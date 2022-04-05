Противовес США и их преступлениям. Почему американцы решили исключить РФ из Совета по правам человека ООН

США решили исключить Россию из Совета по правам человека ООН. Хотя организация сама по себе мифологическая, считают эксперты, наличие в ней российской позиции крайне важно. Ведь именно РФ является противовесом США, внутри которых регулярно нарушаются права человека. И именно это не устроило американскую сторону.

США хотят убрать РФ из Совета по правам человека ООН

США хотят обратиться в Генеральную ассамблею ООН, чтобы настаивать на исключении России из Совета по правам человека ООН. Об этом заявила постпред США при международной организации Линда Томас-Гринфилд после того, как Украина обвинила российские войска в убийстве десятков мирных жителей в Буче.

«Участие России в Совете по правам человека — это фарс. И это неправильно, поэтому мы считаем, что пришло время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за ее удаление», — процитировало ее агентство Reuters.

Также издание напомнило, что РФ могут отстранить и от участия в СПЧ ООН. Это произойдет, если за такое решение проголосуют две трети стран на сессии Генассамблеи ООН.

Россия виновата, что существует

Причина желания США исключить Россию из Совета по правам человека ООН проста: РФ виновата в том, что она просто существует. Об этом в разговоре с «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это действительно так. Надо просто найти повод ее (Россию — прим. ред.) обвинить. <…> Это больше даже касается не Совета по правам человека, а G20. G20 без России G20 не будет. Они уже подготовили кандидатов в виде Польши и Украины на наше место. Но это уже не будет G20. И то же самое — с Советом по правам человека ООН. Там просто в меньшей степени, так как Совет по правам человека выпускает некие документы, но они необязательны. По большому счету, он может вообще не состоять из кого-то», — отметил Журавлев.

Он назвал организацию мифологической. По словам научного руководителя, мифу все равно, что происходит в реальности. Тем временем присутствие России в Совете по правам человека ООН, с одной стороны, позволяло передавать некую ответственность за решение Совету, а с другой стороны, давало РФ высказывать свою позицию по тем или иным решениям.

Россия — одна из основательниц ООН

Россия, в качестве правопреемника Советского Союза, одна из стран — основателей ООН. Более того, РФ — одно из государств, которое заложило фундамент организации, системы, которую создали после Второй мировой войны. Об этом рассказал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов.

«Очень важным является тот факт, что, собственно, Вторая мировая война и преступления нацизма — это самые страшные преступления против прав человека. И СССР играл ключевую роль в формировании соответствующего отношения международного сообщества в рамках Нюрнбергского процесса к военным преступлениям, к нарушениям прав человека», — отметил он.

Тем временем США уже давно начали использовать права человека в качестве оправдания своего вмешательства во внутренние дела других стран, в том числе России, пояснил Шаповалов.

«Используя в качестве дежурного обвинения в отношении тех стран и народов, которые не покоряются американцам и проводят самостоятельную политику, обвинения в нарушении прав человека. Это явно выраженная политика двойных стандартов, потому что мы знаем, насколько велики и чудовищны нарушения прав человека со стороны США», — подчеркнул он.

Шаповалов напомнил, что речь идет о бомбардировках и уничтожениях сотен тысяч людей в многочисленных военных конфликтах, которые ведут США. В качестве примера он привел издевательства над заключенными в тюрьме Гуантанамо, наличие тайных мест заключения. Более того, очень серьезная проблематика нарушения прав человека внутри самих Штатов. В этой стране еще как минимум существует смертная казнь.

«Наличие России в качестве члена соответствующей структуры ООН по правам человека является очень мощным фактором, так сказать, противодействия американской политике. И, конечно, американцев это абсолютно не устраивает», — заключил Шаповалов.