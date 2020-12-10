Как бы выглядели звезды, если бы их нарисовали художники Disney? Забавно, пугающе и неожиданно

Приложение Snapchat позволило пользователям создать новые образы, как если бы портреты для них рисовали художники студии Disney. Такая возможность появилась, благодаря новому фильтру Cartoon. При помощи нейросетей лицо человека превращается в нарисованную картинку. Вот как это выглядит.

«360» решил посмотреть, что будет с известными людьми и не только, если их прогнать через приложение.

Главный интервьюер российского YouTube Юрий Дудь похудел еще сильнее, а в огромных глазах у него теперь не только вопрос к собеседнику, но и слезы.

Юрий Дудь

Этот год стал не слишком удачным для лидера группы Little Big Ильи Прусикина. Вместе с коллективом он не смог попасть на Евровидение из-за пандемии. Но зато подготовленная группой песня Uno стала лидером по просмотрам на канале конкурса за всю его историю. В новом образе он легко составит конкуренцию корейской группе BTS.

Илья «Ильич» Прусикин

Телевизионный ведущий Иван Ургант изменился мало. Но вместо взгляда в камеру глаза теперь смотрят в разные стороны. Но хорошо бы, чтобы шутки оставались такими же смешными.

Иван Ургант

Коллега Урганта по программе, актер, режиссер и продюсер Александр Гудков мастер перевоплощаться в различные образы. Но в таком виде его еще никто никогда не видел. Удлиненный нос и какое-то безумие в глазах. В таком виде сниматься можно только в мультфильмах.

Александр Гудков

Еще один герой этого года. К нему можно относиться по-разному, но равнодушными он не оставляет никого. Музыкант и лауреат премии «Женщина года» от журнала Moda Tropical Алишер Валиев, также известный как Моргенштерн. В этом году его треки били рекорды по количеству скачиваний, и столько же хейта он получал за свою музыку. Судя по получившимся снимкам премию артисту дали не напрасно.

Алишер Валиев (Моргенштерн)

Она веселая и смешная. В этом году она снова вернулась в качестве ведущей в программу «Орел и решка». Все это про Настю Ивлееву. Из нее получился образ классической девочки из современных мультфильмов Disney. Но при этом она не потеряла свое обаяние и умение рассмешить любого зрителя.

Анастасия Ивлеева

Новый фильтр Snарhаt способен превратить в персонажа Disney не только реальных людей. Правда, получается у него это не всегда. Но мы проверили, с человеческими героями у него это выходит. Эксперимент поставили над героем Киану Ривза, точнее его персонажа из игры Cyberpunk 2077 Джонни Сильверхенда. Боец и рокер немного потерял в своей брутальности, но любим мы его не за это.

Киану Ривз

С малышом Йодой такой номер не прошел. Приложение в телефоне даже не показывает фотографии, где нет человеческого лица. Снимать фильтром пришлось через экран компьютера. Но малыш оказался настолько милым, что нейросеть не смогла сделать из него персонажа мультфильма Disney. Только чуть-чуть увлажнила ему глаза. Может просто нейросеть узнала, что «Мандалорца» снимает Disney, поэтому его и не тронуло?

Малыш Йода

Плохо работает фильтр и с темными фотографиями. Кадр из нового сериала Netflix «Ход королевы», ставший мемом на тему «я не могу заснуть», изменился мало. Кроме увлажненных глаз у героини Элизабет Хармони более синих оттенков на всем снимке главной героини ничего особо не поменялось.

«Ход королевы»

Результат обработки снимков двух главных ньюсмейкеров конца уходящего года оказались самыми неожиданными. Дональд Трамп и Джозеф Байден все еще делят президентское кресло, но конца их схватки ждать осталось не долго.

Трамп из жесткого политика превратился в грустного блондина, который явно не хочет уходить со своего поста.

Дональд Трамп

Улыбающийся Байден стал настоящим героем-принцем из сказки Disney. Нейросеть омолодила его на несколько десятков лет.

Джо Байден

Новое приложение уже пришлось по душе многим пользователям. Так-что ближайшие недели можно ожидать настоящего нашествия мультипликационных персонажей в социальных сетях.