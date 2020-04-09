Проветривать одежду на балконе и мыть купленные продукты на пороге дома. Правила самоизоляции

Самое ответственное в нынешних непростых реалиях решение — оставаться дома. Хороший сон, порядок в комнатах, вымытая мебель — все это первые условия здоровой самоизоляции. Итак, появилось время на то, чтобы разобраться в шкафах, привести в порядок окна, зеркала и сделать еще много полезного.

Влажная уборка сейчас особенно эффективна, но обязательно с мылосодержащими средствами. Только не забывайте, что чем чаще вы дезинфицируете ладони, тем меньше распространяете бактерии. А уже после уборки важно непременно вымыть руки.

Возможно, вы не задумывались, но...

А вот после походов в магазин верхнюю одежду теперь стоит проветривать на балконе. Лучше вынести ее туда сразу, а затем еще раз помыть руки с мылом.

Перед выходом за продуктами надевайте медицинскую маску и перчатки. Все одноразовое. В подъезде старайтесь минимально прикасаться к поверхностям.

Чтобы оперативно закупиться, составьте список заранее. Так не придется трогать на полках все подряд. И не забывайте держать дистанцию с другими покупателями.

Вернувшись домой, оставьте пакеты в прихожей. Подготовьте ведро с мыльной водой и тряпочкой, чтобы протереть товары и сложить в чистый мешок. Картонных и бумажных упаковок это не касается.

Овощи и фрукты можно будет вымыть уже в раковине. Лучше всего использовать специальные средства. А после контакта с упаковками, которые не удалось продезинфицировать, просто помойте руки. И помните: чистота должна быть не только на руках, но и в голове.