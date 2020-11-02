Акции против французских товаров в мусульманских странах набирают обороты. Теперь их не просто изымают из магазинов, но и демонстративно сжигают, выкидывают, портят. Иногда такая борьба за идеалы вредит окружающей среде.

В Сети появилось видео, как двое молодых людей распаковывают и выбрасывают французские продукты в небольшую реку.

Пользователи Twitter отреагировали на видео неоднозначно. Кто-то написал: «Каждый мусульманин, любящий своего пророка, должен сегодня дать обет бойкотировать все французские товары».

Другой иронически отметил: «Вы загрязнили свою реку французскими продуктами, за которые вы уже заплатили. Это надломит французское правительство».

Житель Турции демонстративно сжег свой автомобиль из-за того, что машину изготовили во Франции.

В Twitter появились фото сожжения дорогих французских товаров. Один из пользователей Сети намекнул, что перед тем, как избавиться от продукции, бойкотирующие ее сначала купили. «Надо было отдать это беднякам, бродящим по улицам без обуви в эту очень холодную погоду», — добавил он.

Бойкоты в магазинах

Протестуют не только отдельные люди, но и целые сети магазинов. На видео, снятых в Катаре, Иордании и Кувейте, показаны пустые полки в супермаркетах. С 23 октября в Сети публикуются призывы к бойкоту и видеоролики о том, как товары убирают с полок, под хештегами #boycottfrenchproducts или #boycottfrance.

В Кувейте более 70 розничных кооперативов объявили бойкот французской продукции, пишет The France 24 Observers. Вице-президент Федерации кооперативов Кувейта Халеда аль-Отайби заявил AFP: «Мы изъяли все французские продукты, а именно: сыр, увлажняющие средства и косметику».

В Катаре крупные сети супермаркетов Al-Meera и Soug al-Baladi объявили, что уберут с полок все французские продукты. В Иордании оппозиционная партия «Исламский фронт действий» призвала граждан бойкотировать товары из Франции.

На одном из видео сотрудники супермаркета Alaqrabawe Mall кладут коробки с сыром в тележки. «Чтобы почтить память нашего пророка, мы избавляемся от всех французских продуктов», — объяснил один из рабочих.

Причины нелюбви к французской продукции

Последние несколько дней в ряде стран Ближнего Востока призывают бойкотировать французские товары. С этой идеей 26 октября первым выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет France24. Политический скандал начался, когда президент Франции Эммануэль Макрон пообещал защищать право карикатурно изображать пророка Мухаммеда во имя свободы слова.

«Мы не откажемся от наших карикатур», — заявил Макрон 21 октября, во время церемонии, на которой отдавали дань памяти учителю Сэмуэлю Пати.

Педагог был убит 16 октября после того, как показал своим ученикам карикатуру на пророка из журнала Charlie Hebdo. В расправе подозревают 18-летнего Абдулаха Анзорова — молодого человека чеченского происхождения.