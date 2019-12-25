Психолог 2,5 года помогал ребенку, которого не существует. По ту сторону монитора сидел больной человек

Писатель и психолог Рэйда Линн больше двух лет назад получил сообщение от 10-летнего мальчика Вани, который на протяжении всего времени рассказывал душераздирающие истории из своей нелегкой жизни. Линн пытался помочь ребенку, несколько раз отговаривал его от самоубийства, но потом узнал, что Вани больше нет. И никогда не было.

Рэйда Линн — автор фэнтези-романов и психолог, который раньше уже появлялся в новостях. В 2016 году он стал одним из первых трансгендеров, официально зарегистрировавших брак на территории России с другой трансперсоной.

21 декабря на странице Линн в Fасеbооk появился длинный пост о том, как он последние 2,5 года общался с 10-летним мальчиком Ваней Матреничевым, которого якобы истязали дома. Психолог слушал проблемы ребенка и оказывал помощь, но в октябре Ваня якобы покончил с собой. Спустя какое-то время Линн узнал, что никакого Вани Матреничева не существует.

Якобы Ваня, 10 лет

На протяжении последних двух с половиной лет Линн общался с 10-летним мальчиком Ваней Матреничевым. По словам психолога, ребенок рассказывал по Skype (Линн жил во Франции, а Ваня — в России), что у него очень трудная жизненная ситуация: его мать совершила суицид, отец алкоголик, а сам Ваня торгует наркотиками, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Дома его якобы били, из-за чего он часто попадал в больницу с переломами и сотрясениями.

От Вани Линн узнал, что мать мальчика, когда была жива, шантажировала сына собственным самоубийством. Она утверждала, что покончит с собой, если он ее бросит, а также призывала ребенка тоже убить себя.

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Ваня рассказал Линн о своей старшей сестре Алене, с которой в итоге психолог наладил контакт. Выяснилось, что девушка занимается проституцией.

«С самого начала и до самого конца этой истории я не знал ни адрес Вани, ни имени его родителей, ни фамилии Алены, ни номер его школы. Всю эту информацию и Ваня, и Алена тщательно скрывали, боясь, что я могу самостоятельно принять какие-нибудь меры», — поделился Линн.

После очередного избиения Алена отвезла Ваню к своей подруге Наталье, у которой была алкогольная зависимость. Женщина тоже била ребенка, поэтому Линн предложил Алене вместе с Ваней снять квартиру и обратиться в правоохранительные органы. Девушка отказалась арендовать жилье из-за нежелания нести ответственность за брата.

Постоянные побои

Линн часто слышал от Вани, что Наталья регулярно била его. Психолог даже общался с правозащитниками и органами опеки во Франции, чтобы узнать, есть ли возможность привезти Ваню во Францию. Но план сорвался, так как отец ребенка отказался выписывать разрешение на выезд.

«Он постоянно писал ему SMS, обвиняя в смерти матери или шантажируя самоубийством или тем, что „пойдет и сдаст его в интернат“, заставлял его приезжать к себе. В результате Ваня оставался у Наташи, Алена приезжала туда только изредка, а Наташа постоянно избивала и пытала Ваню — обваривала его кипятком, жгла ему руки и лицо на плите, связывала ему руки и надевала на голову пакет и резала ему пальцы ножом», — написал Линн.

В конце концов психолог призвал Ваню пойти в органы опеки и правоохранительные органы. Мальчик неоднократно обещал сделать это, но так и не дошел до соответствующих органов. Когда Линн пытался лично вмешаться в ситуацию и обратиться в правоохранительные структуры, Ваня угрожал самоубийством, если психолог это сделает.

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Перемены и новые люди

За 2,5 года общения с Линн мальчик, по словам психолога, стал более покладистым. Ребенок перестал воровать, торговать наркотиками, начал интеллигентно общаться с девушками (раньше он называл особ женского пола «шлюхами»). Потом Линн понял, что Ваня считает его корнем всех проблем, потому что недостаточно его любит.

«Я вам не позволю быть ко мне равнодушным, если я не могу сделать так, чтобы вы меня любили, я вас заставлю себя ненавидеть», — говорил Ваня своему другу.

19 сентября Линн прекратил общаться с Ваней и написал пост о людях, которые пытаются проверить чувства другого человека к себе. 20 декабря Юлия Дягилева (непонятно, кем она приходилась Линн или Ване, но она следила за историей с мальчиком) пересказала удаленное сообщение некой Елены Гудковой, с которой, по словам Дягилевой, Ваня жил в последнее время, а также сообщила, что Линн в своем посте говорит именно про Ваню.

В сообщении также было написано, что Ваня покончил с собой 23 октября в возрасте 13 лет.

Вани никогда не было

Сначала неладное заподозрили подписчики Линн. Они усомнились, что юный мальчик пишет относительно грамотно и удивились, как «взросло» он строит предложения. Сначала это казалось конспирологической теорией, но потом в шоке были все — Вани Матреничева, проститутки Алены, истязательницы Натальи никогда не существовало.

Источник фото: Facebook

Реальных имен, личности некой Елены Гудковой Линн не раскрыл то ли от незнания, то ли из-за нежелания. Начала ли Гудкова лечение, о котором написала, тоже не сообщается.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров по просьбе «360» предположил, чем может быть больна Гудкова (если это вообще ее реальное имя).

Подходит антисоциальное расстройство личности. Это распространенное явление. Практически все преступники — это люди с антисоциальным расстройством. Они очень плохо понимают чувства других людей, не испытывают так называемой эмпатии Павел Жавнеров.

Здоровые люди способны поставить себя на место другого человека, а Гудкова — нет. Она не может понять, что травмирует собеседника.

Мотив действий Гудковой Жавнеров объяснил тем, что она просто пыталась получить удовольствие от жизни. То есть она за счет общения с Линн получала удовлетворение, поэтому здесь и не было каких-то финансовых махинаций или просьб перевести деньги.

Самоцелью было простое общение и его внимание Павел Жавнеров.

Жавнеров заявил, что если разговор идет о расстройствах личности, то на сегодняшний день нет никаких способов лечения. Есть попытка снижать симптоматику. Например, если у человека шизофрения, паранойя — это зачастую является проблемой неправильного функционирования мозга. Это как сексуальное расстройство или сексуальные предпочтения — «они врожденные и человек неспособен их поменять».

Единственный вариант — поиск каких-то альтернатив, например, медикаментозная терапия. То есть чтобы человек имел возможность погасить какие-то желания — в данном случае написать сообщение и поделиться проблемами — за счет препаратов. Но и здесь есть проблема.

«Ни один человек не захочет этого делать, потому что если он убирает способность доставлять себе удовольствие, для него жизнь теряет смысл», — заключил Жавнеров.