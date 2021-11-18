Против набеженцев. Поляки выступают за жесткие меры в отношении мигрантов

Жители Польши выступили за жесткие меры в отношении мигрантов, которых не хотят видеть в своей стране. Поляки уже прозвали их набеженцами. «360» пообщался с двумя местными жителями, которые рассказали про свое отношение к кризису. В Сети тоже уверены, что жалеть беженцев не стоит, ведь они щеголяют у границы в брендовой одежде. Тем временем местные СМИ винят во всем Белоруссию и, как ни странно, Россию.

Поляки — за жесткий отпор и вытеснение мигрантов

Большинство жителей Польши выступают против пропуска мигрантов в страну. Согласно исследованию социологического центра IBRiS, 54% поляков не хотят видеть на своей территории беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые целыми семьями пытаются прорваться в ЕС. Результаты исследования опубликовало местное издание Rzeczpospolita.

Согласно ему, респонденты поддерживают выбранную властями тактику отпора, то есть вытеснения мигрантов обратно в Белоруссию вплоть до применения жестких методов. Лишь 34% опрошенных высказались против подобных методов. Они считают, что мигрантам можно было бы создать коридор для их продвижения в Германию либо предоставить убежище в Польше.

При этом 82% жителей республики хотят, чтобы ЕС помог Польше разрешить кризис и разделил моральную ответственность за происходящее. А 54,5% респондентов уверены, что польские спецслужбы должны сразу же отправлять нелегалов обратно.

«Мы хотим иметь оправдание, чтобы считать себя не жестокими и злыми, а скорее теми, кто руководствуется моральными принципами», — процитировала главу исследовательского центра газета Rzeczpospolita.

Опрос провели 8−9 ноября. В нем приняли участие более тысячи взрослых жителей Польши.

Поляки прозвали мигрантов набеженцами

В Польше уже появилось слово «набеженцы». Именно так многие в стране сейчас характеризуют мигрантов, которые пытаются прорваться на территорию ЕС. Об этом «360» рассказал журналист из Польши Сергей Гречушкин.

«Набеженцы — это те, которые набеги совершают. Игра слов. Это не беженцы, а набеженцы. Одни поляки так к этому относятся. Другие говорят, что гуманно мигрантов пустить. Правда, при этом они не отвечают, куда именно пустить, ведь все эти набеженцы не собираются оставаться в Польше. Это транзит. Они собираются в Западную Европу, а не в Восточную», — подчеркнул Гречушкин.

Многие поляки не считают мигрантов бедными. Снимки беженцев в брендовой одежде возмутили жителей Польши, которые уверяют, что они сами беднее тех, кто пытается прорваться в их страну со стороны Белоруссии.

«Вау… Ок. Тысяча евро за куртку. При этом эти люди приходят якобы ни с чем, кроме одежды, и якобы все потеряли. Это история, которую нам рассказывают по немецкому телевидению», — написал один из пользователей Twitter.

Другой житель Польши отметил, что подобную одежду в Польше не могут себе позволить даже дипломаты. Что же касается использования польской стороной водометов, многие местные жители поддерживают пограничников в таких жестких действиях. Более того, считают их героями.

«Офицер, поразивший группу мигрантов с тараном из водомета, должен получить медаль!» — заявили в Сети.

В Twitter уже появилось множество мемов, которыми поляки ясно дают понять, что не хотят видеть беженцев на своей территории. Например, один из них отсылает к фильму «Властелин колец» и знаменитой фразе Гэндальфа «Ты не пройдешь!».

При этом назвать мигрантов жертвами в некоторых ситуациях действительно сложно. Так, они аплодировали взорвавшейся в руках пограничника гранате и выдыхали сигаретный дым в лицо ребенку, чтобы заснять, как он плачет якобы от слезоточивого газа.

«Их (беженцев — прим. ред.) там много, многое и делают», — отметил Гречушкин.

Границы с польской стороны фактически нет

Происходящее на границе не является феноменом, заявил журналист. По его словам, это одна из частей глобального миграционного процесса, который во всем мире наблюдают в течение уже нескольких лет.

«Финальная цель — Западная Европа: и Австрия, и Скандинавия, и Великобритания. <…> За последние шесть лет Европа не сделала на этом направлении вообще ничего. Не были разработаны новые подходы к миграционным вопросам. Можно до опупения повторять лозунги про гуманитарное отношение, про беженцев и так далее, но все эти нормы были разработаны много-много лет назад, когда миграционные потоки ограничивались прилетом пары самолетов, был еще железный занавес. <…> Ребята, мир изменился, в том числе вашими стараниями», — рассказал Гречушкин.

Законодательно вопросы миграции не разрабатывали совсем. На многих границах до сих пор даже не оборудовали нормальные укрепления, отметил журналист.

«Польско-белорусская граница реально выглядела так, что в пограничную реку можно было спокойно зайти, рыбку ловить, на лодке кататься. Я в прошлом году к границе подъезжал на велосипеде. Не на танке в сопровождении тысячи мигрантов. Мы просто с друзьями поехали на велосипедах. Просто заехали и выехали. Там подъехал джипик. Спросили, что делаем. Ответили, что на велосипедах катаемся. „Катайтесь, приятного дня, всего доброго“, — сказали. Вот так выглядела, да и до сих пор выглядит граница со стороны Польши», — подчеркнул Гречушкин.

Что говорят поляки, живущие у границы с Белоруссией

В приграничной зоне, где сейчас самая напряженная ситуация, живут несколько тысяч польских граждан. Ближайший к границе с Белоруссией населенный пункт — деревня Хрептовце. Сотрудница местного придорожного кафе Иоанна рассказала ТАСС, что живущим в регионе полякам попросту страшно.

«Было много машин, военные колоннами проезжали с мигалками. Страшно. Чувствуем себя как на войне», — отметила женщина.

Она рассказала, что сама встречала прорвавшихся в сторону Польши мигрантов. Двое из них зашли в ее кафе, заказали суп и жадно ели хлеб. Беженцы выкупили все сладости, воду, сигареты, зарядили телефон и ушли.

ЕС приглашает беженцев, но не пускает их

При этом журналист из Польши отметил, что в Европе уже многие годы приветствуют многонациональность, беженцев, выступают за толерантность.

«Все, Фатима, собирай чемоданы! Реально идет такой месседж. Вот уже шесть лет. <…> На месте арабов я бы тоже собирал чемоданы. Ну, меня же пригласили. <…> А в это время проводница шестого вагона в мундире пограничной службы выглядывает робко из угла и говорит: „Ребята, у нас свои нормы, мы вас не пустим. Ну да, мы вас приглашаем, но вообще-то у нас нормы“. Слово „шизофрения“ в этой ситуации, по-моему, самое деликатное», — пояснил Гречушкин.

Схожую точку зрения «360» высказал и директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский. По его словам, пустить мигрантов в Польшу невозможно. Этого не хочет ЕС.

«Очень сложно ответить однозначно, пускать или нет. <…> Что стоит точно делать, так это вести диалог с Минском, налаживать отношения, чтобы избежать таких кризисов в будущем», — отметил он.

При этом местные власти винят во всем Белоруссию и… Россию. Миграционный кризис в СМИ Европы представляют как гибридную войну Москвы и Минска против Варшавы, рассказал Пискорский. Об этом же заявил и Гречушкин.

«Мягко говоря, начался здесь угар. Такого антироссийского угара я за всю жизнь в Польше не видел. При чем тут Путин? При чем тут Россия? Непонятно. Логическими ответами на вопросы здесь никто не заморачивается. Считают, что во всем виноват Путин», — заключил журналист.