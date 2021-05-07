Проценты по ипотеке идут на повышение. Советы тем, кто хочет купить квартиру

Сбербанк вслед за повышением ставки ЦБ поднял проценты и по своим ипотечным программам. Пока не все банки поддержали эту тенденцию, но экономисты уверены, что дальше как цены, так и ставки будут только расти. Тем не менее торопиться брать кредит не стоит, если в этом нет реальной потребности.

Сбербанк 7 мая поднял ставку по ипотеке до 7,7% — на 0,4 процентного пункта. Поднялась цена на кредит как для новостроек, так и для вторичного жилого фонда. Вместе с увеличением кредитных ставок поднялись и ставки по вкладам. В пресс-службе организации объяснили, что максимальная доходность по вкладу «Дополнительный процент» станет 5% годовых, а по «Вкладу в Победу» — 4,4%.

Банк России рекомендует

В Сбербанке отметили, что изменили условия «в соответствии с рыночными тенденциями». Действительно, как объяснили «360» эксперты в банковской сфере, изменения процентных ставок по кредитам обычно обусловлены переменами в ключевой ставке Центробанка. Этот раз не стал исключением.

За 2021 год Банк России поднимал ключевую ставку аж два раза: в марте — до 4,5%, в апреле — до 5%. Профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков добавил, что коммерческие банки всегда ориентируются на действия Центробанка, так что повышение ставок было неизбежным. С этим согласен и советник президента Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.

Если ключевая ставка растет, то рано или поздно кредитные ставки тоже будут расти. Сейчас ключевая ставка выросла на 0,5% — обычно [кредитная ставка] повышается как минимум на столько же Эльман Мехтиев советник президента Ассоциации российских банков.

Руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков добавил, что зачастую банки хотят поднять ставки еще сильнее, например на 0,6 или 0,7 процентного пункта. Но указы президента о доступных кредитах, а также конкуренция в банковском секторе могут сдерживать такие порывы.

Константин Барсуков уверен, что именно решение Сбербанка всегда становилось сигналом для других кредитных организаций. «Первое повышение [ключевой ставки] прошло, банки почти не отреагировали, были единичные банки, которые подняли. А сейчас, я думаю, мы увидим по всем банкам, что массово на полпроцента все приподняли ставки», — добавил он.

Прогноз неутешительный

Эльман Мехтиев отметил, что если инфляция продолжит расти, ЦБ будет и дальше увеличивать ключевую ставку, чтобы уменьшить предложение денег на рынок, это же будет передаваться в цену кредитов.

«В цене потребительских необеспеченных кредитов будет больше разрыв. Грубо говоря, если подняли на 0,5% ключевую ставку, то в потребительских кредитах это будет больше. А в цене ипотечных хорошо обеспеченных кредитов это будет почти один в один с повышением стоимости денег», — уверен он.

Константин Барсуков добавил, что Центробанк, вероятно, продолжит поднимать ключевую ставку до конца года.

В следующем году, наверное, тоже будут ставку поднимать. В этом году, условно, до 5,5%, а в следующем — до 6%. А потом, возможно, ставка будет понижаться. Но понятно, что если Центробанк уже такой прогноз дал, то, скорее всего, это и будет сделано, а остальные банки уже подтянутся Константин Барсуков руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости.

«360» направил запросы в ряд банков, чтобы узнать, собираются ли они последовать примеру Сбербанка. В ВТБ ответили, что банк не пересматривает свои ставки по ипотеке. «Они остаются на максимально выгодном уровне», — добавили в пресс-службе.

Сейчас, по данным банка, ставка по ипотеке с господдержкой остается на уровне 5,8%, при покупке квартиры без государственной поддержки — от 7,4%, а рефинансирование ипотеки других банков — 7,8%. В банке «Уралсиб» также пока планов по повышению ипотечных ставок ни на первичку, ни на вторичку нет, отметили в пресс-службе кредитной организации.

Заместитель руководителя «Росбанк Дом» Алексей Просвирин отметил, что в апреле организация уже меняла ставки в соответствии с решением ЦБ о ключевой ставке, дополнительных корректировок пока не планируется. PR-аналитик пресс-центра ПАО «МТС-Банк» Александр Шелепов сообщил «360», что поднимать ставку по ипотечным продуктам собираются с 17 мая — на 0,3–0,4%.

«В ближайшие год-два ставка будет только расти. К тому же ЦБ начал бояться перегрева ипотечного рынка и тоже принимает ограничительные меры», — добавил Юрий Юденков.

Брать или не брать

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время ни понижения ставок по кредитам, ни снижения цен на недвижимость ждать не стоит. Эльман Мехтиев добавил, что рост цен на жилье во многом был обусловлен неправильной политикой стимулирования цен — из-за льготной ипотеки жилье решили приобрести многие из тех, кому оно было нужно исключительно как инвестиция.

«А второе — это уменьшение производства стройматериалов и недостаток рабочей силы, то есть недостаток предложения. При недостатке предложения мы увеличили спрос за счет льготной ставки, а в итоге получили увеличение цены», — отметил он.

Все специалисты уверены, что жилье сейчас стоит покупать или брать ипотеку и кредит только в том случае, если это уже было в планах — например, если назрел квартирный вопрос. Удачного же или неудачного времени для таких решений нет, потому что диктоваться они должны прежде всего потребностями, а не попыткой извлечь выгоду из приобретения.

Моя общая рекомендация обычным людям — не гнаться за позицией удачного или неудачного времени. Все попытки угадать на рынке недвижимости приводят к плачевным последствиям Константин Барсуков руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость», член Российской гильдии риелторов и эксперт рынка недвижимости.

Юрий Юденков предупредил, что в нынешних условиях тем, кто собирается взять ипотеку, нужно особенное внимание уделить договору и проверить, чтобы там были прописаны все условия. Два пункта он отметил особо.

«Нужно предусмотреть две фразы в договоре. Первое — не должно быть привязки ставки по кредиту к ключевой ставке Центрального банка. И второе — возможность досрочного погашения кредита», — заключил Юденков.