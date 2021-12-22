Провели более шести тысяч лет под ледником. Как оазис жизни в Антарктиде выстоял при экстремальных температурах

Научный прорыв произошел в Антарктиде, где под одним из ледников ученые обнаружили 77 видов микроорганизмов. Как оказалось, существуют они там около шести тысяч лет. По словам экспертов, это открытие еще раз показывает, что жизнь может сохраняться в самых экстремальных условиях.

По сообщениям Daily Express, ученые обнаружили новые виды жизни под антарктическим шельфовым ледником Экстром. Удивительную находку из 77 микроорганизмов назвали оазисом жизни. Среди найденных живых существ были мшанки Melicerita obliqua и черви Paralaeospira sicula.

Условия жизни под антарктическими шельфовыми ледниками суровые: там очень холодно, всегда темно и практически отсутствует пища. Оттого такое обилие микроорганизмов посчитали удивительным.

Выживут везде

Исследователи из Института Альфреда Вегенера в Германии пробурили две скважины сквозь почти 200 метров шельфового ледника Экстрём возле станции Ноймайер III в юго-восточной части моря Уэдделла еще в 2018 году. По их словам, фрагменты жизни, собранные с морского дна, оказались необычными и стали для них полной неожиданностью.

Район, в котором бурлили скважины, находился в нескольких километрах от открытого моря, поэтому ученые не ожидали обнаружить там такой широкий спектр биоразнообразия. Фактически, образец воды оттуда оказался богаче, чем множество образцов открытой воды, взятых на континентальном шельфе, где есть больше источников пищи и солнечных лучей.

«Открытие такого большого количества жизней, существующих в этих экстремальных условиях, является полной неожиданностью и напоминает нам, насколько уникальна и особенная морская жизнь Антарктики», — сказал морской биолог из Британской антарктической службы и ведущий автор исследования доктор Дэвид Барнс.

Он отметил, что большинство обнаруженных микроорганизмов питались микроводорослями, но никакие растения или водоросли не могли жить в той среде, поэтому главный вопрос, на который ученые пытались найти ответ, состоял в том, как эти организмы выживали и процветали под ледником. Они пришли к выводу, что водорослей, занесенных под шельфовый ледник из открытой воды, оказалось достаточно для их питания.

Гляциолог, полярник с 30-летним стажем, заместитель директора Института географии РАН Николай Осокин также объяснил, что ледники имеют хорошие связи с океаном и морем, поэтому там идет постоянным обмен водой с открытым океаном, что может приносить питательные вещества для микроорганизмов.

«Условия жизни под ледником не настолько суровые. Там температура около нуля, а не минус 10, 20 и 30. Это не подледниковое озеро Восток, где не должно быть никакой жизни, хотя и там какие-то следы находятся», — подчеркнул собеседник «360».

Он также напомнил, что речь идет не о льдах, а о том, что под ними. Например, когда на озере образуется лед в зимнее время, это ведь не значит, что под ним прекращается жизнь, поэтому неудивительно, что жизнь есть и под ледником.

Долгожители

Еще одним сюрпризом для ученых стало открытие того, сколько времени эти микроорганизмы обитали под ледником. Соавтор проекта Герхард Кун отметил, что диагностика мертвых фрагментов морских животных показала даты от текущего года до 5800 лет.

«Итак, несмотря на то, что мы находились в трех-девяти километрах от ближайшей открытой воды, оазис жизни мог непрерывно существовать почти шесть тысяч лет под шельфовым ледником», — резюмировал он.

Директор НИИ биологии ИГУ, доктор биологических наук Максим Тимофеев в разговоре с «360» наоборот заявил, что шесть тысяч лет — это мгновение по масштабам эволюции. Например, человеческий вид существует уже двести тысяч лет, поэтому в том, что микроорганизмы обитают там не первое тысячелетие, нет ничего удивительного.

«Любая система, любой водоем и любая впадина, существующая на планете, когда-то была заселена микроорганизмами, пока их не засыпали, или они не замерзли. Если там что-то сохранилось, то это прекрасно, и говорит о том, что жизнь выживает в самых невероятных условиях», — сказал он.

Несмотря на то, что шельфовые ледники занимают почти 1,6 миллиона квадратных километров земли, они остаются одной из наименее изученных сред на планете.