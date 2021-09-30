Андрей Губин признался, что умирает от прозопалгии. Болезнь лица может причинять невыносимые страдания

Певец Андрей Губин рассказал, что страдает от постоянных болей из-за редкой болезни — прозопалгии, которая постепенно убивает его. По словам опрошенных «360» врачей, недуг может быть последствием целого ряда заболеваний — от воспаленных миндалин до эпилепсии. Но лечить прозопалгию можно и нужно.

Звезда 90-х Андрей Губин признался, что неизлечимо болен. Певец рассказал, что теряет зубы и страдает от сильных болей. Первые симптомы появились в 16 лет, но точный диагноз — «левосторонняя прозопалгия» — был поставлен в середине 2000-х годов. С тех пор, по словам Губина, он спустил на врачей все, что успел заработать концертами. Об этом певец рассказал радио kp.ru.

«Первые боли я начал чувствовать с 16 лет. В 28 я уже написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать». В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле», — признался Губин.

Правда, остатков денег исполнителю хватило на то, чтобы переселиться в Египет и арендовать дом у моря. Хотя врачи называли причиной заболевания певца недосыпание, переутомление и хронический стресс, сам Губин считает, что причина в старых спортивных травмах. Певец настроен довольно мрачно и заявил, что хочет умереть побыстрее.

Однако болезнь может поддаваться лечению. Для этого используют различные препараты, внутрикостные блокады, хирургические методы или стереотаксическую радиохирургию.

Один случай прозопалгии приходится примерно на 15 тысяч человек и чаще всего встречается у женщин. Болезнью обычно страдают люди старше 50 лет. Также она может встречаться у молодых людей при рассеянном склерозе.

Единой причины нет

Кандидат медицинских наук, невролог Ольга Голубинская рассказала «360», что прозопалгия — это, проще говоря, боли в лице. Они бывают разного происхождения, и причин может быть больше десятка.

«Частые воспалительные заболевания, гаймориты, которые дают боль над верхней челюстью, в щеках под глазами, а также в области лба. Они могут быть острые, долгие, ноющие. Болезнь поможет распознать рентгенография верхнечелюстной и лобной пазух, костей лицевого скелета. А лор-врач проконсультирует, что делать дальше», — рассказала Голубинская.

Следующим слабым звеном невролог назвала зубы. Их много, и каждый может принести проблемы. Причем болеть могут и на первый взгляд здоровые зубы, у которых, например, сгнили корни. Боли могут быть в щеке, возле уха. Здесь также помогут рентген и консультации стоматологов. Могут подвести и миндалины, из-за болезни которых боль также может отдавать в лицо.

«То есть это большая группа совмещающихся патологий, не только неврология, но и стоматология, и лор-проблемы, которые группируются в области лица. Есть еще боли глазного характера от глаукомы или конъюнктивита, от воспалительных процессов. Тогда лицо будет болеть в области глаз», — пояснила врач.

Важно вовремя обратиться к врачу

Также среди вероятных причин прозопалгии Ольга Голубинская назвала шейный остеохондроз, боли от которого могут отдавать в лицо. Но чаще всего проблема заключается в невралгии троичного нерва. Это могут диагностировать неврологи и помочь различными препаратами, от неврологических до антикомпульсантов, или оперативным вмешательством.

«Есть невропатия лицевого нерва. В 90% ее причина неясна, в основном от этой болезни лицо перекашивается, но бывают и боли. Если при эпилепсии дергается лицо, то потом, после приступа, лицо также может болеть из-за напряжения мышц. Есть психогенные боли, которые бывают при сильном стрессе, когда что-то случилось», — рассказала невролог.

Источником боли может быть мигрень, которая обычно захватывает половину лица, включая височную область. Также причиной могут быть головные боли от напряжения, которые переходят в основном на лобную область. Менингит, многие психические болезни, при которых невозможно дотронуться до кожи головы и лица.

«Допускаю, что прозопалгия может быть и при некоторых видах онкологических заболеваний. Так что при боли в лице нужно идти к терапевту, лору, стоматологу, а потом уже к неврологу», — заключила Голубинская.