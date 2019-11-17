Провода не нужны. Хакеры начали взламывать телефоны через Bluetooth наушники
Bluetooth наушники уже прочно вошли в повседневную жизнь современных людей. Популярность этого гаджета объясняется очень просто — намного удобнее говорить с человеком, не отвлекаясь от своих дел. Казалось бы, что все прекрасно, но функциональность таких «ушей» оценили не только любители техники, но и хакеры.
Киберспециалисты американских университетов Айовы и Пердью выяснили, что злоумышленники научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары. Они используют так называемый AT-интерфейс, который взаимодействует с устройством. Хакеры отправляют на смарфон специальные команды, чтобы тот перешел на небезопасное соединение. Таким образом хакеры могут перехватывать звонки или получить личные данные.
Bluetooth соединяет?
Далеко не каждый знает, что такое AT-интерфейс и как он работает, но все знакомы с Bluetooth. Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал «360», что подобные атаки сотовых телефонов далеко не новы. Хакеры пользуются уязвимостью, появляющейся при подключении устройства к смартфону.
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«На заре развития технологии Bluetooth злоумышлением атаковали напрямую через беспроводное соединение телефона. Но со временем протокол общения между беспроводными устройствами был модифицирован и подключиться к смартфону с устройства, не создавшего явную пару с телефоном, стало нельзя», — отметил эксперт.
Гришин объяснил, что из-за таких ограничений злоумышленникам пришлось придумывать новые способы, чтобы продолжить свою «работу». Одним из ухищрений стали беспроводные аксессуары. Они входят в «доверенную зону» телефона, поэтому именно через них проще всего сделать атаку.
Шпионские программы устанавливали на Android через Bluetooth и раньше, например, через часы с уязвимыми прошивками.
«Но новый виток и бум популярности к такому вектору атаки дали повсеместно распространившиеся наушники. Согласитесь, говорить по часам жутко не удобно (несмотря на то что многие модели поддерживают данный функционал), а вот по наушникам — просто идеально», — добавил он.
Благодаря новой функции люди могут звонить удаленно, а именно это дает хакерам возможность получить желаемые данные.
«Перехваченый таким образом разговор, будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа», — заверил эксперт.
Как не дать залезть себе в «уши»?
Все звучит довольно страшно, но отказываться от удобства все же не стоит. От действий злоумышленников можно защититься, стоит только следовать определенным правилам. Одно из них — постоянно обновлять свое устройство.
«Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении», — рассказала пиар-консультант и со-основатель SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.
Она отметила, что чаще всего взломы происходят из-за пренебрежения правилами элементарной цифровой гигиены и низкой киберграмотности. Стоит помнить, что всегда есть риск стать жертвой мошенников, а некоторые темы лучше обсуждать при личной встрече. Тоже самое касается и фотографий, которые не должны попасть к посторонним.
Обезопасить гаджеты помогут и пароли. Запоминать кучу цифр всегда сложно, но именно индивидуальные ключи к каждому устройству будут эффективны в борьбе с хакерами. Любой пароль можно подобрать в среднем за 42 дня, поэтому обновлять его нужно раз в месяц или полтора.
«Ни одно устройство не обладает 100% защитой. Важно понимать, что хакеры тоже постоянно ищут возможности для легкой наживы», — заключила Эрнайс-Эскарса.