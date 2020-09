PlayStation 5 выйдет 19 ноября. Подробности, цены

PS5 выйдет в России 19 ноября 2020 года, об этом сообщила Sony во время онлайн-презентации. В странах Северной Америки, в Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Корее — 12 ноября.

Модель PlayStation 5 с дисководом обойдется покупателяим в 499 долларов. PlayStation 5: Digital Edition (без дисковода) — в 399 долларов. 46 999 рублей, 37 999 рублей — объявили цены для России.

Sony уточнила, что подписчики PS Plus получат целую коллекцию игр прошлого поколения, например, Uncharted 4, The Last of Us Remastered, inFamous: Second Son и Batman: Arkham Knight.

Презентация была, по большей части, посвящена играм стартовой линейки PS5 от внутренних разработчиков и партнеров Sony. В частности, компания представила Final Fantasy XVI, которая стала следующей после FF XV 2016 года, показала геймплей Spider-Man. «Человек паук», кстати, выйдет в конце 2020 года и будет доступен как на PS5, так и на PS4.

Из совсем нового — Hogwarts Legacy — RPG по вселенной «Гарри Поттера» — ее клиенты Sony увидят только в 2021 году.

Также были представлены Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil Village (2021 год), Deathloop и другие.

В конце презентации Sony порадовала фанатов первым тизером новой God of War. «Рагнарёк приближается», — гласит слоган видеоигры, которая также появится в 2021 году.

В некоторых странах предзаказы PS5 стартуют уже 18 сентября. Эксперты связывают это с тем, что Sony решила обогнать Microsoft, которая скоро начнет продажи Xbox.