Противники Лукашенко объединились. Так больше шансов на победу?

Объединенные штабы уже опубликовали пять своих основных принципов предвыборной кампании. Среди них — освобождение политзаключенных, проведение повторных честных выборов и призыв граждан становиться наблюдателями.

Что о них известно?

Виктор Бабарико считается одним из ярких конкурентов Лукашенко. Перед выдвижением в президенты занимал пост руководителя Белгазпромбанка. Перед подачей заявки он уволился. Свою карьеру в банке он начал в 1995 году и работал в нем до 2020 года.

Бабарико также занимался меценатской деятельностью — поддерживал проекты в сфере культуры. В последнее время он активно критиковал государственную систему управления.

Бабарико смог собрать 425 тысяч подписей, но его задержали, когда он поехал их сдавать. Его обвинили по трем уголовным статьям. Следствие считает, что кандидат занимался отмыванием денег, не платил налоги и давал взятку.

ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Бабарико на пост главы государства. В качестве причины комиссия сослалась на письмо от Комитета госконтроля. В нем кандидата назвали руководителем преступной группы, отмывающей деньги.

Участие в предвыборной гонке Валерия Цепкало стало неожиданностью для многих. Он успел поработать в советском посольстве в Финляндии, а в 1994 был в команде Александра Лукашенко. После назначения последнего на пост президента, Цепкало получил пост заместителя министра иностранных дел. Затем он пять лет работал послом Белоруссии в США.

В 2005 году Цепкало создал Парк высоких технологий и возглавил его. На нем политик проработал почти 12 лет, а затем уехал в Узбекистан, развивать подобный проект. После этого о нем было мало что слышно до текущего года.

Центризбирком Белоруссии также отказал ему в регистрации на пост главы республики. По словам Цепкало, он предоставил 158 682 подписей от граждан. Однако ЦИК не признал действительными сразу несколько десятков тысяч. Согласно данным ведомства, Цепкало по-настоящему поддержали лишь 75 249 человек, а для регистрации необходимо 100 тысяч подписей.

Последним кандидатом из троицы стала Светлана Тихоновская — жена известного белорусского блогера Сергея Тихоновского. Блогер полюбился белорусам благодаря роликам из регионов. В них люди рассказывали о местных проблемах и бездействии власти.

Сергей выдвигался на пост президента, но в конце мая его арестовали из-за потасовки во время сбора подписей. Вместо него встала жена. Так блогер получил возможность участвовать в избирательной кампании, формально являясь лишь руководителем инициативной группы.

Народная поддержка

После арестов и отказов в регистрации, жители многих регионов вышли поддержать оппозиционных кандидатов. Улицы крупных городов стихийно заполнялись людьми. В протесты включились Минск, Брест, Гомель, Могилев, Гродно и другие населенные пункты. Граждане, собираясь в группы, скандировали «уходи», имея ввиду действующего президента.

На 15 июля белорусский ОМОН задержал около 200 человек, участвующий в акциях. Кроме демонстрантов в автозаках оказались и журналисты.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело из-за акций протеста. По мнению следователей, митингующие грубо нарушили общественный порядок и сопротивлялись милиции.