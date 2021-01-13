Суд Испании навязал немощной пенсионерке Pfizer. Ее вакцинировали от ковида против воли семьи

Испанский суд обязал вакцинировать от COVID-19 недееспособную 84-летнюю женщину, несмотря на возражения ее семьи. По словам судьи, вакцинация несла меньший риск для жизни пожилой дамы, чем ее отсутствие. Ожидается, что суды страны вынесут еще десятки аналогичных решений в похожих случаях.

Согласно газете El Pais, 84-летняя испанка стала первым инвалидом в стране, которого в судебном порядке обязали пройти вакцинацию, несмотря на возражения ее детей.

В Испании началась кампания вакцинации с 27 декабря. За этот период в страну доставили более 740 000 доз вакцины Pfizer, а 12 января Испания получила первую партию вакцины Moderna. В первую очередь прививать стали медицинский персонал, жителей и сотрудников домов престарелых. Вместе с этим в стране также начали вести учет тех, кто отказался от вакцинации.

Когда очередь дошла до дома престарелых Domus VI San Lazaro в Сантьяго-де-Компостела, возникли проблемы. Поскольку многие из постояльцев недееспособны, решения за них должны принимать их опекуны. Дочь 84-летней испанки не хотела, чтобы ее маму вакцинировали. В итоге пришлось обратиться в суд.

Запрос из дома престарелых был направлен в суд в пятницу, а уже в субботу судья Хавьер Фрага вынес приговор.

Дочь женщины объяснила, что выступила против прививки из-за давления со стороны братьев и сестер, а также опасений о возможных побочных реакций от вакцины Pfizer. В качестве компромисса она предложила подождать, чтобы увидеть влияние вакцины на других людей, прежде чем делать инъекцию своей матери.

В противовес судебный врач объяснил, что на безопасность вакцинации указывают оценки предшествующей иммунизации населения. А преимущества вакцинации перевешивают риски и сокращают количество случаев болезни и смерти.

Судья также не стал разделять позицию дочери. По его словам, вакцинация действительно несет собой риск, но ее отсутствие — тоже. Пока эпидемия набирает обороты, необходимо выбирать из двух зол меньшее. В данном случае — это вакцинация пожилой женщины.

Исходя из того факта, что «здоровье должно преобладать над мнением опекуна», суд постановил немедленно вакцинировать женщину. При этом судья упомянул, что есть возможность отказа от второй дозы вакцины, если первая инъекция вызовет побочные эффекты у пациентки. При этом даже если дети решат забрать свою мать из дома престарелых, они все равно будут обязаны сделать ей вакцину.

Несмотря на то, что вакцинация в Испании является добровольной, ожидается, что в стране вынесут еще массу аналогичных судебных решений. Сотрудники домов престарелых выступают за обязательную вакцинацию их пациентов, но у части из них родственники могут оказаться против. И тогда дело опять пойдет в суд, а тот скорее всего займет сторону врачей.

Прокуратура Севильи уже оказала поддержку двум центрам для престарелых в борьбе с отказами родственников от вакцинации. Прокуратура Валенсии сейчас изучает дюжину дел того же характера, перед тем как пойти в суд.

Вопрос иммунизации инвалидов в Испании прояснился пять лет назад. Тогда правительство, меняя систему защиты детей, также внесло поправки в закон об автономии пациентов. Теперь любое решение в отношении пациента должно нести максимальную пользу для него, поэтому если действия опекуна таковыми не являются, можно обратиться в суд и оспорить их.