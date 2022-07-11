Провал распродажи IKEA, убийство Синдзо Абэ, ураганы в московском регионе. Неделя в фотогалерее

Объявленная шведским ретейлером IKEA распродажа в России не удалась. Сайт рухнул в первые же часы после начала приема заказов. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения. Подозреваемым по делу проходит бывший моряк. Москва и Московская область несколько дней подряд переживают нашествие гроз и ураганов. В воскресенье под поваленным деревом погиб мужчина.

Об этих и других событиях, которые произошли с 4 по 10 июля, в фотогалерее «360».

Провальная распродажа

Источник фото: Ikеа.ru

Обещанная российским отделением IKEA распродажа так и не началась. Старт реализации остатков товара компания объявила еще 5 июля на своем сайте. Спустя пять дней россияне все еще не могут сделать заказ. Возможность купить товар осталась только у жителей городов, где есть торговые центры шведского ретейлера.

Особо нетерпеливые покупатели начали заходить на страницу магазина с полуночи 5 июля, но спустя несколько минут сайт прекратил работать. Пользователи пожаловались на невозможность зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт. На экране появляется информация об ошибке и предложение обратиться в техподдержку.

В компании назвали случившееся техническим сбоем и пообещали, что все заработает. Когда клиенты снова не смогли сделать покупки, IKEA предложила оставить заявки для заказов на сайте, после чего с клиентами должны были связываться сотрудники. Но и эта форма оказалась недоступна. Теперь при выходе на сайт пользователя встречает заглушка о большом количестве принятых заказов, которые находятся в обработке. Когда эти покупатели успели что-то купить — неизвестно.

Попытаться сделать заказ шведский ретейелер предложил россиянам после выходных. Но при этом уточнил, что в расписании должны появиться свободные интервалы.

Выстрелы в Наре

Выступление на митинге в городе Нара стала последним прижизненным появлением на публике бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Вооруженный мужчина подошел к политику со спины и дважды выстрелил.

Пострадавшего Абэ срочно доставили в больницу, а подозреваемого в покушении задержали. Личность злоумышленника быстро установили. Им оказался бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. В ходе допроса он заявил, что был недоволен политиком и планировал расправиться с ним уже давно.

Пока с подозреваемым разбиралась полиция, врачи боролись за жизнь Синдзо Абэ. Спасти его не удалось. Бывший премьер-министр Японии скончался после отказа легких и остановки сердца. Синдзо Абэ похоронят 12 июля в Токио, днем ранее пройдет традиционная церемония отпевания. Для мира он запомнится как самый молодой премьер-министр Японии, который ставил перед собой большие цели, но некоторые из которых не успел выполнить.

Смертельная непогода

Несколько дней подряд погода в московском регионе преподносила жителям неприятные сюрпризы. Днем стояла сильная жара, а во второй половине дня обрушивались грозы с градом и настоящие ураганы.

Первый потоп из-за ливневых дождей пришелся на вторник, 5 июля. Спустя два дня природа снова испытала жителей на прочность, обрушив на них все небесные хляби. Затопило даже станции метро, а в Подмосковье ветер повалил более 100 деревьев.

Особо сильно стихия разгулялась в воскресенье. Ветер усилился до 25 метров в секунду. Он срывал крыши и отрывал водосточные трубы. От урагана в Лефортовском тоннеле обрушился фасад.

На Украинском бульваре поваленное ветром дерево упало на мужчину. От полученных травм он скончался на месте. К врачам с травами, причиненными непогодой, обратились более 10 жителей и гостей Москвы.

Со стадиона в Морфлот

Начавшаяся на прошлой неделе история с призывом в армию вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова получила продолжение. По данным СМИ, спортсмена задержали сотрудники полиции в Санкт-Петербурге после тренировки. Военная прокуратура заподозрила в хоккеисте уклониста.



По последним данным, Федотова отправили служить в Северодвинск в третью роту Военно-морского флота. Вопросы с призывом талантливого хоккеиста возникли у многих известных спортсменов. Обычно сборная России просит отсрочку от военного призыва для своих игроков у Минобороны. Но в этот раз что-то пошло не так.

СМИ сообщили, что Федотов может оказаться не последним хоккеистом, которого призовут в армию. Угроза призыва нависла над нападающим клуба «Миннесота» Кириллом Капризовым и хоккеистом ЦСКА Павлом Корнауховым. Якобы, вместе с Федотовым они получили военные билеты за взятку военкому в 2017 году.

Уход по-английски

Скандалы, ложь в лицо и последующие извинения от Бориса Джонсона превысили чашу терпения членов Консервативной партии Великобритании. Последней каплей стало поведение заместителя главы партийного организатора Криса Пинчера. В одном и пабов политик сильно перебрал и начал домогаться двух посетителей. Когда выяснилось, что Джонсон знал о слабостях своего подчиненного, но закрывал на это глаза, в правительстве Британии начался массовый исход.



Меньше чем за сутки британский кабмин лишился 50 человек. Первыми стали главы Минздрава и Минфина Риши Сунак и Саджид Джавид, сохранившие посты в парламенте. Вслед за ними потянулись и другие. Джонсон, в надежде, что все ему сойдет с рук, отмахнулся от предложения оставить пост добровольно и назначил новых руководителей ведомств.

Но долго продержаться ему не удалось. На следующий день Борис Джонсон объявил, что оставляет пост премьер-министра и лидера Консервативной партии. Но окончательно он готов уйти только после выборов нового главы правительства. Занять резиденцию на Даунинг-стрит захотели уже несколько человек. В том числе новый ставленник Джонсона, получивший пост главы Минфина в последние дни его работы.

Остров невезения

Дефолт и финансовый кризис, охватившие Шри-Ланку еще в мае, привели к крупным протестам, которые на этой неделе переросли в настоящие погромы в столице Коломбо. Нехватка топлива, еды, лекарств, постоянные отключения электричества заставили людей выйти на улицу и потребовать отставки президента Готабая Раджапакса и премьер-министра Ранила Викремесингхе.

За один день участники протестной акции захватили сначала резиденцию лидера страны, а после и дом премьер-министра, который перед уходом подожгли.



На сторону недовольных жителей встали депутаты парламента. Они призвали действующих политиков сложить полномочия и назначить исполняющим обязанности президента спикера. Ждать ответа долго не пришлось. Премьер заявил, что готов принять любое решение парламента. К вечеру президент Раджапакса заявил, что покинет свой пост 13 июля.

Охота на музыканта

Источник фото: YouTube

Выступающий под псевдонимом Youra бывший продюсер украинской рэп-группы «Грибы» Юрий Бардаш выпустил трек с резкой критикой Владимира Зеленского. В треке «Позиция» артист обвинил действующую власть в убийствах мирных жителей Донбасса, а также раскритиковал украинских артистов, закрывающих на эту историю глаза.

С такими взглядами Бардаша не согласились артисты, которых он продюсировал в последние годы. От работы с ним отказались Антон Вельбой (проект Wellboy) и Михаил Крупин (группа «Коррупция»). В прямом эфире на своей странице в социальной Сети Бардаш заявил, что его супруга Елизавета Коцюба решила с ним расстаться после двух лет брака.

Последней записью артиста в социальных сетях стала фраза: «На меня объявлена охота. Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за ее обманутых людей». По данным СМИ, в данный момент Юрий Бардаш находится в России.

Туристическая непривлекательность

«Нищебродствующими пакетниками» назвал туристов министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков. Так он оценил предложение Российского союза туриндустрии организовать поездку на полуостров за 45 тысяч рублей.

По мнению чиновника «саранча нищебродствующих пакетников» краю не нужна. Он предупредил, что за эти деньги людям придется довольствоваться койкой, а остальное время «будете глотать слюну, глядя на ценники».

Заявление чиновника раскритиковал губернатор Владимир Солодов, который пообещал, что в отношении министра проведут служебную проверку. Он пояснил, что сегодня Камчатка доступна для всех гостей, благодаря чартерной программе и развитию автомобильных дорог.

Без картошки — и точка

Источник фото: РИА «Новости»

Сеть ресторанов «Вкусно — точка» объявила, что в новых заведениях временно не будет картофеля фри и картошки по-деревенски в связи с неурожаем необходимого сорта этого овоща.

В компании пояснили, что сейчас найти поставщиков за границей невозможно, а российские сельхозпроизводители предоставить необходимый объем не могут. Но там успокоили, что дефицит продлится только до осени, когда начнется сбор нового урожая.

В министерстве сельского хозяйства России заявили, что новый урожай поступает уже сейчас, поэтому с чем связано это заявление сети ресторанов — непонятно. На сегодняшний день объемы молодого картофеля уже превысили 105 тысяч тонн.