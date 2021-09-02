Проведение абортов ужесточили в Техасе. Сторонников этого больше, чем кажется

Верховный суд США отказался блокировать закон Техаса о запрете абортов после шестой недели. По новому закону сделать процедуру нельзя будет даже при изнасиловании и инцесте. Эксперты отмечают, что это постановление усугубит положение женщин, но его принятие было ожидаемым.

Губернатор Техаса республиканец Грег Эббот подписал закон еще в мае. Организации, выступающие за права женщин, начали оспаривать его конституционность в разных судах. В понедельник в Верховный суд они отправили запрос с просьбой заблокировать закон, но в среду им ответили отказом.

Пять из девяти судей поддержали закон. Все они были республиканцами. Против проголосовали три судьи-демократа и один республиканец. Правое большинство в суде удалось создать благодаря назначениям Дональда Трампа во время его президентства. Об этом сообщил Reuters.

Джо Байден успел осудить это решение и пообещал защищать права женщин на аборт.

Дело уникально еще и потому, что настолько жесткие запреты не принимались ни в одном штате с 1973 года, когда Верховный суд вынес решение по делу «Роу против Уэйда» — знаменательное постановление, узаконившее аборты по всей стране.

Еще одна отличительная черта данного закона — это наказание. Раньше оно грозило только медикам, проводившим нелегальный аборт. Их могли лишить врачебной лицензии, а также дать уголовное наказание. Теперь же любой человек, не имеющий никакого отношения к делу, сможет подать в суд на любого, кто был причастен к нелегальному аборту. Это могут быть члены семьи, персонал клиники или даже священник, давший неверный совет женщине. Если человека признают виновным, то он будет оштрафован на 10 тысяч долларов.

Единственным исключением, позволяющим сделать аборт после шести недель беременности, станут медицинские показания.

Почему закон прошел?

Научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко в разговоре с «360» заявила, что принятие такого закона на самом деле не удивляет. Со стороны может казаться, что США — это либеральное государство, где превалируют все возможные свободы. Но это, скорее, взгляд на популярную культуру, которая транслируется нам из либеральных Калифорнии и Нью-Йорка. Однако в серединных Штатах ситуация разительно другая.

Например, Техас — это второй по величине и населению штат в США. И он всегда был республиканским. А республиканцы отличаются более консервативными ценностями. Нельзя забывать о том, что более 70 миллионов американцев проголосовали за Трампа в 2020 году.

США — это не только либеральная, но и консервативная страна. А после того, как Трамп сумел назначить судей консервативного толка в Верховном суде, такой исход событий не удивляет.

По словам Филиппенко, в США всегда так бывает: шаг вперед, два шага назад.

Южные штаты всегда были против абортов. Когда произошло историческое дело «Роу против Уэйда», они не сдались. После легализации абортов каждый штат обязали иметь клиники, где бесплатно проводились бы эти операции. Многие штаты открывали такие клиники в очень труднодоступных местах. Часто на весь штат могла существовать только одна подобная больница, что значительно усложняло жизнь женщинам, желающим сделать аборт бесплатно.

Согласно опросу социологического Центра Пью, за последние 20 лет взгляд на аборты в стране остается неизменным. За возможность абортов выступает 59% населения, а против — 39%. Внутри сторонников права на аборт только 35% являются республиканцами.

Член СПЧ, председатель постоянной комиссии по социальным правам, руководитель московского отделения межрегиональной общественной организации по защите прав женщин и детей «Ассоль» Ирина Киркора также отметила, что всегда проще что-то запретить, чем принять законы, которые будут помогать и стимулировать женщин к тому, чтобы они оставили ребенка.

В основном за такие запреты выступают мужчины, потому что они не проходили через сложность и болезненность принятия решения об аборте. Следом идут люди, которые уже находятся в том возрасте, когда подобная проблема их не коснется.

Какими будут последствия?

Однако единственное, что делают подобные запреты, — это ставят под угрозу здоровье женщины. Правозащитники, борцы за права женщин и врачи были категорически против введения данного закона. Они понимали, что запрет абортов — это провокация нелегальных процедур, которые будут угрожать здоровью и жизни женщин, а также их будущих детей.

В Техасе до 90% всех абортов делались на сроках, превышающих шесть недель. Многие женщины не знают о своей беременности до этого срока. Теперь для того, чтобы сделать аборт, им придется выезжать за пределы штата на расстояние до 400 километров. Далеко не каждая сможет позволить себе это финансово. Следовательно, она либо сделает нелегальный аборт, либо родит нежеланного ребенка.

В Техасе даже изнасилование не считается весомой причиной для прерывания беременности.

«Изнасилование — это тяжелейшая травма и психическая, и физиологическая. Запрещать в этот момент проведение аборта — это ставить под большую угрозу душевное взаимодействие матери и ребенка. Ребенку важно не только родиться. Ему важно родиться в любви. Он должен быть желанным», — подчеркнула Киркора.

Как потом этот ребенок будет жить с мамой? Велика вероятность, что она не сможет его полноценно полюбить. И никто не поможет ни ей, ни ребенку в будущем решить все те психологические травмы, которые появятся у них в процессе.

Помимо негативного влияния на женщин, данный закон, вероятно, приведет к закрытию десятка клиник по всему штату, специализировавшихся на данной тематике. А это значит, что сотни людей потеряют свою работу.

По мнению Филиппенко, по стране обязательно пройдут протесты против данного решения, а постоянное перетягивание каната между либералами и консерваторами продолжится. Говорить о том, что весь мир сейчас пошел по пути консерватизма и ужесточения, сложно. В каждой стране дела обстоят по-своему, но на юге США это всегда был принципиальный вопрос. Как только республиканцы получили большинство в Верховном суде, они пошли в атаку.

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