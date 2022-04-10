Против нас выступают все

Основные бои за Донбасс ожидаются на грядущей неделе. Нацисты и иностранные наемники удерживают два завода в Мариуполе. Своим видением ситуации с «360» поделился политолог Евгений Михайлов.

Войска Украины и националисты оказывают жесткое сопротивление. Их недооценивать нельзя, но происходит планомерная зачистка. Все идет по плану. И главные события состоятся уже на этой неделе, как анонсируется, уже основные бои за Донбасс.

Основной упор на информационное освещение идет вокруг Мариуполя, потому что там фактически зачищены все районы. Вооруженные силы РФ и ДНР приближаются к «Азовстали» и «Азовмашу». Это основные объекты, защищенные и укрепленные, которые там остались, откуда надо будет выбивать и, наверное, захватывать. Не знаю, как это будет выглядеть.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас все стали говорить, что на «Азовстали» очень много иностранных специалистов так называемых. То есть получается, там представители как США, так и Франции, Британии. Можно делать выводы, что против нас негласно выступают все. Они готовили нацистов, они готовили украинских военных, они помогали с получением дополнительной информации для того, чтобы наносились удары по российским военным.