PlayStation 5 выйдет 19 ноября. Подробности, цены
Модель PlayStation 5 с дисководом обойдется покупателяим в 499 долларов. PlayStation 5: Digital Edition (без дисковода) — в 399 долларов. 46 999 рублей, 37 999 рублей — объявили цены для России.
Sony уточнила, что подписчики PS Plus получат целую коллекцию игр прошлого поколения, например, Uncharted 4, The Last of Us Remastered, inFamous: Second Son и Batman: Arkham Knight.
Презентация была, по большей части, посвящена играм стартовой линейки PS5 от внутренних разработчиков и партнеров Sony. В частности, компания представила Final Fantasy XVI, которая стала следующей после FF XV 2016 года, показала геймплей Spider-Man. «Человек паук», кстати, выйдет в конце 2020 года и будет доступен как на PS5, так и на PS4.
Из совсем нового — Hogwarts Legacy — RPG по вселенной «Гарри Поттера» — ее клиенты Sony увидят только в 2021 году.
Также были представлены Call of Duty: Black Ops Cold War, Resident Evil Village (2021 год), Deathloop и другие.
В конце презентации Sony порадовала фанатов первым тизером новой God of War. «Рагнарёк приближается», — гласит слоган видеоигры, которая также появится в 2021 году.
В некоторых странах предзаказы PS5 стартуют уже 18 сентября. Эксперты связывают это с тем, что Sony решила обогнать Microsoft, которая скоро начнет продажи Xbox.