейшей легализации огнестрельного оружия: чтобы у обычных граждан появилась возможность приобретать не только охотничий инвентарь, но и пистолеты, а также другое легкое стрелковое оружие. Часто о необходимости подобной легализации за бокалом крафтового пива рассуждают представители модной столичной молодежи, иначе говоря — хипстеры.

Готов ли такой хипстер представить себя на ночном ростовском поле, когда ветер холодит бритые в барбершопе виски, а в лицо тебе смотрят черные ружейные дула оппонентов? Пожалуй, «легализаторам» стоит задуматься о случившемся под Ростовом и других подобных звоночках. Жизнь доказывает, что даже нынешний контроль за продажей оружия в личное пользование слишком либерален и, по крайней мере, в некоторых областях его надо сделать более строгим.

В ином случае мы постепенно можем прийти к ситуации аналогичной американской, где владельцы ранчо вступают в открытое противостояние с полицией и ФБР — всего три года назад вся страна наблюдала за вооруженной группой фермеров, взявшей штурмом и три недели удерживавшей национальный заповедник Малур в Орегоне.

Демократия демократией, но право карать должно быть только у государства. Чтобы оно, в свою очередь, пользовалось им крайне редко и только ради защиты своих граждан и национальных интересов. Только так можно избежать хаоса, анархии и массовых расстрелов из-за каждого спорного клочка земли.

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