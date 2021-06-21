Мифы о противопоказаниях к прививке от коронавируса расплодились в Сети. Но некоторым все же стоит поговорить с врачом

В России стало появляться все больше информации о том, когда прививку от коронавируса делать нельзя. Но далеко не во всех случаях такие списки противопоказаний верны. «360» рассказывает, при каких состояниях от вакцинации действительно необходимо воздержаться, а какие противопоказания — мифы.

Однозначный отказ

Общие противопоказания к вакцинации от коронавируса для всех препаратов примерно одинаковы: гиперчувствительность к компонентам, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания или обострение хронических болезней.

Медицинский блогер Алексей Водовозов объяснил «360», что острые фазы заболеваний не являются перманентным противопоказанием. Привиться можно, когда болезнь пройдет или наступит ремиссия. В случае же аллергических реакций анафилактический шок после введения первого компонента вакцины будет поводом отказаться от второго укола.

С осторожностью

Также в инструкциях по применению вакцин есть раздел «С осторожностью», он существенно шире так называемых абсолютных противопоказаний. К таким, например, относятся онкологические заболевания, сахарный диабет, аутоиммунные заболевания и так далее.

«Решение принимает лечащий врач: он смотрит, что станет с пациентом, если тот переболеет ковидом и если получит вакцину», — уверен Водовозов.

Подавляющее большинство профессиональных организаций в мире делает выбор именно в пользу вакцины, потому что для их пациентов ковид без каких-либо оговорок гораздо хуже Алексей Водовозов.

«Спутник V»

Первую российскую вакцину разработчики советуют применять с осторожностью, то есть после подробной консультации с лечащим врачом, если у человека есть следующие заболевания:

хронические заболевания печени и почек;

эндокринные заболевания, например, выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации;

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия и другие заболевания ЦНС;

острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, миокардит, эндокардит, перикардит.

Также с особой осторожностью к вакцинации стоит подойти людям с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными новообразованиями.

«ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорону» советуют применять с осторожностью практически в тех же случаях. Решать, стоит ли вакцинироваться, должен лечащий врач, если у пациента есть что-то из следующих патологий:

хронические заболевания печени и почек;

выраженные нарушения функции эндокринной системы;

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС;

заболевания сердечно-сосудистой системы, например инфаркт миокарда в анамнезе, миокардит, эндокардит, перикардит и ишемическая болезнь сердца;

первичный и вторичный иммунодефицит;

аутоиммунные заболевания у пациентов с аллергическими реакциями.

Также категорически запрещается вводить вторую дозу вакцины, если у пациента была сильная аллергическая реакция после первой инъекции.

«КовиВак»

Разработчики «КовиВака» также в прямых противопоказаниях к применению прописали серьезные поствакцинальные реакции на любые другие вакцины в анамнезе. Например, если у пациента развивался отек Квинке, температура выше 40° C или судороги. В качестве диагнозов, с которыми следует с осторожностью отнестись к вакцинации, в инструкции значатся следующие:

хронические заболевания печени и почек;

выраженные нарушения функции эндокринной системы, в том числе сахарный диабет второго типа;

тяжелые заболевания системы кроветворения;

эпилепсия, инсульты и другие заболевания ЦНС;

заболевания сердечно-сосудистой системы, например, инфаркт миокарда в анамнезе, миокардит, эндокардит, перикардит и ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь;

первичный и вторичный иммунодефицит;

аутоиммунные заболевания у пациентов с аллергическими реакциями.

Также врачи советуют с осторожностью отнестись к вакцинации тем, у кого есть аутоиммунные патологии с тенденцией к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний, а также людям со злокачественными новообразованиями, так как исследования в этой области пока недостаточны.

Вредные мифы

По словам Алексея Водовозова, одним из главных вредных мифов о противопоказаниях к вакцинации является убеждение, что прививку делать нельзя всем аллергикам, а не только тем, у кого в анамнезе есть крайне тяжелые состояния, вызванные аллергическими реакциями.

«Если был анафилактический шок, да, это противопоказание, но бронхиальная астма, сезонный аллергический ринит — это не противопоказания. Когда обострение закончилось, человек „годен“, чтобы его привили. И так со всеми аллергическими заболеваниями», — уверен Водовозов.

Другое заблуждение относительно вакцинации, которое, по мнению врача, только отнимет у пациента время и деньги, а у врача — терпение, заключается в том, что перед прививкой якобы необходимо проверить иммунитет.

«Нет абсолютно никакого смысла в том, чтобы сдавать некие показатели иммунитета, потому что они не покажут, какими будут возможные нежелательные реакции и так далее», — объяснил Водовозов.

Третьим же и наиболее опасным мифом врач назвал то, что проще и удобнее купить справку о наличии противопоказаний для вакцинации, чтобы избежать прививки.

«Купить ее можно теоретически, но на практике вы все равно получитесь в когорте непривитых, допуск к каким-то благам, предусмотренным для вакцинированных, вы не получите. Это как откосить от армии с белым билетом — неизвестно, от чего больше вреда», — заключил он.