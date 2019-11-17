Провода не нужны. Хакеры начали взламывать телефоны через Bluetooth наушники

Идти по улице, говорить по телефону и одновременно есть хот-дог, запивая колой? Не так давно это было невыполнимой задачей, но технологии не стоят на месте. Беспроводные наушники освободили руки и…развязали их хакерами. Bluetooth устройства позволяют залезть в ваш смартфон, украсть фото и записи разговоров. Как это происходит и можно ли обезопасить себя, разбирался «360».

Bluetooth наушники уже прочно вошли в повседневную жизнь современных людей. Популярность этого гаджета объясняется очень просто — намного удобнее говорить с человеком, не отвлекаясь от своих дел. Казалось бы, что все прекрасно, но функциональность таких «ушей» оценили не только любители техники, но и хакеры.

Киберспециалисты американских университетов Айовы и Пердью выяснили, что злоумышленники научились взламывать некоторые модели Android-смартфонов через беспроводные аксессуары. Они используют так называемый AT-интерфейс, который взаимодействует с устройством. Хакеры отправляют на смарфон специальные команды, чтобы тот перешел на небезопасное соединение. Таким образом хакеры могут перехватывать звонки или получить личные данные.

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Bluetooth соединяет?

Далеко не каждый знает, что такое AT-интерфейс и как он работает, но все знакомы с Bluetooth. Эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин рассказал «360», что подобные атаки сотовых телефонов далеко не новы. Хакеры пользуются уязвимостью, появляющейся при подключении устройства к смартфону.

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«На заре развития технологии Bluetooth злоумышлением атаковали напрямую через беспроводное соединение телефона. Но со временем протокол общения между беспроводными устройствами был модифицирован и подключиться к смартфону с устройства, не создавшего явную пару с телефоном, стало нельзя», — отметил эксперт.

Гришин объяснил, что из-за таких ограничений злоумышленникам пришлось придумывать новые способы, чтобы продолжить свою «работу». Одним из ухищрений стали беспроводные аксессуары. Они входят в «доверенную зону» телефона, поэтому именно через них проще всего сделать атаку.

Шпионские программы устанавливали на Android через Bluetooth и раньше, например, через часы с уязвимыми прошивками.

«Но новый виток и бум популярности к такому вектору атаки дали повсеместно распространившиеся наушники. Согласитесь, говорить по часам жутко не удобно (несмотря на то что многие модели поддерживают данный функционал), а вот по наушникам — просто идеально», — добавил он.

Благодаря новой функции люди могут звонить удаленно, а именно это дает хакерам возможность получить желаемые данные.

«Перехваченый таким образом разговор, будет настолько незаметным для жертвы, что уязвимости в наушниках дают большое пространство для шпионажа», — заверил эксперт.

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Как не дать залезть себе в «уши»?

Все звучит довольно страшно, но отказываться от удобства все же не стоит. От действий злоумышленников можно защититься, стоит только следовать определенным правилам. Одно из них — постоянно обновлять свое устройство.

«Установка пакетов обновления снижает риски, поскольку производители устройств с каждым новым обновлением закрывают найденные уязвимости в программном обеспечении», — рассказала пиар-консультант и со-основатель SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса.

Она отметила, что чаще всего взломы происходят из-за пренебрежения правилами элементарной цифровой гигиены и низкой киберграмотности. Стоит помнить, что всегда есть риск стать жертвой мошенников, а некоторые темы лучше обсуждать при личной встрече. Тоже самое касается и фотографий, которые не должны попасть к посторонним.

Обезопасить гаджеты помогут и пароли. Запоминать кучу цифр всегда сложно, но именно индивидуальные ключи к каждому устройству будут эффективны в борьбе с хакерами. Любой пароль можно подобрать в среднем за 42 дня, поэтому обновлять его нужно раз в месяц или полтора.

«Ни одно устройство не обладает 100% защитой. Важно понимать, что хакеры тоже постоянно ищут возможности для легкой наживы», — заключила Эрнайс-Эскарса.