Психоз или убийство? Загадочная смерть якутского летчика вызвала споры

В Екатеринбурге нашли тело якутского летчика, прибывшего для повышения квалификации. Мужчина сбежал из больницы для больных коронавирусом. На его теле нашли многочисленные раны. На записях с камер видно, что летчик от кого-то убегает. В подробностях этой истории разбирался «360».

Руслану Валееву из Якутска было 28 лет. Вместе с коллегами-пилотами 4 октября он прилетел в Екатеринбург на курсы повышения квалификации. Через несколько дней у Валеева поднялась температура, по словам жены, он практически не спал. 12 октября самочувствие ухудшилось. На следующий день со второй попытки его доставили на скорой в больницу № 1 Екатеринбурга.

Летчик написал жене, что ему диагностировали поражение обоих легких на 10-15% и подозрение на COVID-19. Также он сообщил, «что ему плохо, холодно, и в больнице страшная обстановка». После этого связь с ним пропала. На следующий день коллега Руслана сообщил ей, что тот сбежал, оставив в больнице рюкзак с вещами и паспорт. В Сети выдвигалась версия, что сбежать он мог из-за психоза на фоне болезни и сильнодействующих препаратов.

Руслана объявили в розыск. Местность прочесывали полицейские и волонтеры. Утром 20 октября охранник жилого комплекса в центе Екатеринбурга обнаружил тело летчика с многочисленными травмами. СК возбудил дело об убийстве.

«У него перерезано горло, печень проткнута. Но мы видели запись с камер видеонаблюдения, он лез через забор соседнего дома и сам себе пропорол», — рассказал E1.RU один из очевидцев.

По словам источника издания в правоохранительных органах, смерть пилота скорее похожа на несчастный случай. При этом, добавил собеседник, «эксперты удивлены, почему он не смог с такими травмами обратиться за помощью».

Место, где нашли тело Руслана / управление СК по Свердловской области

Следственный комитет опубликовал видео, снятое 13 октября. На кадрах видно, как мужчина — предположительно, Валеев — перебегает дорогу. На следующем фрагменте он бежит по улице, оглядываясь назад. Бегун, несмотря на середину октября, одет лишь в спортивные брюки и футболку.

По данным E1.RU, второе видео было снято вблизи дома, во дворе которого позднее нашли тело Руслана.

По данным издания, к этому моменту мужчина уже перелез через забор с колючей проволокой. После этого он побежал во двор, где «легко перелез» через второй забор. Затем Руслан побежал в сторону гаражей — там 20 октября обнаружили его труп. Когда именно и от чего умер летчик, установят криминалисты.