Вакцинация пожилых людей от коронавируса на 50% снижает смертность от COVID-19, утверждают разработчики препаратов. Человеку старше 65 лет стоит отнестись к вопросу прививки серьезно — не откладывать ее и не ссылаться на хронические заболевания. При сомнениях лучше проконсультироваться с врачом.

Главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава Московской области Михаил Якушин в интервью «360» пояснил, что осень — хорошее время для вакцинации. Прививаться он посоветовал как от гриппа, так и от коронавируса. До всплеска сезонных заболеваний осталось всего ничего.

«Пожилым людям надо прививаться два раза — от COVID-19 и гриппа. <…> Другие прививки тоже нужны, но они не ежегодные и зависит все от эпидемической активности. А вот грипп и ковид обязательные. Поэтому начинать надо сейчас: между обеими прививками должно пройти <…> не меньше месяца, как правило. В связи с этим лучше начать раньше», — сказал Якушин.

Прививку от коронавируса специалист поставил на первое место, поскольку об инфекции человечеству до сих пор известно довольно мало. Грипп в этом плане более привычен, сталкиваются с ним чаще.

Если человек еще не привит от ковида, советую прививаться в первую очередь от него Михаил Якушин главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава МО.

Роль играет и тот факт, переболел человек или нет и когда это произошло. После COVID-19 должно пройти приблизительно полгода перед прививкой. Перенесли ли болезнь близкие, тоже имеет значение.

«Пожилой человек часто сидит дома, и его вероятность заболеть зависит от того, как болеют родственники. Тут много разных коэффициентов, которые в общую формулу нужно подставить. А советником может выступить личный или семейный врач», — заметил Якушин.

Избавиться от предрассудков

Самым простым способом побороть существующие о коронавирусе мифы и страхи специалист назвал визит в красную зону.

Самое простое — привести человека в красную зону, в реанимацию, чтобы посмотреть, как люди умирают от ковида. Умирают прежде всего пожилые. <…> Вероятность летального исхода и тяжелого течения увеличивается в разы Михаил Якушин.

Якушин пояснил, что более 90% всех погибших от COVID-19 пожилого возраста. Вероятность умереть после 85 лет, добавил он, по сравнению с молодым человеком возрастает в семь тысяч раз. После прививки ситуация складывается ровно наоборот: шансы на летальный исход сводятся практически к нулю.

Пожилой человек, подчеркнул главный внештатный специалист по гериатрии подмосковного Минздрава, в среднем страдает шестью хроническими болезнями. И зачастую COVID-19 лишь становится «каплей, которая переполняет море» и быстро приводит к декомпенсации. При этом течение болезни у молодых членов семьи и пожилых зачастую отличается.

«Заболевает вся семья, молодые тяжело переносят, как правило, их госпитализируют или начинают комплексно лечить. Пожилые первые дни чувствуют себя лучше, отказываются от госпитализации, <…> а потом резко к концу первой недели или на 10 день — ухудшение», — поделился опытом Якушин.

Развивается ковид постепенно, и в определенный момент хронические заболевания как раз дают о себе знать.

Что-то — сердце, нервная система, ЖКТ — резко ломается. На фоне этой внезапной поломки резкое ухудшение, вплоть до смертельного исхода. Умирают люди редко когда от какого-то изолированного осложнения ковида. Как правило, здесь все играет роль Михаил Якушин.

Прививка и хронические болезни

COVID-19 порой маскируется под обострение каких-либо хронических недугов. Его особенность: у пожилых обычные симптомы иногда бывают сглажены — например, нет кашля, температуры или лихорадки. Иногда инфекция проявляется в виде конъюнктивита, нарушения координации или развития делирия (психическое расстройство с изменением сознания — прим. ред.).

«Людей везут не туда. И это промедление бывает фатальным. <…> Протекает [заболевание] немного не так, и на эти грабли попадаются врачи. И штаммы меняются — это тоже накладывает свой отпечаток», — пояснил медик.

Он заметил, что за полтора года специалисты убедились — хронические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации. Внимательным нужно быть при их обострении. Причем все зависит от того, о какой именно болезни идет речь, насколько она декомпенсирована. Перед прививкой от коронавируса необходимо привести здоровье в порядок в той или иной степени. Если речь идет о тяжелом заболевании, то подождать две-четыре недели. Если инфекция банальная, то прививаться можно после спада температуры.

Риск, конечно, есть. На любую вакцину даже молодой человек может отреагировать какими-то достаточно тяжелыми ощущениями. <…> Обычно они длятся несколько часов Михаил Якушин.

«Я советую каждому человеку, вне зависимости от того, какая у него тяжесть сопутствующих заболеваний, посоветоваться со своим лечащим врачом», — отметил Якушин, добавив, что у человека с ВИЧ при ковиде вероятность негативного исхода огромна.

Перед введением вакцины сдавать тест на антитела — ImG — есть смысл сдавать тем, кто уже переболел или привился.

«Вероятность негативных исходов от вакцинации гораздо меньше, чем от каких-то вопросительных состояний, которые немедленную вакцинацию сдерживают. Большинству людей, в том числе старше 65 лет, советую вакцинироваться», — подчеркнул главный внештатный специалист по гериатрии областного Минздрава.

Можно и нужно вакцинироваться, по его словам, и аллергикам. Желательно при этом убрать вызывающие острую реакцию организма условия. Например, людям с аллергией на пыльцу лучше не идти на прививку весной.

При возникновении недомогания после вакцинации не стоит паниковать. Температуру можно сбить парацетамолом, при аллергических реакциях — принять противоаллергические средства. Если появляются угрожающие симптомы вроде одышки или повышенного давления, то нужно обратиться к врачу.