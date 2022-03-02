Пули, ожоги и один «киборг». Подростку из Донбасса установили бионический протез в Подмосковье

Специалисты красногорского реабилитационного центра помогли эвакуированному из Донбасса подростку-инвалиду. Парню установили бионический протез кисти руки. Теперь он счастлив и называет себя киборгом. Всего в центре «Созвездие» разместили 52 человека, каждому из которых нужна помощь.

Историю юноши из Донбасса рассказала уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. В своем Instagram она написала, что парень лишился руки четыре года назад. Тогда он играл с друзьями патронами и гильзами после очередного обстрела.

«Что-то разбирали, патрон взорвался у мальчика в руках. Оторвало кисть левой руки. Несколько лет уже он ездит к нам на реабилитацию в Красногорск. И вот Сюрин Сергей Николаевич, отец и основатель нашего „Созвездия“, нашел спонсоров», — сообщила детский омбудсмен.

Она уточнила, что спонсором стала компания Zenden, благодаря которой подростку установили бионический протез.

«[Молодой человек] смущается, а Сергей Николаевич требует его взять в руку яблоко и переложить в другую. Поразительно, но рука работает. И это — чудо! Он называет себя киборгом и чувствует настоящее счастье», — подчеркнула Мишонова.

Детский омбудсмен назвала парня симпатичным, взрослым и очень застенчивым молодым человеком. По ее словам, он с трудом улыбается и практически не смотрит в глаза, так как стесняется. Теперь юноша будет привыкать и учиться пользоваться своей новой рукой.

Помощь детям Донбасса

После объявления эвакуации в Донбассе реабилитационный центр в Красногорске разместил у себя детей-инвалидов, а также детей с тяжелыми нарушениями развития и тех, кто пострадал от Вооруженных сил Украины.

«В настоящий момент в центре пребывает 52 человека — 30 детей и 22 взрослых. Из них дети с родителями — 20 человек. Остальные — с сопровождающими из ДНР. Все дети, которые пребывают, — это дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей, имеющие разные степени нарушения развития», — рассказал «360» директор МБОУ Образовательный центр «Созвездие» Сергей Сюрин.

В первый же день сотрудникам центра пришлось экстренно передать медикам одного ребенка, так как у него развивалось острое септического состояние. Специалисты оперативно нашли место для госпитализации. У ребенка выявили поражение спинного мозга и развивающийся некроз головки бедренной кости.

«На сегодняшний момент сам ребенок находится в стабильном состоянии на лечении в больнице Сперанского. Слава богу, там пошла положительная динамика. Двое детей, которых мы взяли к себе на сопровождение — это дети, страдающие тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. Им нужно провести глубокое медицинское обследование», — уточнил Сюрин.

Он подчеркнул, что благодаря содействию Минздрава Подмосковья одного ребенка 3 марта отправят в отделение Ховринской детской психоневрологической больницы, а второго проконсультируют в центре орфанных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского.

Последствия войны

«Все остальные дети имеют ту или иную степень нарушения интеллекта, обусловленную психотравмирующим действием пребывания в ситуации пребывания в зоне боевых действий. Есть дети, имеющие тяжелые пост-ожоговые травмы в результате минно-взрывных ранений, дети с параличами-парезами нижних конечностей. На сегодняшний день они все устроены», — отметил директор центра «Созвездие».

Для размещения детей в реабилитационном центре оборудовали 10 спальных комнат. В зависимости от состояния ребенка предусмотрено двухместное размещение или проживание по шесть-восемь человек. Всех детей и взрослых уже проверили на коронавирус. Проведенные тесты дали отрицательный результат.

«Все дети были осмотрены врачами-педиатрами, офтальмологом, неврологом, отоларинголом, физиотреапевтом, реабилитологом. Часть детей уже имеют российское гражданство, поэтому эти они имеют возможность получать уже помощь в рамках ОМС и так далее», — сказал Сюрин.

По его словам, у реабилитационного центра большое количество спонсоров. Детям помогают и руководители образовательных организаций округа, и благотворительные фонды и просто неравнодушные люди.