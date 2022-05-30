В случае, если Россия перестанет поставлять газ в ЕС, уже этой зимой британцы могут остаться без электричества. Причем произойдет это не по вине РФ. В первую очередь пострадают обычные граждане: именно в их домах пропадет свет. Следом отсутствие топлива скажется на промышленности. В стране могут начать закрывать заводы. Все это приведет к экономическому упадку. Политологи полагают, что ближе к зиме все это заставит людей выйти на улицы.

Связь газа и электричества

Если Россия перестанет отправлять газ в Европу, в странах ЕС, в том числе в Великобритании, могут ввести ограничения на промышленное использование топлива, пишет The Times со ссылкой на источники. Это коснется и газовых электростанций, что приведет к нехватке электроэнергии. Зависимость электричества от газа в разговоре с «360» подтвердил и заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Есть газовые электростанции. На них газ используется в качестве топлива для производства электроэнергии Александр Фролов.

Так шесть миллионов домов могут столкнуться с ограничением электроэнергии, которое может длиться более месяца. В основном отключать электричество планируют в часы пик — утром и вечером.

Веерные отключения

По словам Фролова, так власти планируют сначала обеспечивать топливом тех, кто больше в нем нуждается — промышленность. Именно поэтому первыми отключат жилые дома.

«Если вы в частном доме, можете купить генератор, куда будете заливать какой-нибудь дизель, например, и производить электроэнергию. Вы можете поставить ветрячок, который будет крутить лопастями и производить электроэнергию… Или солнечную панель. Если вы живете в квартире, вы никак не выйдете из этой ситуации. Разве что поставите динамо-машину и будете крутить педали, вырабатывать электроэнергию», — отметил Фролов.

По его словам, скорее всего, власти будут использовать веерную систему отключения, как в России в 1990-е годы. Посоветовать здесь нечего, кроме как заготовить свечи и теплую одежду.

«Если это произойдет в холодное время года, будет довольно дискомфортно», — подчеркнул Фролов.

Надежный поставщик

При этом Фролов отметил, что его очень удивляет тенденция иностранцев рассказывать о возможных последствиях отсутствия российского газа в Европе. Ведь РФ ни разу не говорила, что собирается прекратить поставлять топливо.

«Мы остаемся надежным поставщиком, который не собирается идти против потребителей. Наоборот, европейские страны, начиная с конца февраля — начала марта 2022 года в один голос кричат: «Боже мой, Россия нам скоро отключит газ! Поэтому надо отключить газ первыми! Позиция интересная и <…> глупая, о чем говорят представители европейской промышленности», — подчеркнул Фролов.

Он отметил, что в самих же странах граждане просят не трогать российский газ, иначе целые сектора промышленности перестанут существовать. И это правда, пояснил Фролов.

Химики, производители удобрений, часть нефтеперерабатывающих заводов просто не смогут работать без российского газа. <…> Газ — это еще сырье для для производства высокомаржинальной продукции. <…> Затронет абсолютно всех. И Великобритания не исключение Александр Фролов.

Угроза для промышленности

Газ — это еще и сырье для производства высокомаржинальной продукции. Он требуется в массе отраслей. Если альтернативных поставок не будет, а их не будет — не по вине РФ, — уверен Фролов, целые сектора промышленности исчезнут. Начнут закрываться заводы. Тогда начнется рост цен на энергоносители, в ближайшие годы ВВП будет ниже прогнозируемого.

«У Великобритании довольно крупная газовая биржа есть, довольно ликвидная. <…> Биржевые котировки на этой площадке взлетят до любых величин», — подчеркнул Фролов.

«Примитивное» мышление

Политолог Юрий Светов считает, что проблема в том, что в нынешнем мире забота о комфорте жизни собственных граждан, обеспечение их теплом, светом, бензином для машин, едой по адекватным ценам считается примитивным мышлением.

Плата за свободу не имеет никаких ограничений.То, что назвали свободой <…> ключевые министры правительства Великобритании… Граждане Великобритании должны платить за эту свободу. <…> Они не имеют права говорить, что им это дорого, что они не хотят терпеть эти лишения Юрий Светов.

Из-за пропаганды сейчас на Западе уверены, что их главная задача — отстаивание «свободы» Украины и борьба с Россией. Однако по словам Светова, прозрение может наступить — ближе к зиме.