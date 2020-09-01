Избавиться от долгов станет проще. Как будет работать процедура внесудебного банкротства

1 сентября вступил в силу новый закон о внесудебном банкротстве россиян. Вместо дорогостоящей и долгой арбитражной процедуры теперь можно будет просто подать заявление в МФЦ.

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон «О банкротстве». Изменения позволят физическим лицам и индивидуальным предпринимателям освободиться от обязательств от 50 до 500 тысяч рублей без суда и арбитражного управляющего. Но в эту сумму не должны входить проценты за просрочку платежей, пени и штрафы, убытки из-за упущенной выгоды и другие финансовые санкции.

Заявление о банкротстве нужно подавать в МФЦ. В нем необходимо указать перечень заемщиков и суммы долгов. В течение одного рабочего дня специалисты центра проверят, нет ли у должника, например, имущества. Если все условия окажутся выполненными, в течение трех рабочих дней МФЦ внесет данные о начале процедуры в единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Сама процедура продлится полгода.

В это время должнику запрещено оформлять новые кредиты или выдавать какие-либо поручительства. А кредиторы не смогут требовать внесения обязательных платежей, начислять пени и неустойки. Через шесть месяцев гражданина или предпринимателя признают банкротом, а его задолженность — безнадежной.

Закон с подвохом

Воспользоваться законом могут должники с обязательствами от 50 до 500 тысяч рублей. Однако в законе есть небольшой подвох, пояснил «360» юрист и эксперт в области банкротства, ликвидации организаций Дмитрий Кваша. Просто так взять и написать заявление о банкротстве не получится.

«Долг должен быть просужен, то есть в отношении вас было судебное производство, было вынесено и передано приставам решение, приставы вас помурыжили, побегали-поискали и пришли к выводу, что взыскать с вас эту денежную сумму не представляется возможным. Только в этом случае вы сможете воспользоваться процедурой внесудебного банкротства», — добавил юрист.

Судебные приставы должны проверить, что у должника нет имущества и исполнять обязательства нечем. Раньше оценку имущества и доходов проводили арбитражные управляющие, теперь приставы.

«Но» для банкиров

Сейчас суды завалены заявлениями от граждан с обязательствами в 50-500 тысяч рублей, которые рассматриваются в срок от трех месяцев до года. Предполагалось, рассказал «360» гендиректор «Информационно-консультационного центра финансово-кредитной поддержки» Алексей Порошин, что закон разгрузит арбитражи.

Но что делать, если МФЦ выдаст документ о признании должника банкротом, а в нем не окажется кредиторов, которые у этого человека есть? Тогда этим заемщикам придется обжаловать решение МФЦ в судах. Закон, по его словам, предусматривает ограниченный перечень случаев, при которых кредитор, указанный в списке заемщиков, вправе обратиться в арбитражный суд. Для банков это будет очень невыгодно.

«Если такое будет происходить, нужно подождать месяца три-четыре, посмотреть, как эта процедура будет работать, и выносить ее на повторные законодательные изменения. Но сам законопроект однозначно важный, нужный. Он спасет большое количество наших граждан от огромной волокиты судебных разбирательств», — отметил эксперт.

Правда, в течение пяти лет при получении новых займов и кредитов человеку придется указывать на факт прохождения процедуры банкротства. И три года не сможет занимать руководящие должности, оформлять юридические лица или управлять компаниями.

Дешево и сердито

Нововведение позволит должникам избежать длительной и дорогостоящей — от 100 тысяч рублей — процедуры банкротства по суду. Теперь достаточно лишь подать заявление в МФЦ. При традиционном судебном банкротстве должник оплачивает работу арбитражного управляющего. Процедура длится не менее полугода, собирается куча справок о несудимости, имуществе, о том, что за три года до банкротства имущество не отчуждалось, и так далее.

Управляющий мог оспорить, например, решение о дарении автомобиля и вернуть машину, чтобы продать и погасить часть долгов перед кредиторами.

«Здесь мы видим, что приставы никуда не лезут, ничего не оспаривают, а ищут только то, что есть на данный момент. Ничего такого не нашли? Ну все, значит, гражданин чист, пуст, с него нечего взять и он может уйти в эту упрощенную процедуру», — сказал Кваша.

Вот только, скорее всего, должнику придется потратиться на юриста, который поможет подготовить заявление в МФЦ. Возможно, в процессе возникнут еще какие-либо не предусмотренные законом расходы, не исключил Кваша. Но в любом случае они будут ниже, чем сейчас. Поэтому если действительно все будет просто и дешево — с учетом сегодняшней закредитованности населения — массовые банкротства россиян гарантированы.