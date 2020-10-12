Протесты в Киргизии, переговоры по Карабаху и взрывы снарядов под Рязанью. Неделя в фотогалерее

За прошедшую неделю в мире произошло множество серьезных событий — политических, и не только. В Москве состоялись трехсторонние переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе, в Киргизии начались протесты, а под Рязанью загорелся склад с боеприпасами, которые стали взрываться.

Подробнее о том, что случилось с 5 по 11 октября — в материале «360».

Переговоры по Нагорному Карабаху

Президент Владимир Путин пригласил министров иностранных дел Азербайджана и Армении на консультации в Москву. Трехсторонние переговоры по вопросам обмена телами погибших и пленными начались 9 октября при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Министры общались в закрытом формате, не делая никаких заявлений до окончания переговоров. Эта встреча стала самой долгой за последние 20 лет — она продлилась более 10 часов.

В результате страны согласовали совместный документ, в соответствии с которым с 12:00 10 октября в Нагорном Карабахе объявлено перемирие.

Протесты в Киргизии

Волна протестов началась в Киргизии после парламентских выборов. На улицы Бишкека вышли сторонники восьми партий, которые не набрали 7% голосов избирателей и не прошли в состав парламента. Митингующие требовали проведения нового голосования и заявили о масштабных вбросах и подкупе избирателей. Во время стычек с силовиками пострадали более 750 человек, в том числе сами правоохранители. Еще один человек погиб.

В результате протестующие захватили здание правительства Киргизии и мэрию Бишкека, а также освободили из СИЗО бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд других политиков. Через сутки после начала беспорядков ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Действующий лидер страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что готов отказаться от своих полномочий, когда будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

С 9 октября в Бишкеке ввели режим ЧП. В город въехала военная техника, однако жители не увидели больших перемен. Они рассказали, что во время карантина из-за пандемии коронавируса ограничений было намного больше.

Взрывы снарядов на военном складе под Рязанью

7 октября на бывшей военной частью в селе Шелемишево под Рязанью начался пожар. По предварительной версии, он произошел из-за сжигания сухой травы — огонь перекинулся на территорию, где располагались склады с боеприпасами. В результате снаряды начали взрываться — осколки от них разлетались на несколько километров и провоцировали новые очаги возгорания.

Из-за этого спасатели эвакуировали жителей ближайших населенных пунктов. Потушить огонь на складе с боеприпасами было трудно — с ним удалось справиться только днем 9 октября. Сложности возникли из-за постоянно взрывающихся снарядов: пожарные не могли подойти близко к источнику огня, его приходилось тушить на рассоянии в пять километров от эпицентра.

В результате пожара и его последствий пострадали 16 человек. В тяжелом состоянии была одна пациентка, которая скончалась 11 октября. Все это время 52-летняя женщина находилась в коме. По словам врачей, жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.