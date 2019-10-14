Преемница Меркель — глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр — высказалась про Крым и назвала его возвращение в состав России незаконным. Власти полуострова уже пригласили ее в гости.

Инициатором приглашения выступил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель. Он объяснил, что хочет переубедить Крамп-Карренбауэр. Гемпель вспомнил воссоединение Германии, которое произошло без референдума, но тогда у немцев это не вызывало негатива. По его словам, вместо пустых речей про некое беззаконие Германии следовало бы снять санкции с России.

Крым — больная тема для западных стран, а новые заявления о неком беззаконии явно не лучшим образом отражаются на отношениях с России, тем более когда позицию высказывает соратница Меркель Крамп-Карренбауэр. «360» рассказывает, кто она такая и чего ждать нашей стране от той, кого называют следующим канцлером Германии.

Кто такая Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Мать троих детей, верующая католичка и обладательница сразу нескольких почетных орденов. В прошлом декабре на выборах главы Христианско-демократического союза победила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее проголосовали почти 52% делегатов. Ее соперник Фридрих Мерц получил 48% голосов. Председатель ХДС, как правило, становится и претендентом на пост канцлера.

В Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сокращенно называют АКК. Ее полное имя кажется слишком длинным даже привыкшим к большим словам немцам. Еще одно прозвище Аннегрет — «мини-Меркель», за сходство в политических взглядах. Еще один вариант — Меркель 2.0.

Крамп-Карренбауэр 57 лет. Она родилась в городке Фельклинген на юго-западе Германии, получила образование юриста и политолога. В партию вступила в 1981 году, после окончания учебы работала на разных должностях в местных отделениях ХДС. В 2000 году стала первой женщиной на посту министра внутренних дел. Также занималась делами семьи, спорта, правами женщин и социальными вопросами. В 2011 году стала премьер-министром земли Саар. Пост председателя ХДС получила в этом году. И это лишь малая часть ее заслуг, ведь ее самая «мощная» должность — министр обороны Германии (с июля 2019 года).

Кандидатуру АКК поддержали сама Ангела Меркель и коллективное руководство партии. СМИ писали, что с победой Аннегрет политический курс не изменится. Тем не менее АКК занимает более жесткую позицию по ряду вопросов. Она выступает против абортов и не поддерживает однополые браки. Она консервативнее и «левее» Ангелы Меркель, но при этом немецкие наблюдатели уверены, что именно с Крамп-Карренбауэр канцлеру будет комфортнее. Кроме того, у АКК и Меркель сложились очень хорошие отношения: в мае Крамп-Карренбауэр заявила, что не сядет в кресло канцлера Германии, пока официально не истечет срок полномочий ее предшественницы — то есть до 2021 года мы не увидим в Крамп-Карребауэр в кресле канцлера.

Отношение к России

Особенно заметна разница АКК и Меркель в отношении к России, ранее рассказывал «360» председатель Союза левой молодежи Германии Юлий Жуковски.

Являясь типичным репрезентантом средней немецкой буржуазии, Крамп-Карренбауэр как-то выступала в одном ток-шоу. Там она сказала, что Берлину следует усилить санкции против России Юлий Жуковски председатель Союза левой молодежи Германии.

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Крамп-Карренбауэр заявляла об этом на фоне сообщений из Азовского моря. По ее мнению, ЕС и США должны обдумать возможность запретить российским судам в Азовском море заходить в европейские порты.

Также Крамп-Карренбауэр выражала мнение, что Германии нужно пересмотреть отношение к газопроводу «Северный поток — 2» в связи с событиями в Керченском проливе. Одной из возможностей новых санкций, по ее мнению, могло бы стать ограничение объемов природного газа, поставляемого через этот трубопровод.

Впрочем, на деле все может быть не так плохо. Крамп-Карренбауэр накануне выборов явно разыгрывала антироссийскую карту — как и ее конкурент Фридрих Мерц, считает политолог из Германии Александр Рар. А Юлий Жуковски полагал, что в повседневных отношениях Москвы и Берлина воинственной риторики будет гораздо меньше, чем накануне выборов.

«Надо понимать, что Крамп-Карренбауэр вместе с этим сторонница двойной стратегии ХДС, то есть, помимо угроз, будет еще и дипломатия», — уверен собеседник «360». Эксперты сходятся во мнении, что ничего нового во внешнюю политику избранный лидер ХДС, скорее всего, не принесет.

АКК — еще и обладательница ряда наград. Среди них орден Почетного легиона, полученный в 2015 году, почетный знак организации технической помощи и звание командора ордена Академических пальм — это присуждаемая Францией награда за заслуги в образовании и науке.