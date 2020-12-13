Провал в еврокубках показал все ужасы футбола в России. Почему клубы РПЛ не успевают даже за середняками из Европы

Российский футбол столкнулся с серьезным кризисом. Это окончательно подтвердила осенняя часть евросезона. В еврокубках российские команды одержали лишь одну победу в 24 матчах. «Краснодар» на своем поле обыграл французский «Ренн» со счетом 1:0. «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА остались без побед в группе, а «Динамо» и «Ростов» не прошли испытание первым квалификационным матчем в Лиге Европы. Причин такого провала несколько, и все они требуют решений.

Игры на поражение

В групповом этапе Лиги чемпионов Россию впервые представили три команды. Получившие прямые путевки, как занявшие первое и второе места в РПЛ «Зенит» и «Локомотив», а также «Краснодар», победивший в отборочном матче греческий ПАОК. ЦСКА квалифицировался в Лигу Европы.

Для чемпиона России итоговый результат стал худшим за все время выступлений в этом турнире. На счету «Зенита» пять поражений. По два от «Боруссии» и «Брюгге» и одна от команды «Лацио», с которой домашний матч удалось свести к ничьей. В активе один балл из 18 возможных.

«Локомотив» дважды проиграл «Баварии» и один раз «Зальцбургу», сведя одну встречу к ничьей. Матчи с «Атлетико» завершились с результатами 1:1 и 0:0. По итогам игр на счету железнодорожников три балла.

Дебютировавший в Лиге чемпионов «Краснодар» дважды уступил «Севилье» и один раз «Челси». Выездной матч с лондонцами он свел к ничьей. Две встречи с «Ренном» закончились ничьей на выезде и победой дома. «Краснодар» — единственная команда, которая представит Россию в плей-офф Лиги Европы.

ЦСКА в Лиге Европы выступал против загребского «Динамо», роттердамского «Фейенорда» и австрийского «Вольфсберга». В итоге три ничьи, три поражения и три очка в активе.

Кризис управления

Провальные выступления российских клубов имеют много причин, но тревожные звоночки были и раньше. Прошлый сезон тоже оказался не слишком удачным. Об этом «360» напомнил футбольный эксперт Максим Квятковский. По его словам, сегодня сошлось сразу несколько моментов, которые привели к имеющейся ситуации.

«Кризис управления футболом, кризис тренерский, кризис подготовки команд. Мы видим, что скорости, которые в Европе предлагаются даже средними клубами, наши команды не выдерживают, к сожалению», — перечислил он.

Эксперт отметил, что главная проблема сейчас — это то, что нет доверия ни к руководству клубов, ни к судьям, ни к тренерам. Не все они могут подготовить команды к выступлению два раза в неделю с правильным распределением нагрузки. Это также показали выступления команд в еврокубках.

Квятковский пояснил, что сейчас в клубах нужны профессионалы, потому что сегодня российским футболом управляют люди, чьи решения иногда заставляют задуматься.

«„Зенит“, например, покупает одного игрока за 40 миллионов. Другого — под Лигу чемпионов — за 20. Но это не выручает. Идет неграмотная селекционная работа вообще. Это все слилось воедино и дало такой результат», — пояснил он.

Отдельно он остановился на кризисе судейства в российском футболе. По его словам, сейчас это одна из основных тем. Квятковский заявил, что ошибки арбитров сильно повлияли на то, что именно «Локомотив» и «Краснодар» заняли второе и третье места в РПЛ и попали в Лигу чемпионов. Хотя ЦСКА и «Ростов» заслуживали этого не меньше.

«„Краснодар“ — ЦСКА — это скандальный матч прошлого сезона. За этот матч решилась судьба третьего места. В этом сезоне тот же арбитр судит матч „Спартак“ — „Сочи“. Тоже скандал. Его отстраняют, но он возвращается — и вчера буквально матч „Ротор“ — „Уфа“ — грубейшие ошибки. Человек просто предопределил результат. Как можно пенальти не назначить, особенно после просмотра VAR? И вот только теперь говорят о том, что его профессиональные качества вызывают сомнения. Но о чем вы раньше думали? Вот такие судьи у нас судят чемпионат России», — рассказал он.

Квятковский заявил, что шансы на улучшение ситуации есть, но он не уверен, справятся ли с этой задачей руководители РФС.

«У нас есть профессиональные клубы, такие как ЦСКА, „Краснодар“, где все больше делается как-то по уму. И там хотя бы понятно, что происходит. Умеют работать, добиваться результата. Но если оценивать ситуацию в целом, то не все так просто. То, что происходит с нашим футболом, это закономерно», — заявил эксперт.

Впоследствии это приведет к очень печальным результатам. По прогнозам Квятковского, Россия потеряет место в таблице коэффициентов UEFA и через два-три года Лига чемпионов станет для российских клубов недоступна. Поэтому срочно нужно менять очень многое.

Уроки старых тренеров

Кризис в российском футболе носит системный характер. Сейчас командами занимаются средние тренеры, а клубы покупают недостаточно серьезных игроков, чтобы усилить команды. Об этом «360» заявил футбольный эксперт и спортивный функционер Андрей Малосолов.

«Мы сейчас попали в такую полосу, когда нашими ведущими клубами руководят тренерские комиссии, где крепкие и достойные люди, но весьма средние тренеры. У нас снизилось качество футболистов. Мы не покупаем достаточно серьезных игроков на усиление. В основном или своих, или среднестатистических. Даже приобретенный за большие деньги Малком, он показывает невысокий уровень игры», — рассказал эксперт.

Он отметил, что все это приводит к тому, что игроки российских команд играют медленнее. Физически и тактически они меньше готовы к европейским соревнованиям.

Малосолов привел пример игру ЦСКА и «Вольфсберга». За время матча австрийцы предприняли 30 попыток прессинга. При этом российская команда за все встречи РПЛ столкнулась только с 16 случаями подобного ведения игры.

«Ключевое различие, которое бросается в глаза, это игра в пас. Наши соперники и в Лиге Европы, и в Лиге чемпионов играли в одно-два касания. У нас на обработку мяча [приходится] три, четыре, пять касаний. И у них выше скорости и прессинг весь матч. То есть физическая форма очень неплохая и тактическая выучка», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что тренеры Валерий Газзаев, Курбан Бердыев и Юрий Семин постоянно посещали европейские семинары и конференции FIFA и UEFA, где перенимали опыт по подготовке футболистов. Хотя при этом они уже были сложившимися специалистами. Сегодняшние руководители себя лишними знаниями не утруждают, утверждает собеседник «360».

По словам Малосолова, сегодня необходимо, чтобы все главы клубов и тренеры вместе с руководством РФС и РПЛ собрались и проанализировали сложившуюся ситуацию, чтобы найти выход из кризиса. Сами накопившиеся проблемы не решатся.